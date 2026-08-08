В больнице Подольска произошёл пожар, спасатели успели эвакуировать людей. Фото: пресс-служба МЧС России

В подмосковной больнице вечером 8 августа произошел пожар. Огонь разгорелся в медучреждении Подольска на улице Кирова 38. Всех находящихся в здании удалось оперативно вывести. Жертв нет. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС по Московской области в "Макс".

Пожар в детской больнице Подольска 9 августа 2026 года: что известно

Фото: пресс-служба МЧС России

Спасатели эвакуировали 26 человек. Среди них было 12 детей. Пожар их не коснулся. Люди не пострадали. Известно, что возгорание зафиксировали на втором этаже здания в детском корпусе. Открытое горение быстро ликвидировали. Благодаря действиям пожарных были спасены два ребенка из реанимационного отделения.

Людей удалось спасти из горящей больницы в Подольске. Фото: пресс-служба МЧС России

Пострадавшие во время пожара в детской больнице Подольска

Сообщается, что пожар локализовали на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.

"Все пациенты и сотрудники были оперативно эвакуированы и переведены в безопасное место. Остальные отделения больницы продолжают работать в штатном режиме", - написал в "Макс" министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. По его данным, людям ничего не угрожает. Пожар и его причины устранены.

Фото с места пожара в детской больнице Подольска 9 августа

По данным МЧС по Московской области, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. По сведениям ведомства, всего к ликвидации последствий пожара привлекли порядка 40 специалистов и 16 единиц специальной техники.

Фото: пресс-служба МЧС России

Ранее, вечером 1 августа, в центре Москвы услышали взрыв. Хлопок донесся от одного из ресторанов. Как оказалось, неизвестная пыталась пронести в заведение самодельную бомбу. Она взорвалась вблизи ресторана. К месту происшествия проследовали несколько машин скорой помощи. Погибли три человека, в том числе женщина с СВУ.