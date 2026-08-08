Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинские ТГ-каналы переполнились «жалостными» объявлениями от сетей розничной торговли и фотографиями пустых полок местных супермаркетов.

- Из-за последствий вражеской атаки на нашу логистическую инфраструктуру требуется больше времени на доставку некоторых товаров, - составили слезное обращение к покупателям менеджеры сети «Сільпо» и пообещали. – мы все привезем, не впервые справимся.

У торговой сети «Фора» аналогичное объявление на фоне пустых полок получилось более объемистым.

- Мы понимаем, что вы не увидели обычные товары на их полках. К сожалению, мы оказались в очень непростой ситуации: после российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать, - объяснили пустые полки в супермаркетах «Форы». – Наша команда сейчас делает все возможное, чтобы перестроить поставки и ежедневно поставлять в магазины необходимые товары. Благодарим вас за понимание и за то, что остаетесь с нами.

Все такие фотографии и сообщения призваны обратить внимание Запада на якобы сложнейшую ситуацию, которая грозит чуть ли не гуманитарной катастрофой для Украины. Понятно, что основные ожидания связаны с новыми санкциями Запада, которые должны задушить российскую экономику, хотя вариант реализации этой украинской мечты примерно равен тому, что завтра утром солнце не взойдет над горизонтом.

Если же быть честным, то кому-кому, но не украинцам жаловаться сейчас на происходящее. Не тем, кто 12 лет назад перекрыл Северо-Крымский канал, лишив Крым воды, и устроил полуострову не только водную, но и энергетическую и даже продовольственную блокаду. Не тем, кто 12 лет назад поставил Донбасс буквально на грань выживания, оставив города и другие населенные пункты региона без воды и электроэнергии. Кстати, стоит заметить, что в полной мере проблема водоснабжения Донбасса не решена до сих пор, но это обстоятельство не тревожит ни одного украинца. Во всяком случае, за 12 лет никто из публичных фигур в Незалежной не высказался по этому поводу в том ключе, что отказ в воде – это фактическая попытка устроить самый настоящий геноцид. И это, не говоря об обстрелах, налетах и ударах, которыми Донбасс за эти годы «наелся» досыта, и тысячах жертв среди мирного населения ...

А сейчас на Украине начали стонать, что у них булки будут не самые свежие. Какой удар! Какие коварные и бесчеловечные эти русские! Бьют по почте, по складам, лишают украинцев чистых свежих подгузников и сала с горилкой.

А ничего, что эти склады украинские сети, как и та же «Новая почта», используют для хранения боеприпасов и БпЛА, сборки беспилотников и используются для других действий в интересах ВСУ что школы и детсады стали местами расположений подразделений ВСУ? Буквально на днях грузовик еще одной украинской торговой сети «АТБ» в видеоролике очень красиво горел. И украинцы-свидетели, снимавшие, как занимательно горит фура, громко возмущались, что, мол, «гнусная русня» совсем уже «расчеловечилась», уничтожает продукты, но тут из фуры вдруг грянула вторичная детонация. «Свидетели» быстро заткнулись и постарались свалить в убежище, пока по ним от этой вторичной детонации не прилетели копченая шкварка или пакет с мукой.

Каждый ФАБ, КАБ, ракета или беспилотник в этой ситуации оправдан. А если украинцы хотят, чтобы в их супермаркетах были продукты, то им надо требовать это от Зеленского. Кстати, на проблемы с продуктами в магазинах более 2-х недель тому назад намекал и экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба, увязывая это с политикой Зеленского и отсутствием защиты от русских ракет. На этот раз он оказался прав. А ведь Зеленский не так давно обещал трудности в российской торговле и россиянам, которые должны были после этого выйти против политики Кремля. Получилось, как всегда, с точностью до наоборот.

Кстати, а вы заметили, насколько меньше стало попаданий по жилым зданиям в городах Украины после того, как у Зеленского закончились ракеты для ПВО? Ни на какие мысли не наталкивает?

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