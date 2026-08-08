Автобус с конкурсантами «Новой волны» отбыл в Казань Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

Около Академии Игоря Крутого сегодня уже в восемь утра царило оживление. Фирменный автобус с конкурсантами «Новой волны» отбыл в Казань, где в этом году пройдет музыкальный конкурс.

Среди участников традиционно молодые таланты. Из тех, кто может быть вам известен, — 16-летняя Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. Ученица 10-го класса, суперфиналистка, обладательница Гран-при крупнейших вокальных проектов, всероссийских и международных конкурсов, победительница и обладательница приза зрительских симпатий на «Детской Новой волне — 2020».

Когда Насте было 10 лет, она спела балладу Филиппа Киркорова «Снег». Артист, сидевший в жюри «Детской Новой волны», сразу отметил талант юной певицы и поставил ей «десятку» — высшую конкурсную оценку.

— Всегда хотела спеть дуэтом с Филиппом Бедросовичем Киркоровым, и совсем недавно это случилось!.. Выросла я в семье музыкантов, постоянно пела, слушала разную музыку. Родителям сразу было понятно, что у меня есть способности и огромное желание петь. Кажется, что пела всегда… Когда мне исполнилось шесть лет, папа, педагог по вокалу, начал профессионально заниматься со мной, — рассказала Настя.

Анастасия Иванова Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как говорит Настя, ее суперсила — в вокале, в умении передать чувства с помощью голоса.

— Мне очень приятно, что мои подписчики очень часто сравнивают меня с Мэрайей Кэри.

Артёму Минькову из Москвы 29 лет. Артём — сын известного музыканта Александра Маршалла. Учился в МГУ (факультет искусств), становился финалистом и победителем различных музыкальных шоу и конкурсов. Артём пишет стихи с 19 лет, а музыкальный талант конкурсанта заметил его папа. «Всё начиналось с хип-хопа, но уже тогда я понимал, что нужно раскрывать свой тембр и учиться вокалу. Спустя некоторое время я ушел в тяжелую рок-музыку и начал заниматься экстремальным вокалом… Мой вокальный тембр — лирический баритон, а в экстремальном направлении у меня «вокал фрай-скрим», — делится артист.

— Какие песни я подготовил для «Новой волны»? Свои, авторские, - делится с KP.RU сын Александра Маршалла.

— Хейтеров не боитесь, которые будут сравнивать вас с папой?, - спрашиваем мы у Артёма.

Артём Миньков Фото: Мария РЕМИЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Пусть сравнивают. А что они делают в жизни? Сидят на диване и сравнивают? А я стою на сцене и выполняю свою работу.

По мнению Артёма Минькова, его суперсила заключается в искренности.

— Это искренность по отношению к слушателю и зрителю, — говорит Артём. — Стараюсь не лгать на сцене, доносить свои настоящие эмоции. Писать я начал в 2015 году, когда попал в военный госпиталь.

Было нечего делать, и я стал пробовать писать стихи.

— То есть вы прошли военную службу?

— Да, но до конца не добежал, колено (показывает на травмированную ногу. — Ред.) не позволило.

— Близкие не отговаривали от «Новой волны»?

— А почему они должны были отговаривать? Отец работает в этой сфере всю жизнь, прекрасно понимая, как куется это железо. Наоборот, подбодрили, сказали: «Дерзай, но пой в кассу!» (то есть по нотам. — Ред.).

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