Татьяна Брухунова отдыхает на курорте с мужем и детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе с детьми Ваганом и Матильдой покинули Россию. Звездная семья отправилась в отпуск. Икона стиля пока не раскрывает, куда же они уехали. Однако женщина намекнула, что отдых будет грандиозным.

Дети Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой отдыхали в Сочи с няньками, пока родители работали в Москве. Однако в начале августа отпрысков привезли в Москву к родителям.

Ваган и Матильда радуются Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна уже показала в блоге несколько кадров с курорта. На снимках Ваган и Матильда радуются солнышку, запускают воздушного змея у моря. "Первые дни в отпуске - даже фотографировать лень!" - поделилась жена сатирика.

Татьяна также продемонстрировала серию модных образов на несколько сотен тысяч рублей. А еще показала вкуснейший ужин.

Жену Петросяна давно признали иконой стиля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вся семья лакомилась морепродуктами. Как известно, средиземноморская кухня считается одной из самых полезных. Часто ей приписывают чудодейственные свойства и даже называют ключом к долголетию, что очень актуально для Евгения Вагановича.

Татьяна показала изысканный ужин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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