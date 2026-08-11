Марин Ле Пен идет в свой четвертый поход на Елисейский дворец в статусе безоговорочного фаворита Фото: REUTERS.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, но полномасштабная предвыборная гонка начнется уже в сентябре, когда основные кандидаты вернутся на авансцену после летних каникул. За это время многочисленным претендентам предстоит решить головоломку: как не допустить победы лидера «Национального объединения» («НО») Марин Ле Пен, которая идет в свой четвертый поход на Елисейский дворец в статусе безоговорочного фаворита. Ле Пен же нужна внятная программа, как удержать позиции и вытащить Пятую Республику из затяжного экономического кризиса — именно этот вопрос волнует французских избирателей больше всего.

ПОМОЖЕТ ЛИ САНИТАРНЫЙ КОРДОН?

Уже на протяжении года соцопросы всех основных центров, замеряющих общественные настроения, показывают солидный отрыв Ле Пен и ее протеже Жордана Барделлы от преследователей, проча им до 35-37 процентов голосов, в то время как оппоненты из разных политических лагерей не переваливают 20-процентную планку. При таком раскладе гарантированным вариантом становится второй тур «Ле Пен/Барделла против Х». Претенденты на роль Х растут, как грибы после дождя — даже Франсуа Олланд, пожалуй, самый непопулярный президент Франции за все время, готов стряхнуть пыль со своего любимого мопеда и ворваться в гонку. Основными претендентами считаются «макроновские» премьер-министры Эдуар Филипп, Габриэль Атталь, имеющие в своем активе парламентские партии, глава «Республиканцев» Брюно Ретайо и лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, а также евродепутат Рафаэль Глюксман. В качестве «теневого» претендента называют нынешнего премьера Себастьяна Лекорню, который имеет «правые» корни, но смог заключить пакт с социалистами для принятия бюджета.

Соцопросы показывают солидный отрыв Ле Пен и ее протеже Жордана Барделлы от преследователей Фото: REUTERS.

Кто бы в итоге не дошел до очной дуэли с Ле Пен, он воспользуется излюбленном приемом по противостоянию «НО» — так называемым «санитарным кордоном», то есть объединением вокруг себя избирателей по принципу «лишь бы не Марин», попутно обвиняя соперницу в евроскептицизме, расизме и, конечно, «потворстве Путину».

Раньше это работало, но за последние годы партия проделала огромную работу по нормализации имиджа среди французов, смягчила радикальную программу и укрепила свои позиции, выиграв ряд важных выборов. Крупный бизнес больше не чурается ужинов с руководством «НО» (хотя банки по-прежнему не рискуют давать кредиты на финансирование предвыборной гонки). Даже администрация Трампа и Илон Маск выражают поддержку французским ультраправым, но антиамериканские настроения французов вынуждают «НО» публично отмахиваться от такой «черной метки», равно как и открещиваться от связей с Москвой.

Не исключено, что самый непопулярный президент Франции за всю историю Франсуа Олланд тряхнет стариной и включится в гонку кандидатов. Фото: Lionel Guericolas, Zuma\TASS

ИЩУТ «РОССИЙСКИЙ СЛЕД»

Уголовное преследование членов «Национального объединения» за нецелевое использование средств Европарламента не возымело особого эффекта на избирателей, наоборот, даже добавило «НО» «политических очков» и статус партии, «которую преследуют, потому что боятся». После решения апелляционного суда 7 июля все же допустить Ле Пен до выборов ряд экспертов считали снятие запрета попыткой расколоть партию изнутри: якобы часть команды посчитает вариант с выдвижением Барделлы более перспективным и пойдет наперекор амбициям Ле Пен. Спустя месяц, по крайне мере, публичных признаков раскола не видно.

Нынешний премьер Франции Себастьян Лекорню - возможный "теневой" конкурент для Ле Пен Фото: REUTERS.

На днях в ход пошел и другой набивший оскомину прием — поиск российского вмешательства. Один за другим кандидаты Эдуар Филипп, Рафаэль Глюксманн и Габриэль Атталь с подачи Агентства по противодействию киберугрозам VIGINUM заявили о якобы развернутой против них Москвой «кампаниий по дискредитации». Вброс был активно подхвачен французской прессой, указывающих на то, что «атаки» совершаются только на «проукраинских» кандидатов. Сам Атталь поспешил разжевать, что все это делается ради победы Ле Пен, выступающей за дипломатическое решение конфликта и против отправки оружия и денег на Украину. Так «пострадавшие» рассчитывают наскрести дополнительные голоса на «российской угрозе».

