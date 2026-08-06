У Марин Ле Пен появился шанс стать хозяйкой Елисейского дворца Фото: REUTERS.

На днях на Западе нашумела статья британской The Telegraph: Европе грозит «вакуум лидерства» в деле поддержки Украины. Основные сожаления связаны с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон, правящий уже второй срок, не сможет участвовать в президентских выборах 18 апреля будущего года. А ведь он - главный друг незалежной в Старом Свете.

Именно он сколотил коалицию желающих разместить войска на Украине, не раз подводил Зеленского за ручку к Трампу. Произносил в обращении к нации: «Кто может поверить, что Россия остановится на Украине?» И призывает усилить давление на нашу страну - то есть наносить побольше террористических ударов.

Но теперь шансы стать хозяйкой Елисейского дворца появились у главы «Национального объединения» Марин Ле Пен, которую союзники Киева дружно называют «пророссийской». Получится ли у нее победить?

ЗА ЧТО СУДИЛИ МАРИН ЛЕ ПЕН: СУТЬ ПРИГОВОРА

Опросы французов стали показывать кое-что новенькое: впервые они отводят Ле Пен победу над любым возможным соперником во втором туре президентских выборов-2027.

Еще в марте казалось, что Эммануэль окончательно вышиб ее из седла: Парижский уголовный суд признал Марин виновной в нецелевых тратах средств Европарламента и запретил пять лет участвовать в выборах. Ей грозил реальный срок в тюрьме.

Но месяц назад все западные СМИ вышли с передовицами: Апелляционный суд пересмотрел этот вердикт. Вину не сняли, однако дорогу к президентской гонке открыли. Правда, лидер «Национального объединения» должна будет носить электронный браслет и согласовывать передвижения с инспекторами.

Ле Пен осудили за то, что с 2004 по 2016 годы она платила деньги, отведенные Европарламентом на работу именно в этом органе, активистам своей партии, охранникам и личным референтам, которые занимались внутрифранцузскими партийными делами.

По делу проходили 24 человека, общий ущерб оценили в 3 млн евро.

Контраргументы Марин: над ней решили устроить политическую расправу по пустячному поводу, ведь функции сотрудников невозможно поделить на «чисто европарламентские» и «чисто партийные». Ни один евро не пошел просто так в чей-то карман - люди реально работали.

В КАКИХ ОТНОШЕНИЯХ ЛЕ ПЕН И ЖОРДАН БАРДЕЛЛА

Не стоит питать иллюзий насчет того, что Фемида Франции свободна как ветер и полностью независима. Просто, вбросив пробный шар через уголовный суд, в Елисейском дворце по реакции общества поняли: отстранять мадам от выборов - себе дороже. Это было бы чревато массовыми акциями протеста, Марин обрела бы ореол «мученицы», что прибавило бы дополнительных очков «Национальному объединению». А в запасе у него, между тем, был план «Б»: двигать в президенты 30-летнего Жордана Барделла, который формально возглавляет партию…

Теперь же молодой протеже Ле Пен заявлен как будущий премьер. На публике оба демонстрируют сплоченность и настрой на парную победу.

В свое время Марин упрекали в политической семейственности - поскольку Жордан, у которого даже нет высшего образования (бросил географический факультет Сорбонны ради политики), крутил роман с ее племянницей. Но сейчас он встречается ни много ни мало с итальянской принцессой Марией Каролиной де Бурбон-Сицилийской - а отношение Ле Пен к нему, как видим, не изменилось.

Жордана Барделла - протеже Ле Пен Фото: REUTERS.

КАК МАРИН ЛЕ ПЕН ОТНОСИТСЯ К РОССИИ И УКРАИНЕ

Марин - весьма гибкая особа. Возглавив партию в 2011 году, принялась избавлять ее от радикального имиджа и в конце концов выгнала оттуда отца, Жана-Мари Ле Пена, который имел дурную славу антисемита. Он назвал дочь своим «политическим убийцей», ведь именно он создал «Национальный фронт», переименованный Марин в «Национальное объединение», и добровольно уступил дочке пост лидера.

В предвыборной программе партии - борьба с нелегальной миграцией, приоритет для граждан Франции в получении соцпособий, снижение ряда налогов и реформа Евросоюза с тем, чтобы главные полномочия ушли от брюссельских бюрократов суверенным государствам, а местные законы получили бы приоритет над общеевропейскими.

Но нас, естественно, больше всего интересует позиция Ле Пен по конфликту на Украине. Тут ее риторика тоже заметно менялась. Она фактически поддержала присоединение Крыма к России, подчеркивая, что это решение крымчане приняли на честном референдуме (в 2017-м политик посетила Москву и встретилась с президентом Владимиром Путиным). Но после шквала упреков в том, что она на стороне русских, осудила СВО.

Вместе с тем Марин выступает категорически против отправки французских военных на Украину, передачи Киеву дальнобойного и наступательного оружия, вступления незалежной и в НАТО, и в ЕС. А также против жестких ограничений на российские энергоносители, ведь это подрывает европейскую экономику.

На фоне дикой усталости от Макрона (им недовольны 75% французов), огромных провалов в экономике и проблем с миграцией все больше избирателей готовы отдать голоса за Ле Пен. Вопрос в том, каким президентом она будет на практике. Ведь пока все наблюдали ее лишь на выгодной позиции критикующего.

