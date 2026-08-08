Короткие мудрости недели: Развод – не более чем шанс удачно выйти замуж...

Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые одностишия и двустишия.
Чем раз увидеть, Вы простите ради Бога,
Предпочитаю я раз семь потрогать
***
У дикарей сегодня праздник, одна беда – сломался лук.
Зато на ужин ветка пальмы… и Кук.
Владимир Городзейский
Не спрашивай у Яндекса: «Доколе?»
***
Навстречу нам из комы вышла тёща...
***
Мы сняли люкс в отеле однозвёздном.
Татьяна Кормилицына
Никто не скажет: «Коля, друг, как поживаешь? Ты не болен?»,
Не потому, что я бирюк, а потому, что я не Коля!
***
Суть женских «нет» весьма проста, сдаваться – безрассудно:
Труднодоступные места доступны. Только трудно.
Станислав Овечкин
Я долго милой домогался, но тщетно всё, как ни старался.
И, чтобы своего добиться, пришлось на девушке жениться…
***
Поэту белый свет не мил, тоска его гнетёт и гложет:
Свою он славу пережил – чего он пережить не может!
Александр Петрович-Сыров
Шоколад с пузыриками, сахарная вата…
Что-то стала мне опять юбка тесновата.
***
У похвал, хоть тресни тут, но всегда есть потолок.
Для меня, ведь я не крут, это надпись: «Петя – лох!»
Сергей Сидоров
Поверить в чудо? Ладно, раздевайся…
***
Развод – не более чем шанс удачно выйти замуж...
***
Я стою дорого, особенно в одежде.
Наталья Хозяинова
Все горы разом обойду, зато за умного сойду.
***
Совать носы всё ж лучше, чем их вешать.
***
Талант мой в землю от стыда зарылся.
Афанасий Смыслов