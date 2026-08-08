ЦРУ, лоббисты и анонимы: сооснователь Википедии раскрыл, кто влияет на статьи платформы

Один из отцов-основателей Википедии заявил, что склонен сожалеть о создании проекта. Фото: Julia Perova/Shutterstock/Fotodom

Спустя 25 лет после запуска Википедии один из ее создателей Ларри Сэнгер стал одним из самых жестких критиков проекта. Философ, придумавший название энциклопедии и участвовавший в разработке ее первых правил, теперь утверждает: ресурс оказался под контролем анонимных групп влияния.

По словам Сэнгера, первоначальный принцип нейтральной точки зрения не смог защитить Википедию от идеологического давления. Он считает, что главной ошибкой стало отсутствие полноценной системы управления, прозрачных процедур и ответственности тех, кто принимает ключевые решения.

Сегодня Сэнгер возглавляет Фонд стандартов знаний и развивает проект Encyclosphere – децентрализованную сеть конкурирующих энциклопедий. Он убежден: нынешняя модель Википедии нуждается в серьезной реформе.

Его критика уже давно вышла за рамки организационных вопросов и превратилась в обвинение в идеологическом захвате крупнейшей интернет-энциклопедии мира.

ЛЕВЫЙ УКЛОН

Сэнгер утверждает: за годы существования Википедия заметно сместилась влево. Мол, внутри сообщества сформировалась среда, где одни взгляды получают преимущество, а другие постепенно вытесняются.

Этим летом англоязычная Википедия бессрочно заблокировала его аккаунт, обвинив в недопустимой мобилизации сторонников за пределами платформы. Сам Сэнгер настаивает, что лишь искал участников для своего проекта «Интеллектуальное разнообразие».

Он считает, что подобные решения принимаются узким кругом редакторов, которые не готовы допускать альтернативные позиции. Проблема заключается не в существовании политических взглядов, а в том, что определенные взгляды получают институциональное преимущество.

СЛЕД ЦРУ

Одно из самых громких заявлений Сэнгера касается возможного влияния спецслужб и крупных игроков на содержание Википедии. По его словам, энциклопедия давно рассматривается как важный инструмент формирования общественного мнения.

В качестве примера философ напомнил: ЦРУ уже редактировало статьи Википедии, а PR-компании годами зарабатывали миллионы долларов на изменении материалов в интересах клиентов.

Анонимность редакторов позволяет скрывать, кто именно влияет на содержание статей, а потому реальные масштабы такого влияния неизвестны. Сэнгер уверен лишь в одном: правительства, корпорации и другие влиятельные структуры проявляют к Википедии огромный интерес.

Один из создателей Википедии Ларри Сэнгер стал одним из самых жестких критиков проекта. Фото: Ulli Winkler/ullstein bild via Getty Images

ВОЙНА РЕДАКТОРОВ

Особенно заметно идеологическое противостояние проявляется в статьях на политические темы. В качестве примера Сэнгер привел материалы о войне в Газе, которые после событий 7 октября 2023 года стали ареной постоянных редакторских конфликтов.

Он считает, что многие статьи недостаточно полно отражают израильскую позицию и тем самым нарушают исходный принцип нейтральности. Сэнгер подчеркнул: задача энциклопедии не в поддержке одной стороны, а в честном представлении всех значимых точек зрения.

По его словам, подобные проблемы возникают потому, что решения о содержании статей принимаются внутри относительно замкнутого сообщества редакторов.

ПРОБЛЕМА ДЛЯ ИИ

Особую тревогу у Сэнгера вызывает влияние Википедии на искусственный интеллект. Он напомнил: крупнейшие языковые модели продолжают использовать материалы энциклопедии в качестве обучающих данных.

По его мнению, если в Википедии уже существуют системные перекосы, то нейросети будут лишь многократно воспроизводить их в будущем.

Поэтому спор вокруг Википедии перестает быть внутренним конфликтом редакторов и превращается в вопрос о том, какие представления о мире будут получать миллиарды пользователей чат-ботов и поисковых систем.

Сэнгер считает: эта проблема уже наступила.

«ЖАЛЕЮ О ВИКИПЕДИИ»

Несмотря на всю критику, Сэнгер признал: Википедия принесла миру огромную пользу и дала миллионам людей бесплатный доступ к знаниям.

Однако он убежден, что на темах, представляющих интерес для политических и идеологических групп, энциклопедия все чаще становится площадкой для борьбы за интерпретацию фактов.

Поэтому сегодня он говорит, что склонен сожалеть о создании Википедии. Не потому, что проект оказался бесполезным, а потому, что его создатели вовремя не предусмотрели механизмы защиты от концентрации власти.

А вот прозрачное управление, независимая система рассмотрения споров и раскрытие личности ключевых администраторов могли бы изменить судьбу крупнейшей интернет-энциклопедии мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассекреченный доклад ЦРУ: Пентагон как минимум дважды применял климатическое оружие

На Аляске работают дружелюбные гуманоиды, а марсиане прячутся от пыльных бурь в пирамидах: в рассекреченных документах ЦРУ нашли странные донесения