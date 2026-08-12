Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Землян ждет уникальное солнечное затмение. Оно начнется в полночь (хотя и солнечное!) в России, 13 августа 2026 года, а закончится в Европе 12 августа. Не затмение, а машина времени какая-то. В Москве шоу продлится всего 5 минут, зато в Санкт-Петербурге, хотя и не будет полным, развернется во всей красе.

Рассказываем, чем необычно солнечное затмение 12 августа 2026 года, и почему люди, несмотря на всю мощь научного прогресса, продолжают затмений бояться.

Почему затмение "начнется позже, чем закончится"

Тайна полночного солнечного затмения, как и его «движение назад во времени», объясняется просто. Лунная тень коснется Земли на полуострове Таймыр. Там – полярный день, так что Солнце будет над горизонтом.

И там уже наступит 13 августа. Двигаясь на запад, тень окажется там, где все еще 12 августа. Так что оно действительно «начнется позже, чем закончится», но только из-за причуд часовых поясов.

Почти коснувшись северного полюса, лунная тень окажется в Гренландии, и именно на этом ледовом острове полная фаза выйдет самой длинной (более 2 минут). А далее, словно решив согреться, затмение переместится в Испанию и Португалию, и завершится на острове Майорка. Путь от Таймыра до Майорки лунная тень, на зависть любому самолету, проделает всего за час с небольшим.

Где и когда смотреть солнечное затмение 12 августа 2026 года в России

В России полное солнечное затмение можно будет увидеть только на Таймыре. Москва сможет похвастаться своеобразным рекордом – молниеносным затмением. В столице Луна примется откусывать кусочек от Солнца в 20 часов 04 минуты, а уже в 20 часов 09 минут Солнце сядет. Всего 5 минут! Заметить такое невооруженным глазом невозможно.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот в Санкт-Петербурге все намного интереснее. Шоу стартует ровно в 20 часов, и до захода (20 часов 51 минута) Луна успеет отнять у дневной звезды аж 83% площади. Восхитительные фотографии гарантированы! В Мурманске же, хотя фаза затмения примерно та же (84%), явление и вовсе будет видимо целиком, закат не помешает: от 19 часов 44 минуты до 21 часа 28 минут.

Почему люди до сих пор боятся солнечных затмений

Анекдот. Сын программиста говорит отцу: «Папа, я заметил, что Солнце каждое утро встает на востоке». Отец встревожен: «Точно? Главное ничего не трогай».

Затмения производили на древних ошеломляющее впечатление: среди дня наступала ночь! Сломался порядок вещей! Кажется, кто-то что-то все-таки «тронул». Вероятно, колдун.

Сегодня человек кичится знаниями, накопленными цивилизацией так, будто это он лично их накопил. Однако именно во время затмений из-под современного костюма показывается испуганный первобытный «дикарь». Так, модельер Пако Рабанн всех уверял, что конец света наступит 11 августа 1999 года, в день последнего в ХХ веке солнечного затмения. Ему поверили миллионы, и завалили обсерватории письмами.

И, конечно, не дремлют астрологи. Газетные гороскопы (их составляют люди, часто не имеющие отношения к научной астрологии – если вообще считать астрологию наукой), как обычно, накануне затмения запестрели пророчествами. Пишут, что мы вступаем в опасный «коридор затмений» (с 12 августа по 28-е, когда состоится затмение лунное, см. КСТАТИ), что не помешает нам получить мощный импульс космической энергии и пройти «точку бифуркации» (что бы это ни значило).

Осень 2022 года, Петербург. Туристы наблюдают частичное солнечное затмение на Дворцовой площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Легенды о затмениях: Дракон или волк, а может лягушка?

Древние ученые заметили, что солнечные затмения бывают только в новолуния, когда Луна, невидимая, где-то рядом с Солнцем. Вряд ли это совпадение, решили они, и так догадались, что Луна просто-напросто закрывает дневное светило. Заодно научились затмения предсказывать.

