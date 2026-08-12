У всех россиян появился шанс увидеть солнечное затмение: прямую трансляцию проведут из небоскреба в Петербурге. Фото: Orlowski Designs LLC

У россиян появилась возможность увидеть 12 августа 2026 года солнечное затмение в прямой трансляции. Показывать онлайн завораживающее явление будут «Роскосмос» и «Яндекс Погода».

Откуда будет вестись прямая трансляция: какие регионы РФ смогут увидеть затмение вживую

Трансляция астрономического явления будет организована из Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Это позволит наблюдать за событием онлайн жителям регионов, где затмение будет недоступно или скрыто облаками.

Отмечается, что полная фаза затмения видна в узкой полосе лунной тени — это северные районы России, Северный Ледовитый океан, Гренландия, Исландия, север Испании и Португалия. Луна полностью закроет солнце, и при ясной погоде будет видна солнечная корона.

В Европе, включая Москву и Санкт-Петербург, затмение будет частичным. Луна закроет часть солнечного диска. В России зона частных фаз шире полосы полного затмения. Чем дальше от этой полосы, тем меньше солнце будет закрыто. Причем в некоторых регионах затмение будет практически незаметно.

Россиянам покажут не только солнечное затмение

Трансляция о солнечном затмении пройдет 12 августа в 20:00 (мск) в приложении и на сайте Яндекс Погоды, а также в соцсети ВКонтакте. Однако россиянам, помимо красивого зрелища, посчастливится стать слушателями настоящей лекции о природе затмений. Будет доступна запись эфира в соцсетях Роскосмоса и на Кинопоиске.

Ранее KP.RU рассказал, каких «чудес» ждут от солнечного затмения 12 августа ученые. Отмечается, что это будет поистине впечатляющее зрелище.