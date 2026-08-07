Отпаивает магнолии и делает настольные лампы: Александр Домогаров рассказал о своих необычных хобби

Александр Домогаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Иногда известный артист открывается с неожиданной стороны. Особенно в свободное от работы время. Трудно узнать в брутальном красавце Александре Домогарове мастеровитого мужчину, буквально мастера на все руки. Если следовать стереотипу, звезду должны окружать нега и всеобщее восхищение. Чтобы не он все делал своими руками (по дому или на даче), а кто-то другой. А звезда возлежит на диване и дает указание. Но народный артист Александр Домогаров не таков. Он свой сад поливает, магнолии выращивает, вечерами что-то мастерит. На досуге сделал своими руками настольную лампу с красивым абажуром. Все возможно, было бы желание... «Очень многое можно сделать своими руками, - уверен народный артист. - Не без помощи специалистов, но я из тех, кто будет чинить хорошую и добротную вещь, а не бежать в магазин. Это не скупость, а желание сохранить.

«Эта тяга была с детства, когда я с отцом пытался построить парусный шлюп «Мирный» по чертежам из «Техники Молодежи», был такой журнал в моей юности!

Мне было лет 10-12. И поскольку тогда, кроме журнала ничего не было, ни наборов, ни инструментов, только желание, хотелка, помощь и совет отца. Он мне нашел чурбак, местный столяр придал ему вид большой лодки, и я пытался стамеской, молотком, топориком - выдалбливать этот кораблик…

И вот сейчас я могу позволить себе заниматься этим серьезно по мере моих возможностей. Строить дом под себя и свою семью. Посадить и сделать свой участок в Подмосковье идеальным настолько, насколько я вижу этот свой идеал.

Здесь (судя по ландшафту, дом с садом расположены на Кипре, на берегу Средиземного моря - Ред.) придумать, что-то сломать, переделать, снести, построить, выкорчевать, спилить, посадить, ухаживать и наконец увидеть то, что радует не только меня и мою семью, но и вызывает улыбку одобрения у местных…».

Артист рассказал своим подписчикам в соцсети про огород, про хороший, добротный сад, где много красивых растений. Через день, он их поливает. Отпаивает. И это доставляет огромное удовольствие.

«Конечно есть скрытый, автоматический полив и он - ежедневный, но деревьям, в такую жару, этого не хватает! Я, как санитар сада! И кайфую от того, что они мне благодарны!

А какой запах магнолии стоит вечером. Они зацвели, пустили новые побеги и дали плоды… Кайф».

Подписчики спрашивают: как, что?! Неужели весь сад своими руками возделывает?

«60% пришлось убрать больного, засохшего кустарника, даже в прошлом году убрали «живую изгородь» потому что, три года спасали и не смогли. У меня сердце кровью обливалось, когда садовники здесь пилами убирали деревья, но их сохранить и спасти было нельзя. Так что 70% мы посадили, отпоили и больше места у нас нет, - рассказывает Домогаров о проделанной ландшафтной работе. - Мне «враги» пророчили, что после ухода из Моссовета (Театра им.Моссовета, в котором Домогаров служил почти 30 лет – Ред.), я буду копать грядки, сидеть в своем доме, закупать удобрения, сажать картошку и огурцы - вот мой удел! Но они даже не догадывались, какую радость и отдушину я нахожу в этом!».

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