Гигантские черные треугольники, а не «летающие тарелки»: в США рассекретили пятую порцию документов об НЛО

Объект в форме треугольника был замечен в 2023 году над Колорадо-Спрингс – художественная интерпретация ФБР из рассекреченных файлов. Фото: war.gov

Военное министерства США (Department of War) продолжает выкладывать на своем сайте ранее засекреченные фото, видео и свидетельства очевидцев, собранные агентами спецслужб. На днях появилась уже пятая порция файлов об НЛО, обнародованных в рамках инициативы президента США Дональда Трампа.

Якобы осведомленные энтузиасты интриговали перед «релизом»: мол, ждите сенсации - вот-вот будет рассекречено нечто такое, что убедит всех в существовании пришельцев. Ожидания оправдались. Правда, частично. В пятой порции НЛО-секретов и, в самом деле, есть весьма шокирующие факты. Но бесспорным доказательством инопланетной деятельности они, увы, служить не могут. Хотя и впечатляют.

Что-то огромное заслонило звезды

Два прежде секретных документа фиксируют показания очевидцев, наблюдавших в ночном небе гигантские треугольные объекты. Один – в 2002 году над Афганистаном, другой – над США в 2023 году.

«Показания» 2002 года давал военный пилот, находившийся на американской военной базе в Баграме (Афганистан). НЛО, который он наблюдал вместе коллегой, пилот описал, как огромный равносторонний треугольник со стороной примерно в 160-170 метров (около 500 футов), который двигался бесшумно и равномерно со скоростью порядка 250 километров в час, не меняя высоту. Каких-либо огней не имел. Заслонял своей «чернотой» звезды.

В какой-то момент черная махина резко повернулась на 90 градусов – треугольник полетел боком, одновременно поворачивая вправо. Потом опять продолжил горизонтальный полет.

Гигантский черный треугольник над Афганистаном в 2002 году – художественная интерпретация военных министерства обороны. США Фото: war.gov

Похожий и, возможно, даже тот же самый объект – огромный черный треугольник - наблюдали очевидцы в 2023 году уже в США - над Колорадо-Спрингс. В их рассказе есть дополнительные подробности.

Дело опять же было ночью – на большой автомобильной парковке. Сначала в небе появилось темно-серое облако. Оно не двигалось. Вдруг стало излучать красный свет. Объект выплыл, похоже, из облака.

Треугольник имел толщину – примерно с трехэтажный дом. Три его угла излучали рассеянное красное свечение.

Сначала объект двигался медленно – подобно вертолету. А затем – «почти мгновенно», по словам очевидцев, рванул со сверхзвуковой скоростью – около 2 Махов.

Треугольник что-то излучал – пространство вокруг него колыхалось словно воздух над раскаленным асфальтом. Потом объект – прям, как тот афганский – встал перпендикулярно на левый бок и, повернув вправо, опять полетел горизонтально к поверхности.

Треугольник скрылся в южном направлении. После того, как тот исчез, пропало и облако, из которого он появился.

В отчете о происшествии, составленном ФБР, отмечено, что один из очевидцев через минуту после увиденного позвонил жене, чтобы поделиться ней впечатлениями. А та удивилась тому, как звучал голос мужа – «как у робота».

Никаких оценок, выводов и пояснений – мол, «что это было» ни в давнишнем, ни в более-менее свежем секретном донесении нет. Можно думать, что угодно.

Шар с пилотом внутри

Увы, нет подробностей и о том, что произошло в Бразилии в ноябре 1963 года. А секретное донесение военных было. Почитать – так инопланетяне первыми на ум придут.

Секретное донесение об объекте, упавшем в Бразилии в 1963 году. Фото: war.gov

Суть: на территорию муниципалитете Конди штата Баия упал металлический шар с отверстиями в форме окон с толстыми стеклами. Проделав в грунте отверстие глубиной около 4 метров. Внутри шара находилось существо, похожее на человека. На нем был одет плотный костюм с какими-то надписями, неподдающимися расшифровке.

Упавший металлический шар, конечно, мог быть гондолой, которая оторвалась от высотного аэростата, существо в костюме – человеком, его пилотом. А надписи могли быть, например, китайскими. Но о пропаже и катастрофе чьего-либо воздухоплавательного аппарата, который, действительно могло отнести воздушными потоками далеко от места запуска, в то время – в ноябре 1963 года – никаких сообщений не было. С чьих слов составлено донесение? Почему секретное? Чем дело закончилось? Кто, в самом деле, сидел в шаре? Выжил или погиб? Куда потом делся? Ответов нет. Только сухие факты. Стало быть, версию о принадлежности объекта инопланетянам убедительной считать нельзя. Но предполагать-то можно.

Всего же в пятую порцию рассекреченных документов военное ведомство включило 41 файл из архивов Пентагона, ЦРЦ и ФБР. Обнародованы кадры полетов небольших сфер над городами, горами и морем на Ближнем Востоке в 2025 году. Более 20 случаев появления НЛО относятся к наблюдениям, сделанным в 2021 году во время военных маневров в Персидском заливе. Там серебристые сферы носились строем со скоростью более 2000 километров в час.

Серебристый шар, летавший над Ближним Востоком в 2025 году. Фото: war.gov

Есть и свежие донесения, относящиеся к нынешнему году. Речь опять же идет о наблюдениях черных треугольников.

Вопрос об инопланетянах остается открытым. Прямых доказательств их существования, как не было, так и нет. Только подозрения. И главное: интересно, зачем спецслужбы собирали всякую ерунду? Зачем сейчас рассекречивают, если ничего не поясняют? Для кого? Общественность веселят? Ученым для анализов они ничего не дают.

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