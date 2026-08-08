160-килограммовый ловелас, который 10 лет обманывал женщин, после судов похудел на 30 кг и стал возвращать долги

Алексей Сафонов похудел на 30 килограмм из-за стресса. Фото: предоставлено КП

Почти десять лет 44-летний ловелас из Подмосковья Алексей Сафонов знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, а затем обманывал на деньги (так утверждают жертвы). Спустя время многие из его бывших возлюбленных признавались: сами не понимают, как вообще смогли попасться на его удочку. Говорят, внешне Алексей их даже не привлекал. На тот момент мужчина весил около 160 килограммов.

Но после задержания жизнь Сафонова изменилась. Мужчина заметно похудел — по его словам, сразу на 30 килограммов. И теперь утверждает: настоящие жертвы во всей этой истории — не его бывшие возлюбленные, а он сам. Об этом Алексей рассказал в разговоре с KP.RU.

«КОНЕЧНО, Я НЕ ВИНОВАТ!»

На днях состоялось первое заседание по делу Сафонова. Суд взял мужчину под подписку о невыезде.

- Финальное заседание назначили на сентябрь, на него должны прийти и все потерпевшие, - рассказал адвокат потерпевших Андрей Откидач.

История о ловеласе-аферисте с такой скоростью разлетелась по соцсетям и СМИ, что, судя по всему, задела тонкую душевную организацию самого Алексея. На вопросы он отвечает растерянно и печальным голосом.

Аферист уверяет, что его подставили. Фото: предоставлено КП

— Конечно, я не виноват, меня подставили! А сами вы как думаете, мог ли я это все провернуть? К тому же после этой истории на меня столько негатива навалилось. Куча статей вышла, под ними неприятные комментарии. Я даже спать из-за этого не могу, начались проблемы со здоровьем. Я похудел на 30 килограммов от стресса! И все из-за того, что про меня просто придумали эту историю и настроили моих бывших возлюбленных против меня, — говорит Сафонов.

«В СПЕШКЕ ВОЗВРАЩАЛ ДЕНЬГИ»

Вот только, рассказывая о своей невиновности, Алексей не учел одну маленькую деталь: одна и та же схема плохо работает несколько раз подряд.

Адвокат потерпевших, изучая предыдущие приговоры Сафонова, заметил любопытную закономерность.

— У него многоэпизодные дела о мошенничестве, и все как под копирку. Каждый раз Алексей упорно отрицал свою вину, и на следствии, и в суде. Лишь один раз дал признательные показания, когда сидел в тюрьме. Но это было сделано исключительно ради шанса выйти по УДО, — говорит он.

Смекалку Сафонов все-таки проявил — правда, только в одном вопросе. Когда понял, что обманутые им женщины могут массово обратиться в полицию, внезапно начал возвращать долги.

— Скорее всего, он догадался, что, если все люди, которых он обманул, сейчас пойдут и напишут заявления, ситуация ухудшится в разы. Мне в какой-то момент начали звонить потерпевшие и говорить: «Приехал этот человек спустя много лет и спрашивает, сколько он мне должен». Понимаете? Он даже не помнит, на сколько и кого обманул, — рассказывает адвокат Андрей Откидач.

Испугавшись, он начал возвращать деньги пострадавшим. Фото: предоставлено КП

Деньги Сафонов, по словам потерпевших, развозил лично. Приезжал с огромной сумкой, из которой пачками доставал крупные суммы.

— Я слышал весь их разговор с одним из потерпевших. Алексей вернул ему 380 тысяч рублей. Тогда пострадавший еще спросил: «Зачем тебе такая большая сумка?». Он ответил, что дальше поедет деньги раздавать.

Увы, щедрость оказалась не безграничной: если первый «счастливчик» получил все деньги, то следующим Алексей возвращал уже лишь часть суммы. Видимо, посчитал, что достаточно и этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Его называли Алексей Плюшевый»: 160-килограммовый ловелас 10 лет обманывал женщин на деньги и крутил роман с тремя сразу