Пасынок Армена Джигарханяна тайно вернулся из США в Россию

Степан Джигарханян, который уже долгое время живет в США, вернулся в Россию. Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Степан Джигарханян, который уже долгое время живет в США, вернулся в Россию. Корреспонденты KP.RU заметили пасынка легендарного актера в музее декоративного искусства на выставке «Алексей и Игорь Новиковы. Два века нон-конформизма». Как оказалось, Степан давний ценитель высокого искусства.

В музее Степан с интересом рассматривал представленные работы. Экскурсию по выставке, о которой шумит светская Москва, ему проводили сам художник Игорь Новиков вместе с звездным адвокатом Юлией Вербицкой-Линник.

- В этом году мы отмечаем две юбилейные даты, - поведала в беседе с KP.RU Юлия. - Игорю исполнилось 65 лет, а его отец мог бы отметить 95-летие… по этому случаю было решено провести совместную выставку.

- В истории искусства бывает, что художников при жизни обижают, - продолжила Юлия. - У талантливых художников всегда много завистников. Все знают, например, что Ван Гог при жизни не продал ни одной картины. А сейчас его картины стоят миллионы.

Юлия Вербицкая-Линник и Степан Джигарханян Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Степан с интересом слушал увлекательный экскурс в мировое искусство, а после поделился впечатлениями от проведенного в Москве времени.

- В Москву я приехал не так давно, - говорит KP.RU Степан. – Прилетел из Парижа и попал в самую хорошую погоду. До этого мне сказали, что здесь прохладно было. Сейчас погода, как в Париже: те же самые тридцать градусов.

Степан говорит, что в Москве каждый день у него расписан буквально по минутам.

- Дел очень много, в этот раз нужно решить много разных вопросов, которые накопились, - объяснил KP.RU Джигарханян. - Но я стараюсь находить время и для души. Например, как сегодня – выбраться в музей, приобщиться к искусству. Работы у Игоря Новикова, конечно, потрясающие: я вдохновлен увиденным. Чем еще занимаюсь в Москве? Много времени провожу с мамой: наконец-то мы сейчас можем пообщаться с ней поплотнее.

Степан рассказал KP.RU, что побывал и на могиле отца – знаменитого Армена Джигарханяна, который похоронен на Ваганьковском кладбище.

Мы не могли не спросить у Степана и относительно личной жизни. Как оказалось, свою вторую половинку он пока не встретил: «В данный момент я в отношениях не состою. Юлия Вербицкая сказала, что найдет мне здесь в Москве жену. Она говорит, что в адвокатских кругах есть много свободных девушек. Я не против. Посмотрим… Пока так…»

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