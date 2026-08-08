Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / POOL / TACC

Сегодня ровно 16 лет начала внезапной и коварной агрессии по приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили против Южной Осетии. Под прикрытием ночи грузинская армия начала ее с расстрела спящего города и российских миротворцев. И в тот же день президент России Дмитрий Медведев, занимавший этот пост в то время, принял решение о проведении операции по принуждению Грузии к миру. Запад устроил коллективную истерику, а Россия прошла в те дни проверку на прочность. В годовщину тех событий зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопросы РИА «Новости» о том, что тогда случилось, и последствиях.

Как объяснил Дмитрий Медведев, те события «по-прежнему являются доказательством того, что защита своих граждан, своих национальных интересов – без оглядки на мнение так называемого «мирового сообщества» – самый правильный выбор».

О ТЕХ ДНЯХ И МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ

- Нас клеймили, пугали изоляцией, грозили последствиями. Сейчас мы понимаем, что это был «пробный шар» – первая проверка России на прочность через конфликт с сопредельным государством. Мы эту проверку прошли достойно, дали возможность благополучно жить и развиваться народам Абхазии и Южной Осетии. А те, кто громче всех осуждал нашу страну, сегодня безуспешно воюют против нее чужими руками на Украине, - заявил Медведев.

Примечательно, что с некоторых пор, и уже достаточно давно, зампред Совбеза России стал называть вещи и людей своими именами, а не тратить время на придумывание эзопова языка для всякого рода дипломатических иносказаний и ухищрений. Как, например, он охарактеризовал «мировое сообщество».

По его словам, на «коллективный запад – США, Европа и отдельные малозначительные сателлиты, которые пытаются нанести России стратегическое поражение» надо просто-напросто наплевать. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Медведев назвал «безумной бабкой-гинекологом» и «старой вешалкой», которой надо бы заняться экономическим, социальным и миграционным кризисами в Европе. А внимания достойно другое международное сообщество – «мировое большинство: Китай, Индия, страны Глобального Юга, БРИКС, наши партнеры по ШОС». Но в конечном счете, «важнее всего национальные интересы России».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

О НЫНЕШНЕЙ ЗАПАДНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Медведев вынес приговор и западной дипломатии, которая в момент конфликта сумела вовремя остановиться и сыграть позитивную роль, но к нынешнему моменту окончательно деградировала и дискредитировала себя.

- Минские соглашения – показательный пример. Семь лет мы пытались их реализовать. А потом руководители неонацистской Украины и их западные кураторы прямым текстом признались: это была уловка, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием, - напомнил Дмитрий Анатольевич и перечислил, что из себя представляет сейчас современная западная так называемая дипломатия. - Вместо посредничества – поставки вооружений. Вместо поиска компромисса – ультиматумы. Вместо прямого диалога – бесконечные конференции по миру без участия одной из сторон конфликта.

После чего назвал западных дипломатов «наложившими полные штаны вонючими посредниками» и посоветовал им для начала принять душ.

О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ КУКЛОВОДОВ И МАРИОНЕТОК ЗАПАДА

По словам Медведева, в этом нет ничего удивительного, поскольку в основе политики Запада «заскорузлая русофобия» и «стремление любыми средствами уничтожить Россию». Что выражается в том, что нет в мире такого «отребья», от которого Запад отказался бы в борьбе против России. Годятся все - бандиты, киллеры, террористы-смертники, которыми легко управлять и от которых потом достаточно легко избавиться. Медведев предложил вспомнит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в качестве такого примера и перебросил параллели к нынешнему времени, заявив, что нынешний «киевский наркоман» такой же удобный расходный материал, как и тбилисский.

- Киевский кровавый паяц ничем не лучше и активно продвигается к финалу своей поганенькой «карьеры». Запад уверен, что сможет вовремя выйти из игры, но напрасно. Роль лидеров западных держав весьма неприглядна и очевидна всем. Возмездие ждет не только непосредственных исполнителей преступлений, но и их заказчиков, пообещал Медведев.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

По словам зампреда Совбеза России, на этот раз у «заказчиков» не получится остаться «в белых перчатках», как они это сделали после Второй мировой войны.

О СХОДСТВЕ И РАЗЛИЧИИ ГРУЗИИ И УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ АРМЕНИИ

После таких параллелей было нетрудно предположить, что зампред Совбеза не проведет параллелей и между Грузией и Украиной. По мнению Медведева, Грузия сумела сделать определенные выводы, пусть и не полностью, но все равно чувствует урон, нанесенный ей режимом Саакашвили и политикой «грузинского царька», и будет чувствовать его еще долго. А вот с Украиной все обстоит намного сложнее.

- Украинское общество после неминуемого краха киевской хунты ждет долгий процесс покаяния и восстановления. Такие кризисы оставляют уродливые шрамы не только в экономике, но и в массовом сознании. Возможно, народ Украины все-таки выплывет из этой ямы с нечистотами и найдет новых разумных лидеров. А если нет – Украину ждет неминуемая гибель, - резюмировал Медведев.

В определенной степени Грузии помогло то, что Запад бросил ее практически сразу после того, как стало понятно, что ничего не смог добиться. В этом отношении, уверен Медведев, у Украины, которая не хочет принимать реальную картину, и особенно у нынешней Армении стадия разочарования еще впереди.

- Как только Армения перестанет им быть интересна в качестве тарана против России, западные флюгеры мгновенно откажутся от всех своих обещаний, как будто их и не было вовсе. При этом экономический разрыв с нашей страной вызовет в Армении глубокий внутренний кризис. А может и что похуже…

Реальные судьбы этих стран, как небезосновательно считает Дмитрий Медведев, на Западе и за океаном не интересует никого. Что уже неоднократно было Западом же доказано.

Право слово, готов подписаться под каждой буквой. И думаю, что не я один.

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