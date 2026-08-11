Авторы проектов «Ты в игре» провели спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника

Источник: Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч»

В этот день при поддержке госпрограммы «Спорт России» по всей стране прошли тысячи спортивных фестивалей, марафонов и народных стартов. Традиция, берущая начало в 1939 году, охватила десятки миллионов россиян, для которых спорт стал нормой жизни.

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч» объединили любителей уличного баскетбола от Калининграда до Сахалина. Легендарный турнир, проводимый с 2007 года, вновь подтвердил свой статус главного баскетбольного события лета, собрав тысячи участников.

На спортивных площадках по всей стране проходили массовые выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Центры тестирования работали в парках, на стадионах и в физкультурно-оздоровительных комплексах. Все желающие могли выполнить упражнения на силу, выносливость и гибкость, а также получить консультации по подготовке.

Авторы проектов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» также провели спортивные активности в разных городах и населенных пунктах.

Источник: Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч»

Проект «Школа экстрим-спорта “Райдер Кидс”» в День физкультурника получил победную награду по итогам конкурса «Лидер Пермского края» в направлении «Спорт».

Школа учит детей экстремальным видам спорта – горным лыжам, сноуборду, роллер-спорту. Также проект развивает адаптивное направление – терапевтический роллер-спорт.

В Санкт-Петербурге на футбольной аллее перед «Газпром Ареной» прошло уникальное инклюзивное мероприятие проекта «ВсемБег», объединившее бегунов клуба «Белые волки» и спортсменов клуба для слабовидящих «Ахиллес».

Программа была насыщенной: гости начали с общей разминки, после чего отправились на совместную пробежку, где зрячие атлеты из «Белых волков» выступили в роли напарников-лидеров для незрячих бегунов. Завершил программу блок «Веселых стартов», который подарил участникам заряд бодрости и отличного настроения, и заминка с палками для северной ходьбы.

Акция «Все под парус» проекта «Инклюзивный парусный спорт» охватила всю страну – от Калининграда до Владивостока. В сети под хештегом #всеподпарус опубликованы фото и видео из десятков регионов с людьми, вышедшими под парусом в акватории своего населенного пункта и поддержавших акцию. На центральной площадке акции в Истре Московской области к событию также присоединились участники СВО и их семьи.

Инклюзивное и доступное для всех – от новичков до профессионалов – мероприятие в очередной раз показало, что спорт объединяет, вдохновляет и дает силы для новых свершений.

Источник: Спортивное движение «Территория спорта»

В Пугачёве Саратовской области ветераны спорта, тренеры, спортсмены и активные жители района собрались вместе на Фестивале силовых видов спорта «На максимум» проекта «Функциональные тренировки. Территория спорта. Кроссфит-игры». Событие, зародившееся в 2004 году, объединило любителей «железа», экстрима и функциональных нагрузок. Изначально секция пауэрлифтинга атлетического клуба «Максимум» впервые начала демонстрировать свои умения в силовом троеборье и силовом экстриме на городских праздниках. Сегодня это масштабный фестиваль, собирающий сильнейших атлетов и «гибридных» спортсменов района.

В Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» состоялась Всероссийская Спартакиада работников в сфере физической культуры, спорта и туризма. В соревнованиях приняли участие более 300 человек, включая сборную Спортивного союза Непала.

Организаторами выступил Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма при поддержке Министерства спорта России, Федеральной дирекции спортмероприятий и Федерации независимых профсоюзов России.

В программу соревнований включили наиболее массовые и популярные дисциплины: легкую атлетику (бег на 200 м и 800 м), дартс, настольный теннис, футзал, городошный спорт, шахматы, баскетбол 3×3 и перетягивание каната.

В последний раз подобная Спартакиада проходила 10 лет назад. Ее возрождение стало важным событием для отрасли и новым шагом в популяризации спорта среди работников сферы.

Источник: Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч»

Справочная информация

С 2019 года в России стало больше возможностей для занятий спортом: строятся новые стадионы, открываются спортивные секции, развивается программа ГТО («Готов к труду и обороне»). Особое внимание уделяют детскому спорту, адаптивным программам для людей с инвалидностью, ресоциализации ветеранов СВО. Таким образом государство делает спорт частью жизни каждого.

С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта, повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей этой инициативы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян (сейчас этот показатель – 62,6%). Этому, в частности, способствует проведение спортивно-массовых мероприятий, в которых принимает участие большое количество россиян разных возрастов, пользуясь возможностью разнообразить досуг, провести время с близкими, разнообразить физические активности.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации по государственной программе «Спорт России».

Ключевая цель «Ты в игре» – поиск и поддержка ярких и перспективных спортивных проектов, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.