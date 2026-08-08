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Звезды8 августа 2026 14:37

«Плачу, сын прошел на бюджет!»: Первые новости о поступлении детей звезд в вузы Москвы

Сыновья артисток Тархановой и Скулкиной прошли на бюджет в московские вузы
Ирина ВИКТОРОВА
Сын Глафиры Тархановой Коpней прошел на бюджет на специальность графический дизайн. Выбирает между двумя вузами!

Сын Глафиры Тархановой Коpней прошел на бюджет на специальность графический дизайн. Выбирает между двумя вузами!

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Нервным это лето оказалось для абитуриентов и их родителей. В этом году и во многих семьях звезд есть выпускники, и они же поступающие. Большинство из звездных наследников идут на платные места в вузы, поэтому еще выбирают и ждут зачисления. А вот те, кто прошел на бюджет — уже отмечают.

Сайт KP.RU рассказывает о первых счастливчиках.

У актрисы Глафиры Тархановой 5 детей. К поступлению в институт 18-летнего сына Корнея мама подошла со всей ответственностью, задолго заранее прошла курсы по стратегии поступления, чтобы верно выбрать вузы и направления. Тарханова с сыном выставили в каждом из выбранных вузов направления с цифровым кодом, учитывая свои приоритеты и баллы. Тарханова делится: «Мой сын поступал на дизайнера, поэтому мы рассматривали вузы, связанные с этим направлением. Есть профильные вузы, например, университет Косыгина, есть технические вузы как «плехановка» или политех, где есть отделения. У нас направление — дизайн, поэтому отдельный квест по рисованию. В каждом вузе свои условия, критерии оценки, требования и предпочтения. Где-то сын получил 93-95 баллов из 100. А где-то «ноль»...»

В пятницу 7 августа стали известны списки тех, кто зачислен на бюджет. И Глафира Тарханова расплакалась когда записывала видео со словами: «Это все так волнительно — мой сын поступил на бюджет. Это первое. Но это еще не конец. Мы подавали документы еще и в платный вуз. У мальчиков есть свои нюансы. В тот вуз, в который мы поступили на бюджет — там нет военной кафедры. В платном вузе — есть. Я решила, что решение куда мы в итоге идем будет за сыном. Но сам факт, что у нас есть вариант куда идти — уже достижение. Потому что даже на «платку» непросто поступить. Так что — принимаю поздравления!» Сын Глафиры Тархановой Корней прошел на бюджет в московский политехнический университет на графический дизайн. Теперь на этих выходных думает — может ему выбрать платное обучение в университете им. Плеханова, куда также набрал необходимое число баллов.

Счастливая мама Екатерина Скулкина с сыном Олегом, который поступил на бюджет в технический вуз, на направление «компьютерная безопасность»

Счастливая мама Екатерина Скулкина с сыном Олегом, который поступил на бюджет в технический вуз, на направление «компьютерная безопасность»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Артистка Екатерина Скулкина с семьей 7 августа отметила, по ее словам, самый счастливый день лета — и показала извещение на Госуслугах: ее сын зачислен на бюджет, направление «компьютерная безопасность». 17-летний Олег поступил в столичный технический вуз, факультет «прикладная информатика в экономике и бизнесе», направление «компьютерная безопасность».

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