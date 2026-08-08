«Плачу, сын прошел на бюджет!»: Первые новости о поступлении детей звезд в вузы Москвы

Сын Глафиры Тархановой Коpней прошел на бюджет на специальность графический дизайн. Выбирает между двумя вузами! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Нервным это лето оказалось для абитуриентов и их родителей. В этом году и во многих семьях звезд есть выпускники, и они же поступающие. Большинство из звездных наследников идут на платные места в вузы, поэтому еще выбирают и ждут зачисления. А вот те, кто прошел на бюджет — уже отмечают.

Сайт KP.RU рассказывает о первых счастливчиках.

У актрисы Глафиры Тархановой 5 детей. К поступлению в институт 18-летнего сына Корнея мама подошла со всей ответственностью, задолго заранее прошла курсы по стратегии поступления, чтобы верно выбрать вузы и направления. Тарханова с сыном выставили в каждом из выбранных вузов направления с цифровым кодом, учитывая свои приоритеты и баллы. Тарханова делится: «Мой сын поступал на дизайнера, поэтому мы рассматривали вузы, связанные с этим направлением. Есть профильные вузы, например, университет Косыгина, есть технические вузы как «плехановка» или политех, где есть отделения. У нас направление — дизайн, поэтому отдельный квест по рисованию. В каждом вузе свои условия, критерии оценки, требования и предпочтения. Где-то сын получил 93-95 баллов из 100. А где-то «ноль»...»

В пятницу 7 августа стали известны списки тех, кто зачислен на бюджет. И Глафира Тарханова расплакалась когда записывала видео со словами: «Это все так волнительно — мой сын поступил на бюджет. Это первое. Но это еще не конец. Мы подавали документы еще и в платный вуз. У мальчиков есть свои нюансы. В тот вуз, в который мы поступили на бюджет — там нет военной кафедры. В платном вузе — есть. Я решила, что решение куда мы в итоге идем будет за сыном. Но сам факт, что у нас есть вариант куда идти — уже достижение. Потому что даже на «платку» непросто поступить. Так что — принимаю поздравления!» Сын Глафиры Тархановой Корней прошел на бюджет в московский политехнический университет на графический дизайн. Теперь на этих выходных думает — может ему выбрать платное обучение в университете им. Плеханова, куда также набрал необходимое число баллов.

Счастливая мама Екатерина Скулкина с сыном Олегом, который поступил на бюджет в технический вуз, на направление «компьютерная безопасность» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Артистка Екатерина Скулкина с семьей 7 августа отметила, по ее словам, самый счастливый день лета — и показала извещение на Госуслугах: ее сын зачислен на бюджет, направление «компьютерная безопасность». 17-летний Олег поступил в столичный технический вуз, факультет «прикладная информатика в экономике и бизнесе», направление «компьютерная безопасность».

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