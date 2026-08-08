Триумфаторы Международной олимпиады по ИИ вернулись в Россию

Фото предоставлено Центральным университетом

Победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников 8 августа встретили в аэропорту Шереметьево. Интеллектуальное состязание проводилось со 2 по 7 августа в Казахстане. Школьная сборная России в третий раз стала чемпионом.

Подготовкой нашей команды традиционно занимались эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В него входят Т-Банк, Сбер и другие технологические гиганты. Наши ребята завоевали восемь медалей: семь золотых и одну бронзовую награду. Также член сборной получил звание абсолютного чемпиона олимпиады. На втором месте сборная Китая, на счету которой четыре золота.

Фото предоставлено Центральным университетом

Российских школьников в аэропорту встретили родные, друзья, журналисты, а также глава Т-Банка Станислав Близнюк. Он поздравил членов сборной и пригласил их на работу:

— Ребята, просто знайте, это очень большое достижение для вас, Центрального университета, для индустрии и всей страны. Победа на такой олимпиаде вызывает восхищение и гордость. Я хочу пригласить вас на работу в Т-Банк, это усилит нас и пойдет на пользу обществу, и мы вас, в свою очередь, много чему научим. Пусть у вас все получается, мы ждем от вас новых достижений и свершений!

Станислав Близнюк особо поблагодарил родителей, когда разговаривал с членом сборной Михаилом Вершининым. 11-классник и абитуриент Центрального университета дважды взял золото: в этом и в прошлом году.

Фото предоставлено Центральным университетом

— Два золота на соревнованиях такого уровня — большое достижение как для уже студента Центрального университета, так и безусловно это большая заслуга родителей. Большое спасибо от компании, всей отрасли и университетского сообщества, что у нас есть такие таланты!

В финале IOAI участвовали 473 школьника из 106 стран. Посоревноваться в работе с ИИ прилетели ребята из Аргентины, Австралии, Колумбии, Люксембурга, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, США и других стран. Организаторы сообщили, что в этом году установлен рекорд по числу стран-участников за все время существования олимпиады, а число школьников на 64% превышает количество прошлого года.