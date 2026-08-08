Пожарные на месте ракетного удара по военным объектам Киева Фото: REUTERS.

Минобороны отчиталось за ночной групповой удар по Киеву: предприятие «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт») и склад ГСМ «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), плюс два сухогруза на переходе морем южнее и восточнее Одессы.

Что за объекты при ударах ВС РФ по Украине

«Киев-111» — производственная площадка Fire Point, компании, созданной в 2022 году и ставшей к концу 2024-го одним из крупнейших подрядчиков украинского Минобороны (РБК). Заявленная специализация цеха — комплектующие и боевые части для крылатой ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также хранение компонентов для твердотопливных ускорителей.

«Киев-3» — склад ГСМ, замкнутый на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Новоград-Волынский». Ключевое здесь — не ёмкость резервуарного парка, а функция узла: ежедневная заправка бензовозов, уходящих на восток. Это не стратегический запас, это оперативное плечо снабжения.

На пораженных ракетами предприятиях находились комплектующие и боевые части для крылатой ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также хранились компоненты твердотопливных ускорителей. Фото: REUTERS.

Главное: это повторные удары

По «Киев-111» ВС РФ отчитывались 1 августа — неделю назад. По «Киев-3» — 2 июля, тогда же публиковались аэроснимки выгоревшего резервуарного парка.

По Fire Point за лето выстраивается серия: 2 июня — площадка компании в Днепропетровской области, 2 июля — «Радионикс» с системами управления для «Фламинго», 30 июля — «Завод Маяк» по боевым частям, 1 августа — «Радиоизмеритель».

Fire Point - это не единый завод, а распределённая сеть подрядчиков. Зеленский в феврале признавал, что удар по производственной линии «Фламинго» сдвинул серийный выпуск вправо, после чего производство перенесли.

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