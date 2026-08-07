Богомолов, Бояков, Певцов: кто может занять место ректора ГИТИСа после увольнения Заславского

В начале августа ректор Российской академии театрального искусства (РАТИ - ГИТИС) Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

4 августа ректор Российской академии театрального искусства (РАТИ - ГИТИС) Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2016 года. Десять лет.

ПРИЧИНЫ ОТСТАВКИ

Еще три недели назад ходили слухи, что Заславского снимут. И все равно это решение было неожиданным. Внутри театрального сообщества никто так и не понял, за что?

По данным издания «Ведомости», МВД проверяет экс-ректора по нескольким эпизодам: на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Говорят про конфликт интересов: Заславский трудоустроил в институт своих сына и дочь без обязательного в таких случаях уведомления Министерства культуры. И еще - про скрытые зарубежные активы: в июле телеканал РЕН ТВ выпустил репортаж, в котором речь шла о вилле в Черногории, которая якобы принадлежит жене Заславского. Эта вилла не внесена в декларацию о доходах и имуществе экс-ректора (вероятно, совместно нажитое в браке имущество). Но по данным на этот момент официальных обвинений Заславскому не предъявлено, уголовное дело не возбуждено. Пока только проверка.

В расследовании РЕН ТВ говорится, что зарплата Григория Заславского за несколько лет превысила 40 млн рублей. Однако не сообщается, за какой именно период — если он достаточно длинный, может статься, что сумма легально и набежала. Заславский, кстати, не только зарплату ректора получал - он писал статьи и книги, заседал в жюри на театральных фестивалях. За это тоже платят.

2016 год. Во время голосования на выборах ректора Российского института театрального искусства. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

СКОЛЬКО ОН ЗАРАБАТЫВАЛ

В доковидные времена Министерство культуры РФ ежегодно публиковало сведения о зарплатах и доходах руководителей своих подведомственных структур - театров, музеев, вузов… Сейчас эти сведения стали закрытыми. Но можно ориентироваться на данные за 2021 год, которые есть в открытых источниках - тогда Заславский обозначил в декларации 14 272 611 руб. дохода. Годом ранее - 9 069 857,49 руб. И совершенно точно это не только зарплата, поскольку на сайте ГИТИС можно найти отчет за 2022 год, где указана среднемесячная зарплата ректора: 564 147 руб. (то есть 6,8 млн в год). Выходит, 40 млн Заславский мог законно заработать всего за 6 лет.

Вторая претензия была адресована трудоустройству детей Заславского. Мол, он не сообщил, как положено по закону, что его дети работают в ГИТИСе и получают от вуза доход. Дочь Ася Заславская заработала (опять же за несколько лет) почти 2 млн руб. - вела соцсети театра. Кстати, она не работает в ГИТИСе уже три года. А сын Михаил, историк по профессии, за последние полтора года - всего 23 тыс. руб.

О Григории Заславском в вузе почти все говорят, что он крепкий профессионал, великолепно знает театр, понимает специфику этого сложного учебного заведения. Хотя у преподавателей к нему разное отношение. В 2016 году его назначил на должность ректора тогдашний министр культуры Владимир Мединский. Перед новым ректором Министерство поставило определенные задачи, с которыми он вроде бы справился. Как говорят в театральной тусовке, «усмирил либеральный фронду театроведческого факультета».

При Заславском в ГИТИСе открылось несколько новых кафедр. В частности, кафедра искусства грима (кстати, единственная в стране, где учат художников по гриму). Появилось много новых учебных программ, специализаций и экспериментальных курсов. Был открыт филиал ГИТИСа в Благовещенске. За 10 лет издано 305 книг о театре. Тогда почему же сняли эффективного менеджера?

О Григории Заславском в самом вузе отзываются с уважением. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Источники в вузе назвали KP.RU две версии. Первая связана с капремонтом ГИТИСа. В главном учебном корпусе в Малом Кисловском переулке начинается большая реконструкция, на которую выделены огромные деньги. В самый ее разгар снимать ректора, согласитесь, странное решение. Кстати, Заславский много сделал для того, чтобы факультеты при переезде остались в центре, нашел им помещения.

Вообще ремонт, тем более масштабная реконструкция, – это зона риска для любых руководителей. Достаточно вспомнить историю с реконструкцией МХАТа имени Горького. Один из последних его директоров Владимир Кехман сейчас под следствием. В «анамнезе» – уголовное дело и обвинение в растрате средств, предназначенных на реконструкцию. И про ГИТИС есть что вспомнить. В июле 2000 года у себя на даче в поселке Валентиновка был застрелен тогдашний ректор Сергей Исаев. Стреляли через окно. Бытовала версия, что его убийство связано со строительством зданий института. Преступление так и не было раскрыто. Так что будущему ректору, на которого упадет вся тяжесть реконструкции, есть над чем задуматься.

Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Вторая версия активно обсуждается в соцсетях — мол, «в театральном вузе не все в порядке с кадровой и идеологической политикой, у отдельных преподавателей наблюдается скрытый (иногда и не скрытый) протест». Якобы бдительные студенты и написали «куда следует», что в институте преподают нежелательные, «нелояльные люди», а некоторые из них даже нетрадиционной сексуальной ориентации* (движение ЛГБТ запрещено в РФ) - их будто бы в ГИТИСе «более десяти».

В то, что студенты пишут доносы на ректора за то, что он привечает либеральных преподов, верится с трудом. У студентов другие заботы. Наоборот, очень многие Заславским были довольны. И вспоминают: первое, что он сделал на посту ректора, – организовал бесплатную кашу для студентов. «Я эту кашу никогда не забуду! Бывали дни, когда она меня просто спасала. Заславский вернул эту традицию, перед ним каши не было», - говорят выпускники.

ВОЗМОЖНЫЕ КАНДИДАТЫ

Сейчас институтом управляет (в должности и.о. ректора) главный бухгалтер ГИТИСа Ольга Ермакова - на сегодняшний день она единственный человек, кто имеет право финансовой подписи. Нельзя же из-за увольнения Заславского останавливать работу огромного вуза - преподавателям надо и зарплату платить, и отпускные. 15 сентября должны были состояться выборы ректора. Теперь их перенесли на ноябрь. И уже гадают (на кофейной гуще), для кого освободили место ректора?

Среди кандидатур на кресло ректора ГИТИСа, чьи имена всплывают в обсуждениях, числятся Константин Богомолов, Эдуард Бояков и Дмитрий Певцов. Фото: Евгения ГУСЕВА, Михаил ФРОЛОВ, Оксана ЗУЙКО

В соцсетях называют возможных кандидатов. Снова звучит фамилия Константина Богомолова, который, во-первых, выпускник ГИТИСа, во-вторых, там преподает. И если для Школы-студии МХАТ, где Константин Юрьевич усидел в кресле и.о. ректора не более двух недель, он был не «корневым мхатовцем», то в ГИТИСе он самый что ни на есть «корневой». Тем не менее эта кандидатура кажется маловероятной. Еще более фантастическое предположение – Эдуард Бояков, который сейчас руководит Театром на Малой Ордынке. Но в его послужном списке много и других культурных институций, в частности, МХАТ Горького, где он два с половиной года был худруком. И, наконец, кандидат №3 - Дмитрий Певцов. Кажется, он самый вероятный по ряду причин. Он тоже выпускник ГИТИСа. У него есть педагогический опыт (преподает в московском Институте современного искусства). И главное, давно не скрывает амбиций занять руководящий пост.

* — организация, признанная экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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