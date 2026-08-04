Рассекреченный доклад ЦРУ: Пентагон как минимум дважды применял климатическое оружие

Сторонники теории заговоров считают, что инверсионные следы за самолетами на самом деле демонстрируют собой целенаправленное воздействие на погоду и людей. Фото: Russ Heinl/Shutterstock/Fotodom

«Модификация погоды» (Weather Modification) – так называется рассекреченный доклад ЦРУ, который убеждает сторонников теории заговора в том, что «американская военщина» тайно использует климатическое оружие. Доводы конспирологов изучили в KP.RU.

Пожары в Европе? Это американцы устроили

Европу «запекает» небывалый по своим масштабам и «накалу» зной, который усугубляют пожары и засуха. Горят леса, пересыхают реки, гибнут урожаи. Людям – невыносимо душно.

Индию, Пакистан, Китай, Вьетнам, Северную Америку, наоборот, заливает. Обширные районы тонут в наводнениях. Обильными дождями кое-где подтапливает и Россию.

Традиционная наука связывает обострившиеся нынешним летом погодные катаклизмы с продолжающимся глобальным потеплением. В последнее время климатологи «грешат» и на Эль-Ниньо. Считают, что свой существенный вклад вносит еще и этот набирающий мощь климатический феномен, связанный с появлением на поверхности Тихого океана слоя аномально нагретой воды.

У «заговорщиков» иная версия: мол, виновата не природа, а, правильно, климатическое оружие – то есть, целенаправленное искусственное воздействие на погоду. Кто-то тайно управляет процессами в атмосфере. И не удивительно, что ярче всех горит Испания, на которую затаил обиду Трамп за отказ воевать с Ираном.

Европа охвачена подозрительно аномальной жарой и пожарами. Они пылают сразу в нескольких странах – особенно в Испании, на которую обиделся Трамп. Фото: REUTERS.

Мировая общественность не зря подозревала в тайной деятельности, в первую очередь, американцев. И, конечно же, Пентагон. Ведь они, как выяснилось, первыми начали. Еще давно. Свидетельство – тот самый доклад – 18 страниц с данными об исследованиях в области «модификации погоды» с указанием случаев конкретного применения тех или иных технологий.

Первые документы, включенные в доклад, датируются 1965-м годом. Они появились через три года после того, как выступая в Техасе в Юго-Западном университете, тогдашний вице-президент США Линдон Джонсон произнес фразу: «Тот, кто управляет погодой, будет управлять миром».

Став президентом, Джонсон письменно поблагодарил военных за их секретные операции – благодарность присовокуплена к документу. Из чего, конспирологи делают выводы, что Пентагон идеям внял, а работа над климатическим оружием шла весьма интенсивно и, видимо, успешно.

В 60-годах прошлого века военные специалисты тайно экспериментировали сначала на благо общества - в рамках проекта Project Stormfury (Ярость шторма) пытались снижать мощность ураганов, рассеивая вблизи их воронок частицы йодистого серебра или «сухого льда» - твердой углекислоты. Идея была сконденсировать на них влагу, вызвать осадки и тем самым разрушить структуру гигантских атмосферных вихрей.

Получалось, однако, только с осадками – на ураганы никакие «посевы» не действовали. Не ослабевали они. Неудачи «вылились» в более секретный проект - Project Popeye (Проект Попай). В его рамках Пентагон применял химикаты уже в военных целях – распылял над Вьетнамом. США как раз тогда там воевали и искусственно вызывали проливные дожди, чтобы у партизан размывало дороги и нарушалось снабжение. В качестве химикатов использовали опять же йодистое серебро и твердую углекислоту, которые распыляли в облаках.

Погода – она пока сама по себе

Увы, или, наоборот, хорошо, но доклад, который ныне используют для обоснования страшилок о климатическом оружии, имеет весьма отдаленное отношение к текущим погодным аномалиям. Он не представляет тайны уже 23 года – был официально рассекречен еще в 2003 году. Правда, что называется, «без шума и пыли». Выложив недавно «Модификацию погоды» в широкий доступ и спровоцировав дискуссию, энтузиасты просто искусственно подогрели интерес к скандальной и популярной теме. Момент для хайпа и в самом деле оказался подходящим.

Доклад – 18 страниц с данными об исследованиях в области «модификации погоды» с указанием случаев конкретного применения тех или иных технологий.

