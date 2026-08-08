Последнее фото 79-летней Софии Ротару вызвало оторопь: "Выглядит моложе внучки"

София Ротару отметила 79-летие Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Внучка показала 79-летнюю Софию Ротару. Певица сейчас живет на роскошной вилле в Италии, много гуляет и давно не выступает.

Внучка Софи Ротару показала редкое фото по случаю 79-летия знаменитой бабушки. В кадре певица предстала с огромными букетами. "Празднуем день рождения моей прекрасной бабушки", - написала в блоге София Евдокименко.

Стоит отметить, что при виде народной артистки СССР поклонники пришли в неописуемый восторг. "Самая красивая женщина", "Королева", "С днем рождения Софию Михайловну, пусть и дальше расцветает!", "Вы совсем не меняетесь", - тут же отозвались в комментариях фанаты, сделав вид, что поверили в то, что именно так сейчас выглядит именинница.

Певица давно не выступает Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Зато обычные пользователи оторопели и не стали юлить. "Сама себе годится во внучки!", "Баба Софа выглядит моложе внучки", "Породистая", "Этой фотографии лет 40", "Она всегда прекрасно выглядела в отличии от Пугачевой. Не курила, как Аллочка, и в скандалах не замечена, а они практически ровесницы", - пишут опешившие люди.

Напомним, Ротару давно покинула сцену и нашла приют в Европе. Она живет на Сардинии, купив себе шикарную виллу. Родня ее регулярно навещает. "Она точно не вернется на сцену в России. Ей это не надо. У нее много накоплений, сбережений", - заявлял продюсер Сергей Дворцов.

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