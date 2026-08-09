Вся недвижимость Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте: Дома и квартиры певиц оцениваются в 3 миллиарда рублей

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом обсуждают информацию о том, что Алла Пугачева пытается безрезультатно продать свою квартиру в Москве. Сайт KP.RU рассказывает какая недвижимость осталась в столице у Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте. И что у певиц есть за границей.

Квартиры Кристины Орбакайте в Москве

В конце 70-х годов певица Алла Пугачева по ходатайству Москонцерта получила четырехкомнатную квартиру — в центре столицы по адресу 1-я Тверская-Ямская, дом 7. На эту жилплощадь Пугачева переехала из другого «подаренного» жилья — однокомнатной квартиры на улице Вешняковская, которую переписала на родного брата.

Как шикарно живет семья певицы в центре Москвы, зрители увидели в 1985 году, когда вышел фильм «Пришла и говорю», его снимали дома у Пугачевой — так советские люди тогда не жили: паркетный пол, большие окна, белые распашные двери, площадь более 100 кв м. Потом уже сама Пугачева выкупила квартиру у соседей и присоединила к полученной от государства. Эту недвижимость Алла Пугачева уже давно переоформила на Кристину Орбакайте — и сейчас она у нее в собственности. Рыночная стоимость этой квартиры общей площадью 170 кв м — от 290 млн. руб.

У Орбакайте есть еще одна квартира в Москве, ее она купила уже на собственные заработки. Жилплощадь неподалеку от метро Белорусская, в элитном ЖК «Четыре ветра» на улице Большая Грузинская, площадь двухуровневой квартиры более 400 кв м. Плюс три парковочных места. Рыночная стоимость таких квартиры в этом доме стартует от 690 млн. руб.

Дома Орбакайте в США

Орбакайте зарабатывала приличные гонорары в России: снималась в рекламе, в кино в телепроектах, играла в театре, гастролировала и получала миллионы за выступления на частных мероприятиях. И вкладывала эти деньги в покупку недвижимости в США: 12 лет назад она купила дом на Манхэттене, а еще в начале «нулевых» апартаменты в Майами, в комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор.

Дом в Нью-Йорке оценивается как самая дорогая инвестиция певицы — до $12 млн (986 млн. руб.). Апартаменты в Майами площадью 285 кв м оцениваются в $3 млн (246 млн. руб.).

Итого: у Орбакайте в собственности недвижимость на сумму более 2,2 млрд. руб. Часть зарубежной недвижимости оформлена на членов ее семьи.

Кристина Орбакайте зарабатывала приличные гонорары в России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартиру и дом Пугачевой никак не могут продать

Алла Пугачева подарила свой загородный дом старшему внуку. Особнячок на Истре в деревне Бережки Солнечногорского района площадью 800 кв м на участке 70 соток. Никита Пресняков третий год пытается продать дом (пока не получается), цена на сегодняшний день — 129 млн. руб.

В собственности у Аллы Пугачевой в Москве осталась квартира площадью 303 кв м в ЖК «Филипповский» у метро «Кропоткинская». Кадастровая стоимость квартиры 222 млн. руб, рыночная — от 400 млн. руб. Квартиру пытаются продать, но пока безрезультатно. Такая дорогая недвижимость, как правило, продается долго. Пугачевой эту пятикомнатную квартиру подарил в «нулевые» бизнесмен Руслан Байсаров, отец ее внука Дени.

Недвижимость Пугачевой в Нью-Йорке и на Кипре

Алла Пугачева в 2005 году приобрела квартиру в Майами в небоскребе на курорте «Солнечные острова», рядом с апартаментами Игоря Николаева. Купила за $650 тыс. А продала в 2006 году за $1 млн. (82 млн. руб). Через некоторое время эти деньги и еще минимум столько же сбережений Пугачева вложила в недвижимость в Нью-Йорке. Говорят, что это жилье записано на членов семьи Аллы Борисовны.

Алла Пугачева с мужем-иноагентом и детьми живут на Кипре — на берегу Средиземного моря в Лимасоле у них несколько объектов недвижимости. Дом покупала Пугачева — его стоимость более 3 млн. евро (284 млн. руб.). Пугачева приобрела его в совместную собственность с семьей в 2017 году, тогда же все они получили кипрские паспорта. Позже муж-иноагент купил там же четырехкомнатные апартаменты ценой почти 1 млн. евро (948 млн.руб.).

Итого: только в недвижимость певицей инвестировано более 840 млн. руб. Часть объектов недвижимости подарено внукам или детям. За долгие годы на эстраде Алла Пугачева заработала большие деньги (по некоторым данным, около 15 млрд. руб.), часть из которых вложила в недвижимость, а остальные средства, вероятно, инвестированы в зарубежные банки — сохранены на счетах и приносят хорошие проценты.

Говорят, что зарубежной недвижимости у Пугачевой больше, чем об этом известно, часть из нее записана на несовершеннолетних детей и других родственников.

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