Однако мысль, что явление, хоть и естественное, может быть опасным, не покидала. Великий астроном древности Клавдий Птолемей (II век) полагал, что лунная тень вызывает колебания воздуха и его «порчу».

Но то ученые. Простой народ продолжать толковать по-своему, и удивительно, что практически по всему земному шару есть легенды о некоем животном, которое ест Солнце. В Китае это дракон, в доколумбовой Америке ягуары и пумы, у вьетнамцев лягушка, у русских волк.

Изящнее всего ко всей этой зоологии подошли индусы. Они придумали, что, помимо видимых, есть и две невидимые планеты, Раджу и Кету. Но они выглядят… как половинки дракона. Эти половинки поджидают Солнце в двух опасных точках неба и едят его.

Этнографы точно не знают, откуда у человечества такое единодушие. Скорее всего, дело в том, что ущербный край Солнца в затмении действительно выглядит как укус. А еще это удобная версия: коли это зверь, люди знают, как с ним «работать» - напугать. И что в Африке, что в старой Европе народ доставал кастрюли, громкие музыкальные инструменты, и старался согнать «зверя» с солнечного диска. Китайцы, впрочем, пугали дракона зеркалами, римляне – факелами, а масаи в Кении - песком. Что и «удавалось», ведь затмение заканчивалось - к общей радости.

Фото: Sirbouman/Shutterstock/Fotodom

Современные мифы о затмениях: Землетрясение и срыв орбит

С развитием науки человек переставал верить старым сказкам. Разве зверь может кусать Солнце, ведь его температура – целых 6 тысяч градусов, он обожжется, а еще в космосе вакуум: как же хищнику дышать, вопрошали просвещенные гимназиями граждане в XIX веке.

Но вот что удивительно. Наука открывала все новое и новое в природе. И это новое облекалось в одежды старых страхов. Пока ученые работали, массы творили свою, «научную» мифологию. И затмения непременно оказывались в фокусе внимания. Их не перестали бояться! Только теперь боялись «просвещенно».

Ньютон объяснил, как работает гравитация. Понятно, что силы тяготения Солнца и Луны во время затмения максимально складываются. Значит ли это, что Землю «потянет вверх» и произойдет землетрясение?

И вроде бы ответ очевиден: хотя Солнце с Луной – громадные тела, но они далеко, и их гравитационное воздействие, убывающее по закону квадрата расстояния, ничтожно. Ваш автомобиль притягивает вас сильнее, чем Луна. Но, с другой стороны, каждый знает про приливы. «Ничтожная» сила – глобальна; именно поэтому ее хватает, чтобы двигать океаны. А может, не только воду, но и твердь?

Идея, будто землетрясения и затмения как-то связаны, не является научной. И при этом… поддерживается некоторыми учеными! Правда, в частном порядке. С открытым забралом выступил, пожалуй, только Сатоси Идэ из Токийского университета. Впрочем, железобетонных доказательств нет и у него.

Упомянутый Пако Рабанн довел концепцию гравитационной угрозы до предела. Искажение поля тяжести, писал он, сорвет с орбиты российскую станцию «Мир», она рухнет на Париж (куда же еще), спровоцировав череду катастроф и конец света. Ныне история забыта, а тогда народ по потолку бегал.

Нужно ли надевать очки во время затмения и накрывать кастрюли

В начале ХХ века человек открыл радиацию, а к середине столетия уже вдоволь нахлебался последствий от своего открытия. Было бы странно, если бы кто-то не соединил страх перед радиацией и перед затмениями. Соединили.

Обсерватории перед каждым затмением получают запросы: правда ли, что нельзя выходить на улицу без специальных очков? Особенно беременным?

А источник современного мифа вот какой.

Солнце окружено атмосферой – короной. Она есть всегда, но мы без приборов можем видеть ее только в полную фазу затмения. Значит, в затмении корона и появляется, решили «умные» люди. А, раз Солнце – источник радиации (это так, но ей не прорваться через земное магнитное поле), то «смертоносная радиация солнечной короны» безусловно вредна. Она, якобы, портит еду (выбросьте все запасы, а кастрюли накройте крышками - советуют конспирологи!), и подвергает опасности плод в чреве матери.

