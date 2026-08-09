«Одиссея» перевалила за миллиард долларов в мировом прокате

Эпос Кристофера Нолана «Одиссея», как и предсказывали аналитики, собрал в мировом прокате более $1 млрд. Фото: кадр из фильма.

Эпос Кристофера Нолана «Одиссея», как и предсказывали аналитики, собрал в мировом прокате более $1 млрд. На это ему понадобилось всего три недели. Картина с участием Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Тома Холланда, Зендеи, Шарлиз Терон, Роберта Паттинсона и других знаменитых актеров вышла в мировой прокат 17 июля, а миллиардный рубеж, как сообщает сайт Deadline, преодолела 7 августа. $429,7 млн она собрала в США и $570,3 млн - в остальных странах. (В России картина вышла в «параллельный», пиратский прокат, так что подсчитать ее сборы у нас затруднительно).

При этом впереди у нее - два огромных рынка: Китай (там выход намечен на 14 августа) и Япония (11 сентября). Да и в Америке или, допустим, во Франции ее еще не все посмотрели (надо учесть, что «Одиссея» рассчитана в том числе на зрителей старшего поколения, которые могут довольно долго раскачиваться перед тем, как пойти в кино, но на фильмы-события - а «Одиссея», безусловно, относится именно к таким - в конце концов идут). Так что итоговые сборы будут сильно, сильно больше.

Так или иначе, не сегодня завтра «Одиссея» станет самым кассовым фильмом Нолана («Темный рыцарь» в 2008 году собрал $1,008 млрд, «Темный рыцарь: возвращение легенды» в 2012-м - $1,08 млрд). Успеху его новой картины не помешали ни хронометраж почти в три часа, ни рейтинг R (то есть «17+» - дети и подростки могут смотреть ее только в сопровождении взрослых). Бюджет фильма составил $250 млн, это самый дорогой фильм Нолана, и огромные деньги были потрачены на рекламу, но студия Universal рисковала не сильно: Нолан - один из немногих больших голливудских режиссеров, практически не знавший за свою карьеру кассовых провалов. (Единственный его фильм со скромными сборами, «Довод», вышел во время пандемии, когда кинопрокат был полупарализован, и все понимали, что относительная коммерческая неудача обусловлена лишь этим).

На данный момент лидерство в американском прокате удерживает фильм «Человек-паук: новый день» (в котором, по иронии судьбы, центральные роли исполняют звезды «Одиссеи» Том Холланд, Зендея и Джон Бернтал). У него результаты совсем астрономические: за неделю он собрал $500 млн в американском прокате, за шесть дней - $1 млрд в общемировом. Два миллиарда уже не за горами. Но никто его с «Одиссеей» по этим показателям не сравнивает: «Человек-паук» - часть одной из самых популярных франшиз в новейшей истории Голливуда, у героя миллионы фанатов-подростков, в то время как фильм Нолана - во всех смыслах куда более взрослый, и поэму Гомера, на которой он основан, большинство зрителей все-таки, к сожалению, никогда и в руки не брали.

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