Экспорт сельхозпродукции из Украины в сезоне 2026-2027 годов может сократиться более чем вдвое Фото: REUTERS.

Агентство Bloomberg сообщило, что экспорт сельхозпродукции из Украины в сезоне 2026-2027 годов может сократиться более чем вдвое из-за российских ударов по портам Одесской области. В своей оценке агентство опирается на данные Минсельхоза Украины. А в соответствии с ними общий объем экспорта в данной сфере хозяйствования может составить около 29,6 млн тонн - на 54% меньше предыдущего прогноза в 64,4 млн тонн. Экспорт пшеницы может сократиться пропорционально на 53% - до 8,3 млн тонн.

Порты на экспорт зерновых не работают, а другие маршруты не могут обеспечить необходимую пропускную способность. Как сообщают местные и зарубежные эксперты, Альтернативные маршруты через Дунай ограничены из-за засухи, а перенаправление грузов через Румынию, Словакию и Венгрию не сможет полностью компенсировать потерю портовых мощностей. Что касается Польши, она также не может здесь оказать существенную помощь, но есть еще и проблема в отношениях между Киевом и Варшавой, из-за чего само наличие этого маршрута оказалось под вопросом. Все помнят, как польские фермеры блокировали экспортные грузоперевозки Украины в прошлые годы, когда отношения между странами не дошли еще до нынешней ситуации, близкой к точке кипения. В результате Украина уже сейчас теряет миллиарды долларов валютной выручки.

Впрочем, что говорить об экспорте нового урожая, если Украина беспомощна даже с остатками прошлогоднего. Как подсчитал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин, для того, чтобы при нынешних логистических возможностях Украина смогла вывезти из страны остатки прошлогоднего (!) урожая по железной дороге, потребуется не менее 10 месяцев. Но с железнодорожными перевозками проблемы тоже нарастают, поскольку Россия целенаправленно выбивает локомотивы, превращая их в груду бесполезного металла, а автомобильные грузоперевозки растянут этот процесс вообще на годы. По словам Пендзина, около 90% украинского зернового экспорта ранее проходило через порты Черного моря, а использование дунайских портов сейчас ограничено из-за их обмеления. Да уж, еще и климат подыграл против Незалежной в этой ситуации.

Нынешний урожай на Украине примерно в шесть раз больше прошлогоднего экспортного объема Фото: REUTERS.

А если учесть еще и то обстоятельство, что, как утверждает Пендзин, нынешний урожай на Украине примерно в шесть раз больше прошлогоднего экспортного объема, то перед Украиной встает поистине неразрешимая задача. При этом, возможности для хранения и переработки зерна сокращаются благодаря российским ударам.

Немаловажный нюанс – украинских фермеров в этом году ждет эпидемия банкротств и разорений. В европейских портах сейчас тонна продовольственной пшеницы стоит порядка 300 долларов, но на Украине сейчас у фермеров зерно этих сортов в лучшем случае скупают, как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, максимум, за 3-3,5 тысячи гривен. Кстати, мукомольного производства для переработки такого или даже какой-то значимой части собранного зерна на Украине нет. Так что ситуация, как говорится, полный швах.

Что немаловажно, для второй стратегической отрасли Украины, которая так же важна в плане валютной выручки – металлургии, ситуация ничем не лучше, чем для аграрного сектора. И благодарить за это украинские фермеры и металлурги, да что там – все украинцы, должны только одного человека – бывшего комика, а ныне «просроченного» украинского главаря бандеровского режима Владимира Зеленского и его политику.

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