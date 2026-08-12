Вопрос дня: Как вам наша молодежь?

Елена ДРАПЕКО, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР:
- Мне она нравится. Мне кажется, ей, молодежи, все хочется знать. Но мне бы хотелось, чтобы они имели и подробные знания по профилю. Конечно, у них больше доступ к информации. Они говорят: да-да, мы это все читали - это уже все известно. А я-то хочу, чтобы они читали серьезную аналитику, глубокие статьи.
Ольга ВЛАСОВА, мать восьмерых детей, награждена орденом «Родительская слава»:
- Своеобразная она. Может быть, более инфантильная, более потребительская, более разбалованная. Но в то же время более раскованная, свободная в выражении себя и смелая в выборе своего пути.
Виктор ФЕФЕЛОВ, биохимик, исследователь аномальных явлений:
- Очень отзывчивая. Вчера возвращался из экспедиции. В аэропорту вижу двух панков: с ирокезами, пирсингом увешаны. Пожилым помогают чемоданы донести и дорогу подсказывают. По сравнению с молодежью 90-х сейчас она замечательная.
Алена СУХОВА, искусствовед:
- Сейчас получаю второе высшее образование в МГУ и там сталкиваюсь с новым поколением. Видно, что 80% - талантливые. Пишут хорошие тексты, красиво рисуют, успевают работать. С одной стороны, здорово, что они умеют работать с искусственным интеллектом, это облегчает им многие процессы. Но с другой - это способствует лени, есть это у молодых.
Генрих ДЕВЯТКИН, замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист:
- Часто слышу: «Зуммеры ленивые, ничего не хотят делать!» Не согласен. Зуммеры стараются оптимизировать процессы, если видят бессмысленность труда, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Разве это плохо?
Альбина ХОЛГОВА, эксперт по этикету:
- У нас очень красивая молодежь, но много ругается матом. Идешь по центру и отовсюду слышишь, это нужно исправлять. Видимо, оказывают влияние блогеры. Нужно запретить материться в соцсетях, ведь это публичное пространство.