ПОБЕДИТ ЛИ ЛЕ ПЕН НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ-2027

Французский эксперт Фабрис Сорлин заявил в интервью KP.RU:

- У Ле Пен достаточно опыта для управления страной. Она может опереться и на миллионы избирателей, и на многих чиновников, которые разделяют её взгляды - хотя сегодня не говорят об этом публично, боясь последствий. В случае победы вокруг нее объединится множество профессионалов.

У неё действительно есть шансы выиграть. Дальше посмотрим, как отреагирует макроновская система - там продолжат делать все возможное, чтобы ей помешать.

Если Ле Пен выберут президентом, главным изменением станет более взвешенная политика в отношении России. Лидер «Национального объединения» будет стремиться осуществить то, что Франция должна была делать с самого начала, — найти дипломатическое решение конфликта и добиваться отмены санкций.

Что касается Евросоюза, то сегодня он как курица без головы, которая мечется в самых безумных направлениях. Он полностью под влиянием НАТО, стал главным инструментом агрессивной политики против России.

Думаю, избрание Марин Ле Пен могло бы стать тем самым переломным моментом для изменений и в других странах, которые позволили бы Европейскому союзу вернуться к своим первоначальным целям - ведь он создавался как пространство мира и экономического процветания. Иначе нынешняя модель в долгосрочной перспективе начнёт распадаться.

Марин Ле Пен - гибкий политик Фото: REUTERS.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ МАРИН ЛЕ ПЕН: МУЖЬЯ И ДЕТИ

Первым мужем Ле Пен был бизнесмен Франк Шоффруа, который сделал капитал на поставках оборудования для мероприятий - праздников, конгрессов и так далее. У них родились дочь Жанна и близнецы Луи и Матильда. Этот брак продлился пять лет.

Вторым супругом стал политконсультант Эрик Иорио. Пара прожила вместе четыре года.

Гораздо дольше - 10 лет - продлился гражданский брак с вице-председателем собственной партии Луи Алио.

Марин признавалась, что мужчинам жить с ней непросто - огромную часть ее времени поглощает политика. Да и характер у нее не сахар.

Сейчас она делит дом в пригороде Парижа с подругой детства по имени Ингрид, которую пригласила к себе, когда та переживала тяжелый развод (сама Марин тогда была в стадии расставания с Алио). Ингрид - дама совершенно непубличная, не раскрывают даже ее фамилию. Она занимается хозяйством.

Ле Пен говорит: «В этом доме нет мужчин. Даже мои кошки — все самки». Кошек у нее шесть, любимые породы Марин - бенгальские, с леопардовым окрасом, и сомалийские, похожие на маленьких лисичек. Политик даже получила диплом профессиональной заводчицы.

Кстати, в свое время Ле Пен съехала из усадьбы отца, потому что его доберман загрыз ее бенгальскую кошку.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК МАРИН - ЭДУАР ФИЛИПП

Потенциальные соперники Ле Пен - два бывших премьера при Макроне, готовые продолжить его антироссийскую линию: центристы Эдуар Филипп (партия «Горизонты», входящая в макроновскую коалицию) и Габриэль Атталь (возглавляет партию Макрона «Возрождение»). Третий - «левый» Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокорённая Франция».

Самые большие шансы выйти во второй тур - у 55-летнего Филиппа, который сейчас работает мэром Гавра. Даже в таком скромном статусе он четырежды бывал на встречах Бильдербергского клуба, где, уверены конспирологи, собирается тайное мировое правительство.

В премьерство Эдуара Филиппа (2017-2020) случились протесты «желтых жилетов» и пандемия коронавируса. Справился он более-менее - не считая кровавых разгонов протестующих - но Макрон, увидев в нем конкурента, уволил его.

Французам политик обещает сократить госдолг, не повышать пенсионный возраст. Что касается Украины, он, как и Макрон, лобызается с Зеленским, ратует за отправку в незалежную французских «миротворцев» и продолжение помощи Киеву - правда, «не безграничной».

Эдуар Филипп - главный соперник Ле Пен Фото: REUTERS.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕ ПЕН НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ

2012: 17,9% голосов - третье место. Во второй тур не прошла. Президентом стал Франсуа Олланд.

2017: 33,9% - второе место. Победил Макрон (66,1%).

2022: 41,46% - второе место. Победил Макрон (58,54%).

ПРОГНОЗ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ 2027

У Марин Ле Пен - первое место в первом туре с результатом 36%.

Варианты второго тура:

Ле Пен - 54%, Эдуар Филипп - 46%

Ле Пен - 55%, Габриэль Атталь - 45%

Ле Пен - 70%, Жан-Люк Меланшон - 30%

По данным IFOP

ГЛАВНАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПРОБЛЕМА

€ 3,53 трлн (117% ВВП страны) составляет госдолг Франции. При Макроне он вырос на треть.

€106,8 млрд (5,1% ВВП) - дефицит французского бюджета за первое полугодие-2026.

Расходы, в том числе на оборонку и помощь Украине, только растут. И все бюджетные дыры достанутся в наследство новому президенту Франции.

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