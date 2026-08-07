Начальник Управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике Антон Прокофьев

«Меня иногда называют директором магазина, потому что Портал поставщиков — это один из крупнейших маркетплейсов для государственных закупок России», — шутит Антон Прокофьев. Таким образом, Портал поставщиков — это фактически точка входа для малого бизнеса в госзакупки. Причем для малого бизнеса всей России, потому что на платформе представлены поставщики со всех регионов страны.

Как начать работать на Портале поставщиков

Участвовать в госзакупках на Портале поставщиков могут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые.

«Когда говорят про госзаказ, часто воспринимают это как крупные торги, огромные инфраструктурные проекты, крупнейшие поставки и так далее, — разъясняет Антон Прокофьев. — Портал поставщиков специализируется на закупках малого объема. Это закупки до 600 тысяч рублей в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. На уровне Москвы принято решение о проведении закупок товаров — до 5 млн, работ и услуг — до 3 млн. Здесь нет таких жестких требований, которые в крупном госзаказе стали уже привычными. То есть в данном случае любой поставщик, если он добросовестный и намерен выполнять контракт, может в режиме реального времени принять участие в торгах и буквально в течение суток получить свой первый контракт».

Основной вид закупок на Портале поставщиков — это котировочные сессии. По словам эксперта, эта процедура представляет собой мини-аукцион со снижением цены. Пользователь в режиме реального времени видит заказ на определенную продукцию, таймер (3, 6 либо 24 часа) и текущую цену, то есть конечное на данный момент ценовое предложение по этому заказу. Участник торгов может сделать ставку, снизив текущую цену на шаг, и представить таким образом свое предложение по поставке товара либо оказанию нужной услуги.

Для заказчиков из регионов востребован другой вид торгов — закупки по потребности. В этом случае нет снижения цены в реальном времени, есть одна подача ценового предложения, а финальное решение заказчик принимает сам.

Третий вид закупкок на Портале поставщиков — это прямой договор.

Какие товары государство покупает чаще всего

Предпринимателям, которые планируют начать работать с Порталом поставщиков, эксперт советует в первую очередь изучить рынок.

Чтобы понять, есть ли спрос на тот или иной товар, нужно ознакомиться с каталогом портала, понять, появляются ли закупки по данной категории. Будет удобно настроить уведомления на нужную вам категорию — такой инструмент на ресурсе тоже есть. При этом, если вашего товара в каталоге нет, его можно добавить, подав соответствующую заявку и прикрепив свое ценовое предложение. Важно прикрепить фото товара, его подробное описание и характеристики. Бывает, что в каталоге товар есть, а вот актуальных предложений на поставки по нему не зарегистрировано. Это самый удачный вариант для начинающего поставщика — значит, потребность имеется, а конкурентов нет.

Далее нужно определиться, в какие регионы предприниматель готов данный товар поставлять, так как это не только Москва. На главной странице портала отображаются постоянные котировочные сессии — это и есть самая востребованная продукция, то, что постоянно нужно заказчикам в оперативном порядке. Как правило, это хозяйственные и канцелярские, строительные товары, медицинские изделия, средства связи, технологические услуги.

«Можно начать как раз с таких товаров, — говорит эксперт. — Но здесь важно еще и рассчитывать свои силы. Зайти в котировочную сессию и победить — это лишь часть процесса, продукцию нужно еще и поставить. Поэтому обязательно изучите условия, прочитайте проект контракта, который приложен к заказу, техническое задание».

Тренажер закупок и торговый бот: инструменты в помощь предпринимателям

На портале есть тренажер по участию в котировочных сессиях — «Школа поставщика». Там процесс торгов максимально приближен к реальности, но с той разницей, что предприниматель не имеет никаких юридических последствий по заключению контракта и его исполнению. После такой тренировки возникает точное понимание, как нужно действовать в рамках котировочной сессии.

Еще один очень полезный инструмент для предпринимателя, который работает с Порталом поставщиков, — торговый бот. Это сервис, который делает автоматические ставки в нескольких котировочных сессиях одновременно. Он абсолютно бесплатный и доступен всем участникам торгов. Пользователь, зайдя в котировочную сессию, с его помощью может выбрать предел, до которого согласен снижать цену того или иного контракта. И дальше бот будет следить за ходом котировочной сессии сам, снижать ставку последовательно, а потом уведомит участника о результате.

«Закупки стандартизированы, у многих заказчиков типовые условия контрактов, технических заданий. Торговый бот сильно выручает, если пользователь принимает участие в нескольких котировочных сессиях. Мой любимый пример обратной связи по торговому боту привел один из поставщиков. Он рассказал о том, что благодаря этому боту смог пораньше возвращаться с работы домой к семье. То есть у человека отпала необходимость постоянно сидеть и смотреть в монитор, следя за ходом котировочной сессии, он установил цену и спокойно поехал по своим личным делам. Дальше он ориентируется только на уведомления, которые ему приходят, не нужно открывать множество вкладок на портале», — рассказывает Антон Прокофьев.

А еще на Портале поставщиков недавно был запущен умный помощник — робот Рэм.

«Он сопровождает пользователя на каждом этапе внутри системы. Подсвечивает, что ему нужно сделать, подсказывает в той части, где пользователь работает со своими документами. Это искусственный интеллект, который позволяет точнее и понятнее отвечать на вопросы, чтобы не читать большое количество инструкций. Робот формирует конкретные ответы под составленный запрос и подсказывает начинающему пользователю, что и как ему нужно сделать пошагово, чтобы продать тот или иной товар», — объясняет эксперт.

Искусственный интеллект также может кратко пересказать технические задания и контракты. Благодаря этому сервису можно быстро оценить условия закупки, включая сроки поставки товара и так далее.

Что будет, если не выполнить контракт

В среднем на одну закупку приходится 6-7 участников — потенциальных поставщиков. Но есть и заказы с меньшей конкуренцией — начать работу на портале можно с них.

Важный вопрос, который волнует участников торгов, — что будет, если, выиграв котировочную сессию, предприниматель не сможет исполнить условия контракта.

«При трех уклонениях от исполнения контракта в течение календарного месяца предприниматель попадает в блокировку на три месяца. Это блокировка от участия в новых закупках. То есть если у вас уже есть контракты, которые исполняются, вы их продолжаете реализовывать, нельзя участвовать только в котировочных сессиях, весь остальной функционал портала остается доступным. Этот механизм лишает рынок госзаказа людей, которые действительно ведут себя недобросовестно, демпингуют цены», — уточняет Антон Прокофьев.

Кстати, есть и те, кто специально готов исполнять контракт в убыток себе — только чтобы получить себе в портфолио указание о работе с государством для создания репутации госпоставщика. В будущем такая строка в резюме компании положительно повлияет на работу этих предпринимателей уже с коммерческими клиентами. Портал поставщиков, таким образом, часто является трамплином для бизнеса.

«Если говорить о том, какой совет можно дать предпринимателям, собирающимся работать на Портале поставщиков, я бы посоветовал прежде всего не бояться. Попробуйте обязательно. От вас требуется минимум, чтобы начать работать с городом и еще половиной страны», — говорит Антон Прокофьев.

Портал поставщиков: инструкция для бизнеса

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