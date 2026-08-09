Подними работоспособность: 7 простых техник, которые помогут взбодрить мозг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Часто посредине рабочего дня накрывает апатия и усталость. Даже простые действия кажутся невыполнимыми. Особенно у тех, кто выполняет монотонную офисную работу.
- Постоянная нехватка физической и нейропсихологической активности замедляет процесс работы мозга: застой крови и кислородное голодание мозга нарушают нейропластичность, и когнитивные функции продолжают снижаться, замыкая порочный круг, - объясняет KP.RU Виктория Вавилова, клинический психолог, нейропсихолог, ведущий специалист коррекционно-реабилитационного центра для взрослых и детей. - Человек становится рассеянным, медленно соображает, теряет мотивацию. Нарастающая тревога и апатия перерастают в депрессию. Разорвать этот круг можно с помощью простых упражнений, которые не требуют специального инвентаря и доступны каждому.
Вот несколько эффективных методик для ситуаций, когда голова не работает от психологической нагрузки и тревоги или, наоборот, – от замедления и отсутствия энергии.
Когда мозг задыхается от тревоги и суеты поможет техника «Квадрат».
Схема дыхания: вдох на 4 счёта — задержка дыхания на 4 — выдох на 4 — задержка на 4. Повторить 5–10 циклов. Выполнять лучше стоя или сидя с прямой спиной.
Эффект: помогает восполнить кислород в крови, снизить уровень кортизола, вернуть контроль над телом и эмоциями.
Когда мысли скачут, важно вернуть себя в тело и пространство.
Назвать (про себя или вслух):
— 5 предметов вокруг;
— 4 звука;
— 3 тактильных ощущения;
— 2 запаха;
— 1 вкус (или движение языка по нёбу).
Эффект: переключает мозг на режим «здесь и сейчас».
Простое движение: положить руки на колени и поочерёдно хлопать по ним — левая, правая, левая, правая. Темп средний, продолжительность — 1–2 минуты. Можно выполнять с закрытыми глазами. Можно создать ритм, например, два хлопка правой рукой и один левой, затем сменить «рисунок» похлопываний, активируя мозговую деятельность.
Эффект: активизация обоих полушарий, улучшение обработки информации, снижение тревожности.
Мозг теряет эффективность от застоя тела. Каждые 25–30 минут необходимо вставать и делать 30 секунд любого движения:
— встряхнуть кистями и стопами;
— попрыгать на месте;
— сделать 5 приседаний;
— повисеть на дверном косяке.
Эффект: разгон крови, повышение кислорода, профилактика гиподинамии.
Мозг зависает, когда в голове висит множество задач. Нужно взять лист и выписать всё, что крутится в голове: дела, страхи, мелкие напоминания. Не структурировать, просто выгрузить.
После этого — выбрать три самых важных дела на сегодня и сфокусироваться только на них.
Эффект: освобождается оперативная память, происходит снижение тревожности, возвращается ясность.
Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
На ушных раковинах расположены проекции всех внутренних органов и зон мозга. Стимуляция ушей пробуждает умственную активность.
Как выполнять:
— потянуть мочки вниз 10–15 раз;
— размять верхнюю часть ушной раковины большим и указательным пальцами;
— растереть уши ладонями до появления тепла.
Эффект: прилив крови к голове, активацию ретикулярной формации, мгновенное прояснение сознания.
Равновесие — работа мозжечка и вестибулярного аппарата. Их активация пробуждает мозг целиком.
Варианты:
— встать на одну ногу, закрыть глаза и стоять 20–30 секунд (можно усложнить, прижав стопу к колену);
— пройти по прямой линии, как канатоходец;
— стоять с закрытыми глазами, слегка покачиваясь с пятки на носок.
Эффект: улучшение проприоцепции (это способность организма воспринимать положение и движение частей тела в пространстве, а также силу и напряжение мышц), повышение концентрации, активация «спящих» зон мозга.
- Важно учесть, что эти упражнения работают только при регулярном выполнении, - говорит Виктория Вавилова. - Нейропластичность не любит разовых подвигов — ей нужен режим. Достаточно включить несколько техник в повседневную рутину, чтобы заметить устойчивые изменения в концентрации, памяти и общем тонусе.
КСТАТИ
Добавь специй
- Обоняние — единственное чувство, которое идёт напрямую в лимбическую систему, минуя таламус, - объясняет нейропсихолог Виктория Вавилова. - Это самый быстрый путь к мозгу. Поэтому попробуйте новые специи и ароматы.
Например:
— розмарин (в чае или эфирное масло) — улучшает память и концентрацию;
— корица — стабилизирует сахар в крови, даёт ровную энергию;
— мята — бодрит и снимает головную боль от напряжения;
— гвоздика — стимулирует умственную активность.
Способы применения: добавить веточку розмарина в чай, капнуть масло мяты на запястье, положить корицу в кофе или просто вдыхать аромат из открытой банки со специями.
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