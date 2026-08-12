Вопрос дня: Как вам наша молодежь?

Первое поколение, родившееся в XXI веке, вступило во взрослую жизнь (кадр из модного молодежного фильма «Твое сердце будет разбито»). Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито», 2026 г.

Елена ДРАПЕКО, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР:

- Мне она нравится. Мне кажется, ей, молодежи, все хочется знать. Но мне бы хотелось, чтобы они имели и подробные знания по профилю. Конечно, у них больше доступ к информации. Они говорят: да-да, мы это все читали - это уже все известно. А я-то хочу, чтобы они читали серьезную аналитику, глубокие статьи.

Ольга ВЛАСОВА, мать восьмерых детей, награждена орденом «Родительская слава»:

- Своеобразная она. Может быть, более инфантильная, более потребительская, более разбалованная. Но в то же время более раскованная, свободная в выражении себя и смелая в выборе своего пути.

Виктор ФЕФЕЛОВ, биохимик, исследователь аномальных явлений:

- Очень отзывчивая. Вчера возвращался из экспедиции. В аэропорту вижу двух панков: с ирокезами, пирсингом увешаны. Пожилым помогают чемоданы донести и дорогу подсказывают. По сравнению с молодежью 90-х сейчас она замечательная.

Алена СУХОВА, искусствовед:

- Сейчас получаю второе высшее образование в МГУ и там сталкиваюсь с новым поколением. Видно, что 80% - талантливые. Пишут хорошие тексты, красиво рисуют, успевают работать. С одной стороны, здорово, что они умеют работать с искусственным интеллектом, это облегчает им многие процессы. Но с другой - это способствует лени, есть это у молодых.

Генрих ДЕВЯТКИН, замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист:

- Часто слышу: «Зуммеры ленивые, ничего не хотят делать!» Не согласен. Зуммеры стараются оптимизировать процессы, если видят бессмысленность труда, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Разве это плохо?

Альбина ХОЛГОВА, эксперт по этикету:

- У нас очень красивая молодежь, но много ругается матом. Идешь по центру и отовсюду слышишь, это нужно исправлять. Видимо, оказывают влияние блогеры. Нужно запретить материться в соцсетях, ведь это публичное пространство.