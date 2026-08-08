Короткие мудрости недели: Развод – не более чем шанс удачно выйти замуж...

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Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые одностишия и двустишия.

Чем раз увидеть, Вы простите ради Бога,

Предпочитаю я раз семь потрогать

***

У дикарей сегодня праздник, одна беда – сломался лук.

Зато на ужин ветка пальмы… и Кук.

Владимир Городзейский

Не спрашивай у Яндекса: «Доколе?»

***

Навстречу нам из комы вышла тёща...

***

Мы сняли люкс в отеле однозвёздном.

Татьяна Кормилицына

Никто не скажет: «Коля, друг, как поживаешь? Ты не болен?»,

Не потому, что я бирюк, а потому, что я не Коля!

***

Суть женских «нет» весьма проста, сдаваться – безрассудно:

Труднодоступные места доступны. Только трудно.

Станислав Овечкин

Я долго милой домогался, но тщетно всё, как ни старался.

И, чтобы своего добиться, пришлось на девушке жениться…

***

Поэту белый свет не мил, тоска его гнетёт и гложет:

Свою он славу пережил – чего он пережить не может!

Александр Петрович-Сыров

Шоколад с пузыриками, сахарная вата…

Что-то стала мне опять юбка тесновата.

***

У похвал, хоть тресни тут, но всегда есть потолок.

Для меня, ведь я не крут, это надпись: «Петя – лох!»

Сергей Сидоров

Поверить в чудо? Ладно, раздевайся…

***

Развод – не более чем шанс удачно выйти замуж...

***

Я стою дорого, особенно в одежде.

Наталья Хозяинова

Все горы разом обойду, зато за умного сойду.

***

Совать носы всё ж лучше, чем их вешать.

***

Талант мой в землю от стыда зарылся.

Афанасий Смыслов