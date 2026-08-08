Известную телеведущую разрушает рак: Мария Гладких раскрыла печальную правду и попросила о помощи

Ведущая "Россия 24" сообщила о раке кожи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Популярная телеведущая раскрыла страшный диагноз. Мария Гладких призналась, что у нее онкология. 35-летняя звезда "России 24" поделилась печальным подробностями и попросила о помощи.

Мария Гладких сейчас живет на две страны: Россию и Турцию. Она разместила в блоге видео, в котором заявила, что ей диагностировали рак кожи. У нее обнаружили меланому.

По ее словам, у нее всегда было много родинок. Женщина следила за своим здоровьем и регулярно проверялась у дерматологов. Во время последнего осмотра врачу не понравилась одна из ее родинок.

Мария Гладких просит денег у неравнодушных людей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"На три месяца мы оставили ее под наблюдением. Когда я снова пришла, она изменилась и мне ее вырезали. Мы отправили материал на биопсию, и наши опасения с врачом подтвердились. У меня злокачественная опухоль", - откровенно рассказала Мария.

Телеведущая указала, что ей предстоит дополнительное обследование, чтобы определить стадию. В зависимости от этого онколог будет принимать решение по лечению. "А теперь честно: мне нужны деньги на онколога, еще одну операцию и картирование родинок", - добавила звезда экрана.

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