Президент после скандала: бывший глава суда бросает вызов старой власти Венгрии

Андраш Бака. Фото: youtube.com/@ATVmagyarorszag

Бывший председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение правящей партии «Тиса» занять пост президента страны. О решении объявил премьер Петер Мадьяр, который заявил: кандидат согласился взять на себя эту роль ради служения нации и готов работать над укреплением единства венгерского общества.

Выбор Баки стал очередным громким шагом новой власти, которая пришла на смену политической системе, выстроенной при Викторе Орбане. Ранее партия «Тиса» и ее лидер добились ухода с должности президента Тамаша Шуйока, назначенного при прежнем руководстве страны. После принятия парламентом 17-й поправки к конституции Шуйок подписал документ об отстранении от должности, хотя ранее называл происходящее антиконституционным и антидемократическим.

Теперь место главы государства может занять человек, который сам когда-то оказался в центре конфликта с властями Венгрии. Андраш Бака известен не только как опытный судья, но и как один из самых заметных критиков судебной реформы времен Орбана.

БАКА ПРОТИВ ВЕНГРИИ

Бака почти два десятилетия работал в Европейском суде по правам человека, а в 2009 году возглавил Верховный суд Венгрии. Однако спустя два года его карьера резко оборвалась: в рамках масштабной судебной реформы должность главы Верховного суда была фактически заменена новой структурой, а полномочия Баки прекратились досрочно.

Сам бывший судья утверждал, что настоящей причиной его увольнения стала публичная критика изменений в судебной системе, предложенных правительством. Его уход вызвал серьезную реакцию в Европе: позже Европейский суд по правам человека признал, что Венгрия нарушила его права, в том числе право на свободу выражения мнения.

В 2016 году Большая палата ЕСПЧ подтвердила, что действия венгерских властей были направлены именно против Баки, а не являлись просто частью общей реформы. Судьи отметили: подобные решения могут создать эффект запугивания и заставить других представителей судебной системы избегать публичных высказываний по важным вопросам.

Теперь тот самый судья, который когда-то оказался в конфликте с правительством Орбана, получил шанс вернуться в большую политику. Его кандидатура символична для новой власти: «Тиса» делает ставку на человека с международным опытом и репутацией защитника независимости судебной системы.

При этом президент Венгрии обладает в основном представительскими полномочиями – ключевые решения в парламентской республике принимает премьер и правительство. Главу государства избирает парламент, а кандидатов официально выдвигают партийные фракции.

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