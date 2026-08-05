Трамп рано радуется: соглашение по Ормузскому проливу может оказаться пшиком

Дональд Трамп: «Пролив будет открыт очень скоро, или они (Иран) получат сильный удар, и после этого пролив будет открыт». Фото: REUTERS.

Американский новостной портал Axios сообщил, что «США, Иран и Оман близки к временному соглашению о возобновлении прохода судов через Ормузский пролив». Через несколько часов этот оптимистический настрой журналистов косвенно подтвердил и президент США Дональд Трамп, по привычке сопроводив «благую весть» совсем не доброй угрозой: «Пролив будет открыт очень скоро, или они (Иран) получат сильный удар, и после этого пролив будет открыт».

Журналисты Axios, ссылаясь на анонимных чиновников, расписали красивую картинку, которая якобы предстанет перед миром после того, как 5 августа будет объявлено об этом новом соглашении. Вот что в нем якобы должно содержаться:

- 60-дневное соглашение о бесплатном пропуске через Ормузский пролив всех судов, включая танкеры и «газовозы» с энергоносителями из стран Персидского залива;

- разделение маршрутов: заход судов внутрь Персидского залива будет проводиться по северному маршруту мимо иранского берега, а выход груженных газом и нефтью кораблей пройдет вдоль более безопасного берега султаната Оман.

Судьба Ормузского пролива до сих пор неясна. Фото: REUTERS.

Впрочем, напомним, что совсем недавно, в июне, Трамп уже объявлял громогласно о «меморандуме о взаимопонимании», в соответствии с которым Ормузский пролив должен был быть разблокирован. Но потом стороны вновь в чем-то не сошлись – и последовали взаимные ракетные удары. Большинство опрошенных KP.RU экспертов ожидают, что и нынешнее соглашение (если оно действительно составлено) ждет та же участь.

«У меня предыдущий меморандум вызывал мало доверия, но все же больше, чем нынешняя бумага: в меморандуме хотя бы шла речь о размораживании иранских финансовых активов, захваченных Западом, - комментирует ситуацию в интервью KP.RU политолог-востоковед Николай Сeвостьянов. – Иран не доверяет США, ему нужны от американцев ощутимые уступки прямо сейчас, а не через год или два. Возвращение похищенных денег, официально называемое разморозкой активов, могло бы стать такой уступкой. Но Трамп вопреки своим обещаниям на это не пошел в июне, да и теперь не идет. Так зачем же Ирану снимать минную и ракетную блокаду Персидского залива? Иранские власти рассматривают такую политику как ничем не оправданную сдачу позиций. А раз так, то и объявленного Трампом соглашения с участием Ирана на самом деле просто не существует».

Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов напоминает о факторе Израиля. Известно, что Иран требует взамен за разблокировку Ормузского пролива прекращения военных действий этой страны против Ливана. А Израиль на такое, что называется, не подписывался.

«Более того, все яснее становится разрыв в целях и задачах между Трампом и руководством Израиля, - напоминает в интервью KP.RU Борис Долгов. – Трамп хочет заставить Иран служить экономическим интересам США – отдать американским компаниям свою нефть, прекратить сопротивление американской гегемонии в Ираке и Сирии. А Израиль не отказывается от первоначальной цели начатой им вместе с американцами войны – смены иранского режима. И потому Тель-Авив не одобрит никакие компромиссы между Вашингтоном и Тегераном».

Политолог-востоковед Сeвостьянов отмечает, что для контроля над входом в Персидский залив иранцам не нужны сплошные минные поля и ракетные батареи. Достаточно риска, который испытывают мировые судовые компании.

«Даже если Иран сможет топить хотя бы одно не подчинившееся его приказу судно за десять дней, этого будет достаточно, чтобы Ормузский пролив оставался закупоренным, - отмечает Севостьянов. – Что же касается угроз Трампа «всё разбомбить», то Тегеран на них теперь даже не реагирует - там уже привыкли».

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