Не будем, однако, возводить напраслину на кого-либо: нет никаких документов, которые бы подтверждали существование современного климатического оружия, как такового. Не говоря уж о доказанных случаях нынешнего его применения. Одни домыслы и, не побоимся этого слова, голословные утверждения, которые чем-то сродни откровениям иных отставные работников американской разведки и военных об инопланетных «летающих тарелках», якобы хранящихся где-то в тайниках Пентагона. А спросить, где и что именно имеется – молчат. Или обещают рассказать лишь «кому следует».

Вот только люди – существа мнительные. Верят в сверхъестественное. Многие подозревают, что в NASA и в Пентагоне им врут, заверяя, что ничего про инопланетян не знают. Аналогичным образом далеко не всех убеждают настойчивые опровержения метеорологов в том, что какого-то боевого климатического оружия пока не создано.

Упомянутые в докладе ЦРУ секретные технологии, которые прочили превратить в оружие, оружием давно не считаются. В настоящее время их применяют повсеместно – перед праздниками разгоняют грозовые тучи в одних местах и вызывают осадки в других. Химикаты не поменялись. «Мастера солнца и дождей» по-прежнему используют йодистое серебро или сухой лед.

Надо понимать, что 60-е годы ЦРУ занималось своим излюбленным занятием – шпионило, собирая информацию о технологиях воздействия на погоду, разработанных в других странах – в Китае и, конечно, в России. От сюда и былая секретность, а не попытка скрыть правду. В докладе приведены сухие аналитические отчеты о том, что удалось так или иначе разведать. Но ничего особенного — такого, что давало бы преимущества конкурентам ни у кого не было. Из рассекреченного доклада ясно, что «климатическое оружие» у всех было примерно одинаковым – химикаты распыляли либо с самолетов, либо пуляли ими в облака ракетами.

Наиболее подозрительно выглядит тенденция - постепенное увеличение средств, выделявшихся на «модификацию погоды». За каких-то пару лет финансирование возросло аж в 4 раза.

Конспирологи объясняют тогдашнюю щедрость правительства США стремлением, сообразно словам Линдона Джонсона, к мировому господству за счет климатического оружия. Как минимум, к лидерству, как и в «лунной гонке».

Но есть и более простая версия, связанная с войной во Вьетнаме. Пентагон стал вызывать там искусственные ливни, что и потребовало дополнительных расходов.

Кстати, зацените доводы совсем уж оголтелых паникеров, которые распространяет известный американский эколог Дэйн Уигингтон (environmental researcher Dane Wigington), и поддерживает министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший (US Health Secretary Robert F Kennedy J). По просторам интернета кругами циркулирует их версия, согласно которой часть американского правительства занимается зловредной деятельностью, направленной против всего человечества. Якобы военные и коммерческие самолеты распыляют высоко в небе над населенными районами опасные химические вещества, содержащие графен, алюминий, барий, марганец, стронций, ртуть и различные полимеры. Заметные всем белые следы – «химические следы», по терминологии конспирологов, которые длинными полосами тянутся иной раз за лайнерами, по их мнению, представляют собой не что иное, как пар, сконденсировавшийся на частицах всей этой гадости.

Разница в том, что Кеннеди уверен, что вредные вещества добавляют ради тайных экспериментов в авиационное топливо, а Уигингтон считает, что их распыляют из специальных дополнительных баков – аж по 60 миллионов тонн ежегодно.

Бред, конечно, но многие верят, не внимая объяснениям «белым полосам» за самолетами, которые приведены в учебниках по физике.

«Химические следы», на самом деле, представляют собой инверсионные следы. Белый туман вытянутых полос формируют замерзшие частички льда, которые образуются на высотном морозе из водяного пара, содержащегося в выхлопных газах самолетов.

С какой целью надо распылять частички? Каким образом «химические следы» воздействуют на людей? Никто на эти вопросы не отвечает.

Логика, кстати, подсказывает: если бы кто-то владел какими-то продвинутыми методами управления погодой – умел бы насылать на врагов «злостную непогоду», то такое оружие позволяло бы и себя защитить и от жары, и от наводнений, и от ураганов. Но нет страны, которую бы миновали удары стихии. Из чего следует: климатического оружие ни у кого пока нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Можно ли считать климатическим оружием таинственный антенный комплекс HAARP, расположенной на Аляске? Его 360 радиопередатчиков и 180 антенн высотой 22 метра, занимающих почти 14 гектаров, излучают в небеса 3600 киловатт энергии - в 75 раз больше, чем коммерческая радиостанция. Якобы в исследовательских целях.

HAARP считается самым мощным в мире устройством для воздействия на ионосферу. Подробности существующих по этому поводу подозрений - в наших материалах – тут и тут.

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