Зеленский считает, что ВСУ якобы не уйдут с территории Донбасса Фото: REUTERS.

«Просроченный» главарь бандеровского режима на Украине Владимир Зеленский, как тот клоун, «снова на арене». На этот раз он дал интервью всеукраинскому телемарафону «Единые новости», в котором поступил в полном соответствии со своим любимым приемом – взять собственные поступки и замыслы и обвинить в них своих врагов. При таком раскладе он готов на любую ложь. Так, например, он вдруг перевернул все причинно-следственные связи и даже умудрился поменять череду произошедших событий так, как удобно ему.

Например, он отчитался, что «после того, как они (русские то бишь) начали бить по нашей логистике, мы нашли другую логистическую операцию и им ответили. Там впечатляющие потери-триллион рублей». Хотя все прекрасно знают, что именно ВСУ по приказу Зеленского развязали инфраструктурную войну ударами по российской логистике. А уж про ущерб, который понесла украинская экономика, ему лучше молчать, чтобы совсем не опозориться. Он и молчит. А еще врет, приписывая России и Путину свои действия и замыслы.

- Мы должны приблизительно понимать, что происходит с «русскими», чтобы понять, что они будут идти на что угодно. Будут сотни, тысячи кибератак, будет применение ракетного давления, будут запугивания и тому подобное. Они не меняются. Почему? Путин не может пока найти победу в этой войне. К сожалению, мы должны признавать и понимать, что происходит, - разливался Зеленский, пытаясь подставить себя на место Путина. - Он думает о мобилизации. Он думает, как свой народ обмануть. Сделать какие-то теневые контракты, блокировать границы и тому подобное. Мы это видим. Мы уже видим много соответствующих шагов.

Зеленский в недоумении - Украина усиливает террористические атаки на Россию, а русские не сдаются Фото: REUTERS.

Но сам Зеленский уже сделал все, что в виде намерений приписывает президенту России. Ни один прогноз о мобилизации в России, озвученный что украинцами, что западными «экспертами» за 4 года так и не оправдался. А вот на Украине «людоловы» буквально зверствуют за страх и деньги. Практически каждый день по всей стране звучат выстрелы, когда то ТЦКшники открывают огонь, то обозленный народ стреляет по ним. Но таких тем Зеленский всячески избегает. Они для журналистов в общении с ним под запретом. Как и то, что он уже обманывал свой народ сотни и тысячи раз, и продолжит это делать, пока будет оставаться у власти. Про блокировку границ, вообще, промолчим – десятки украинских уклонистов, утонувших в Тисе при попутке сбежать с Украины или замерзших в Карпатах, говорят сами за себя.

А сотни и тысячи кибератак – это то, что Украина пытается каждый день устроить в России. А еще мошенники, облапошивающие обычных российских пенсионеров (кстати, и украинских тоже), террористы-смертники, в том числе, и используемые вслепую. И это тоже модус операнди Зеленского, которые он приписывает России.

- Ему (Путину) нужно продавать победу. Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы отходить сами по себе не собираемся. Что ему продать как победу? Он будет искажать эти анкориджские условия, о которых они говорили с американской стороной, с президентом США, - продолжил Зеленский достаточно несвязно, теряя и снова находя нить разговора. - Никто не будет покидать свое государство, своих людей и просто выходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше.

Какие были анкориджские условия, Зеленский знать не может, потому что его в Анкоридже не было даже по соседству. И все, что остается ему – гадать и врать, ожидая, когда его разоблачат. Через что ему, честно говоря, проходить не впервые.

Но важные вещи все-таки в его интервью прозвучали. Он не будет выводить ВСУ с остатков контролируемой Киевом территории Донбасса. Он по-прежнему будет кидать на смерть десятки тысяч украинцев, не считаясь с потерями, а это значит, что демографическая, экономическая и прочие катастрофы, переживаемые Украиной станут еще глубже и необратимее.

Отдельной темой прозвучала тема Северной Кореи. Ее «просрочка» ввел в интервью специально, отчаявшись получить необходимые ему объемы помощи из Европы и от США с Израилем, в чем он, собственно, и признался во время пресс-конференции в Сербии. Пхеньяном он пугает Сеул.

- Северокорейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Они изучают эту войну, и если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в Тихом океане, которые могут быть угрозой для других государств азиатского направления, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны под Россией. Мы уже находили ракеты Северной Кореи на территории Украины, - заявил Зеленский в конце беседы и выдал далеко идущие выводы. - Поэтому, на мой взгляд, Республика Корея должна иметь более тесное сотрудничество с Украиной. Мы открыты. Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того дефицита, который у нас есть. А мы готовы работать и в направлении Drone Deal и тому подобное. У них есть юридическое ограничение в соответствии с Конституцией. Но мы бы хотели сотрудничество и рассчитываем на это, наши дипломаты общаются.

Зеленский пытается вовлечь в конфликт Южную Корею Фото: REUTERS.

Мило и без вкуса предложил южным корейцам взять и нарушить собственную Конституцией. А что такого? Сам Зеленский такое раз по пять на день проделывает – и ничего страшного. Пока даже не сместили, не то, чтобы посадить. А уж для Южной Кореи, где каждого предыдущего президента сажает его преемник, и это уже стало традицией, такое, вообще, не должно быть в новинку.

Уж про то, ракеты производства каких стран мы постоянно сбиваем и находим потом на нашей территории, лучше промолчим. В конце концов, мы же не какая-то там Украина, главарь которой сейчас уже начал метаться как загнанная в угол крыса. На планете уже не осталось стран, у которых он бы не просил оружия и денег. И все меньше остается тех, кто собирается ему их давать и дальше. Даже под проценты, потому что все понимает – эта страна никогда ничего и никому не отдаст. Потому что фактически ее уже нет.

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