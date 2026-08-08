Владимир Зеленский на пресс-конференции в Белграде Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский вчера прилетел в Сербию на запланированные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Последний встретил украинского «просрочку» со всей возможной пышностью – с оркестром, красной ковровой дорожкой и Почетным караулом. Они даже обнялись при встрече. Правда, стоит отметить, что сербский президент подстраховался от кармы «рукопожатия Зеленского»: он заранее объявил, что вскоре уходит в отставку.

Собственно, на этом вся роль президента Сербии и была исчерпана. Зеленский ожидаемо перетянул «одеяло» на себя и на пресс-конференции не сказал ни про Вучича, ни про Сербию ни слова. Зато долго распространялся про Украину и отношения с западными партнерами. В основном, жаловался на то, что ракет, особенно, для ПВО ему категорически не хватает.

- Как можно решить эту проблему? У кого есть антибаллистические ракеты и системы? У производителя. Это США прежде всего. Могут ли они помочь? Мы работаем. Каждый месяц. Будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности в рамках PURL. Достаточно ли этих ракет? Нет. Этих ракет в 2026-м году стало меньше. В 2025-м ежемесячного снабжения было больше, - заявил Зеленский, очевидно, отвечая на вчерашний выпал Трампа, когда тот на вопрос журналиста, что Зеленскому нужны ракеты к ЗРК «Пэтриот», нетерпеливо прервал его и заметил: «Нам они тоже нужны».

Кстати, PURL – это программа, по которой европейские страны НАТО за свои деньги покупают вооружения для Украины. Зеленский не тратит на эти закупки ни копейки, но ему все равно мало всего, что ему дают.

- Вторая история - это Европа, - продолжил Зеленский. - У кого есть (ракеты для Patriot – прим. авт.)? Это те, кто может серьезно помочь. У немцев есть, у поляков есть. Это те, кто может всерьез помочь. При всем уважении и признательности к немецкой стороне, они действительно помогали. И Польша помогала. Но я говорю откровенно. Мы постоянно работаем с северянами, с Нидерландами. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные пакеты вне PURL.

Зеленский и Вучич во время ответов на вопросы журналистов Фото: REUTERS.

- Мы просто на том уровне, когда уже все институты наши должны на это работать. Не только Президент, - выпятил свою роль Зеленский и повторил. - Все должны работать. Иначе ракет будет недостаточно. Южная Корея, Япония также могли бы помочь. Помогали ли они нам во время этой войны с ПВО? Нет. В соответствии с их внутренним законодательством.

- Очень часто спрашивают об Израиле, - не упустил он возможность пройтись и по правительству ближайшего союзника США, очевидно, памятуя о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заблокировал передачу Киеву системы ПВО «Железный купол». - Мы бы хотели также от них получить ПВО. Мы бы готовы были купить. У нас этой возможности пока нет. Хотя мы в диалоге.

- Средства защиты от баллистических ракет, перехватчики для систем Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK и наших истребителей F-16, - перечислил «просроченный» потребности ВСУ, хотя те же F-16, которых, к примеру, у Украины достаточно много, сидят на аэродромах, прикованные к земле из-за боязни попасть под удары русских истребителей и нашей ПВО.

Отдельно «просрочка» остановился на западной бюрократии, которая, как он заявил, является одним из главных препятствий на пути к вооружению Украины.

- Это серьезная проблема. Например, я говорил с президентом Байденом в первый год войны, я очень его просил дать мне лицензии на Patriot. Я говорил с несколькими европейскими партнерами в первый год войны и во второй год войны, когда мы начали использовать кое-что, дать мне лицензии, потому что у них очень маленькое производство и до сих пор не решены некоторые проблемы, - пожаловался Зеленский на предыдущую администрацию США. - Сейчас мы договорились с президентом Трампом, что он даст лицензии, но представьте, если бы мы их получили четыре года назад. Мы бы уже всем делали Patriot. И уже бы Европа, та, которая хочет и хотела бы иметь Patriot, антибаллистические системы и ракеты, уже все бы имела. Я в этом абсолютно уверен. А сейчас мы занимаемся бумажками. А летит не бумажка, не бумажная ракета, а реальная ракета.

«Просрочка», как минимум, несколько опередил события, потому что Трамп в последние дни несколько раз заявил, что вопрос о лицензии на производство ракет для Patriot еще только обсуждается, и он склоняется к тому, чтобы сохранить ее только для США. Максимум, дать ее Германии. Но для Украины исключение вряд ли будет сделано.

И Зеленский не может об этом не знать. Но привычка врать настолько въелась в его плоть и кровь, что он лжет даже о том, что известно всем и везде. Правда, наверное, по этой причине, он свел свои реальные запросы, как всегда, к требованию денег.

- Нам нужны дополнительные деньги от ЕС, чтобы украинская оборонка производила вдвое больше, поскольку есть потенциал, - потребовал и одновременно пообещал «просроченный» Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, чем Европа может ему помочь.

Хоть бы раз придумал что-нибудь оригинальное.

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