К слову, когда весной появились весомые подозрения, что Израиль вмешивался в муниципальные выборы во Франции, чтобы не допустить победы «пропалестинских» левых сил, этот сюжет остался фактически незамеченным. Но это другое.

Уголовное преследование Ле Пен и других членов «Национального объединения» за нецелевое использование средств Европарламента не возымело особого эффекта на избирателей Фото: REUTERS.

«ЛИДЕРСТВО НА БУМАГЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОБЕДЫ»

Своими оценками предвыборных раскладов во Франции с KP.RU поделился заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев:

— Каковы шансы Марин Ле Пен на победу в выборах, насколько объективны текущие рейтинги?

—Лидерство на бумаге вовсе не гарантирует победы ультраправым, и скорее играет против них: оппоненты имеют возможность, ссылаясь на эти рейтинги, мобилизовать своих избирателей под условным девизом «Не пустим фашистов к власти!».

За Ле Пен играет общая тяжелая экономическая ситуация во Франции, требующая решительных действий, усталость населения от десятилетия Макрона, (а Филипп, Атталь и Ретайо — его бывшие министры) и запрос на перемены.

Но против нее - общий флер «НО» как ультраправой-правопопулистской-"неофашистской", смотря какую характеристику использовать. К тому же, налицо неясная экономическая политика, плюс национализм, антимигрантские и антимусульманские лозунги, апелляция к «маленькому белому французу». Это пугало и продолжает пугать многих ее соотечественников. Сама фамилия Ле Пен тут тоже симпатий не прибавляет.

Еще один фактор — отсутствие новизны в ее кандидатуре. Французы не выбрали ее трижды — в 2012, 2017 и 2022 годах. Почему должны выбрать сейчас?

— Не возникло ли внутрипартийного конфликта из-за решения выставить на выборы ее, а не Барделлу?

— Естественно, у Барделлы есть свои амбиции и он, судя по всему, был готов стать основным кандидатом партии. Но сейчас в партии вся власть у Марин, поэтому Барделла вынужден подчиниться. В случае победы, ему обещан пост премьер-министра. Если же Ле Пен проиграет, то в партии не исключен раскол, так как наверняка найдутся те, кто скажет, что надо было ставить на молодого Барделлу.

— Сработает ли тактика «сантитарного кордона» против кандидата от «НО» в 2027-м?

—Как показал второй тур президентских выборов 2017 и 2022, а также парламентских выборов 2024 года тактика санитарного кордона по-прежнему работает, чтобы отсечь ультраправых от власти. Как сложится на сей раз, пока сказать трудно. До выборов еще многое может произойти. Но скорее всего, если победа Ле Пен во втором туре будет действительно очевидна, любой из ее соперников, кто бы им ни был, использует эту возможность, чтобы сплотить вокруг себя ее оппонентов — и правых, и центристов, и левых.

— Кто имеет наибольшие шансы выйти во второй тур и навязать борьбу за высший пост?

— Наиболее очевидными фигурами пока что выглядят правоцентрист Эдуар Филипп (16-20%), центрист Габриэль Атталь (15-16%) и левый антикапиталист Жан-Люк Меланшон (14-15%). Отстают умеренный социалист Рафаэль Глюксман и правоцентрист Брюно Ретайо (оба около 10%).

Из них наиболее трудным соперником для Ле Пен, похоже, будут именно правоцентристы — Филипп и Ретайо. Они проповедуют экономический либерализм и, как считается, будут более убедительны в объяснении избирателям проблем французской экономики и путей их решения. Им также будет проще привлечь традиционный правый электорат, включая крупный бизнес.

Ле Пен же надо совместить нужды трех разных кругов своих избирателей: это фермеры с юга Франции, промышленные рабочие из депрессивных районов с севера и безработные/синие воротнички из малых городов страны. Если фермеры ратуют за экономический либерализм, то рабочие и безработные скорее будут за господдержку и социальные гарантии. Как это совместить — вопрос. Против левых Марин Ле Пен бороться проще, так как тут бизнес будет на ее стороне. Не исключено, что осенью в борьбу вмешаются и новые кандидаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живет с подругой, растит кошек, может стать президентом Франции: Марин Ле Пен стала главным кошмаром Макрона