К радиации конспирологи часто добавляют «разрушительные нейтрино». Эти частицы в самом деле летят от Солнца, летят всегда, с веществом почти не взаимодействуют (а потому безвредны) и легко пронзают Землю насквозь. Но пишут, что Луна якобы концентрирует потоки нейтрино… так что достаньте из шкафа шапочки из фольги. Фольга задержит нейтрино, ага.

Еще один миф: "Нет никаких затмений"

Если углубитесь в низинный интернет, узнает, что Луна – это искусственно созданная иллюзия. А затмения? Конечно, тоже. Раньше не было никаких затмений. Их придумала американская военщина в 1940-е годы. Вместе со знаменитым проектом HAARP. Затмение – это оружие.

Мощные антенны проекта HAARP на Аляске действительно не так уж безобидны. Они пытаются «греть» ионосферу, слой заряженных частиц над нами. Чем это чревато, никто не знает, но завет программистов, «не трогать», многие поддерживают.

Пару десятилетий назад один исследователь заметил, что сигнал от HAARP слегка меняется во время затмений. Вероятно, из-за колебаний ионосферы (впрочем, эффект не подтвердился). В Сети это мгновенно превратилось в мощную теорию заговора: посылая некие психические лучи, HAARP или иллюзорно затмевает Солнце, или реально выключает его. Сие назвали «Проект Blue Beam» (в реальности не существующий). Цель – придумать оружие, чтобы оставить противника без света.

И ведь верят.

Долой страх: На что на самом деле влияют солнечные затмения

Солнечные затмения остаются желанным событием для астрономов. Мы упоминали, что только при полном затмении, когда не мешает солнечный свет, наблюдается солнечная корона. Несмотря на то, что приборы (коронографы) покажут корону в любой момент, все-таки качество картинки не то, и в затмении лучше. Поэтому организуют экспедиции, наблюдают.

Другой интерес для науки – реакция биосферы. Пока коровы на лугу меланхолично разворачиваются и идут в стойла, думая, будто наступила ночь, птицы в панике кружат в воздухе. Есть глухие свидетельства, что на затмения реагируют и растения. Все это замечено давно, но изучено плохо. Вот, изучают.

А еще во время затмений может прерываться радиосвязь. Ионосфера, лишившись прямых солнечных лучей, резко меняется. И этим занялись только в последние годы.

Тем временем любители лелеют надежду просто получить красивое фото. Для них затмение – это праздник. Пусть так будет и для вас. Не омрачайте впечатление старинными страхами.

Какие еще теории заговора связаны с затмениями

- крах электроники – ионосфера «коротит» с Землей, что провоцирует мощнейший электромагнитный импульс, и вся техника приказывает долго жить. Хотя такого ни разу не было, всякий раз боятся;

- антигравитация – все улетим в космос, а Земля перевернется. Изящное сочетание «гравитационных страшилок» в духе Пако Рабанна с известным эффектом Джанибекова (переворот вращающихся тел в невесомости);

- «свет затмения» лишает людей рассудка. Очень старая «гипотеза» (в нее верили еще индейцы майя), которая оказалась живучей;

- дефицит солнечного света активирует земные яды, поэтому во время затмения надо заклеивать окна, верят в Юго-Восточной Азии

Когда будет Лунное затмение в 2026 году

Хотя затмения почти всегда идут парами (солнечное – лунное), время между ними астрологи считают особо неблагоприятным и именуют «коридором».

Лунное затмение произойдет 28 августа 2026 года.

Оно не будет полным (земная тень лишь частично скроет Луну), и из России видно плохо (лучше всего – в Северной Америке и в Западной Европе). Статистика не подтверждает связь техногенных аварий и прочих неприятностей с коридором затмений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2029 году гигантский астероид Апофис налетит на спутниковую ось: чем это обернется для Земли

Строение правильной геометрической формы: на Луне обнаружена база инопланетян

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Женская многозадачность оказалась мифом