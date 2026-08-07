Владислав Тюльпанов помог известной блогерше из Санкт-Петербурга вернуть ребенка

Владислав Тюльпанов помог блогерше Анастасии Вальской из Санкт-Петербурга вернуть ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Визажист Анастасия Вальская, которая ведет бьюти-блог, год назад поделилась с подписчиками печальной историей. Бывший муж забрад у блогерши грудного ребенка и увез в неизвестном направлении. Случай имел большой резонанс, так как Анастасия писала петиции и даже обращалась к президенту. И вот спустя почти 12 месяцев Вальской помогла известная в Санкт-Петербурге семья Тюльпановых.

После вмешательства влиятельной семьи и, частности Владислава Тюльпанова, история сдвинулась с мертвой точки. После месяцев судебных разбирательств и переговоров стороны все-таки подписали мировое соглашение, а сын Адам вернулся к маме.

Вместе с сыном Адамом Анатасия лично отблагодарила Владислава Тюльпанова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях счастливая Анастасия вместе с сыном приехала в гости к Владиславу, откуда записала благодарственное видео.

«Самое лучшее видео за сегодня. Владислав, огромное вам человеческое спасибо», «Как прекрасно! Поздравляю!», «Справедливость восторжествовала», «До слез тронула ваша история. Крепкого вам здоровья и мира», — поздравили Вальскую подписчики.

«Главное, что ребенок с мамой. Мама счастлива, ребенок счастлив. Семья вновь воссоединилась. Слава Богу, история закончилась благополучно. Мы всегда рядом», — добавил Владислав Тюльпанов.

Владислав Тюльпанов Фото: личный архив.

Владислав — сын покойного сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова. Добавим, что у сестры молодого политика Миланы Тюльпановой была похожая история. Многие помнят громкий развод блондинки с известным Александром Кержаковым в 2019 году. Так вот Кержаков тоже забирал их общего сына, которого Милана потом возвращала через суд. В то время Владислав тоже помогал сестре.

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