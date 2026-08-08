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Общество8 августа 2026 9:55

Триумфаторы Международной олимпиады по ИИ вернулись в Россию

В аэропорту Шереметьево команду встретил глава Т-Банка — поздравил и сразу же пригласил на работу
Источник:kp.ru
Фото предоставлено Центральным университетом

Фото предоставлено Центральным университетом

Победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников 8 августа встретили в аэропорту Шереметьево. Интеллектуальное состязание проводилось со 2 по 7 августа в Казахстане. Школьная сборная России в третий раз стала чемпионом.

Подготовкой нашей команды традиционно занимались эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В него входят Т-Банк, Сбер и другие технологические гиганты. Наши ребята завоевали восемь медалей: семь золотых и одну бронзовую награду. Также член сборной получил звание абсолютного чемпиона олимпиады. На втором месте сборная Китая, на счету которой четыре золота.

Фото предоставлено Центральным университетом

Фото предоставлено Центральным университетом

Российских школьников в аэропорту встретили родные, друзья, журналисты, а также глава Т-Банка Станислав Близнюк. Он поздравил членов сборной и пригласил их на работу:

— Ребята, просто знайте, это очень большое достижение для вас, Центрального университета, для индустрии и всей страны. Победа на такой олимпиаде вызывает восхищение и гордость. Я хочу пригласить вас на работу в Т-Банк, это усилит нас и пойдет на пользу обществу, и мы вас, в свою очередь, много чему научим. Пусть у вас все получается, мы ждем от вас новых достижений и свершений!

Станислав Близнюк особо поблагодарил родителей, когда разговаривал с членом сборной Михаилом Вершининым. 11-классник и абитуриент Центрального университета дважды взял золото: в этом и в прошлом году.

Фото предоставлено Центральным университетом

Фото предоставлено Центральным университетом

— Два золота на соревнованиях такого уровня — большое достижение как для уже студента Центрального университета, так и безусловно это большая заслуга родителей. Большое спасибо от компании, всей отрасли и университетского сообщества, что у нас есть такие таланты!

В финале IOAI участвовали 473 школьника из 106 стран. Посоревноваться в работе с ИИ прилетели ребята из Аргентины, Австралии, Колумбии, Люксембурга, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, США и других стран. Организаторы сообщили, что в этом году установлен рекорд по числу стран-участников за все время существования олимпиады, а число школьников на 64% превышает количество прошлого года.