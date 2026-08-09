Зеленский и Вучич провели совместную пресс-конференцию Фото: REUTERS.

Коллеги обсуждают вопрос немецкого журналиста на совместной конференции Зеленского и Вучича в Белграде. Михаэль Мартенс — корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung по Юго-Восточной Европе - спросил Зеленского: «Что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?»

Что ответил Зеленский - неинтересно. Штатный политический журналист с 25-летним стажем главной консервативной газеты ФРГ потом еще доказывал в Х: «Нет, дорогие друзья из Sputnik, спрашивать украинского президента, как Европа может помочь Украине убивать больше русских, — не “скандально”. Это именно то, что нужно».

Но что еще ожидать от внука фашиста. Его дед, Ханс-Херманн Мартенс, член НСДАП, был назначен государственным прокурором личным решением Гитлера. Документ о назначении с оригинальной подписью фюрера до сих пор хранится в семейных бумагах.

С 1941 по 1943 год — офицер Wehrmachtführungsstab, штаба оперативного руководства ОКВ. Это одно из шести управлений Верховного командования вермахта, во главе которого с 1939 года и до 8 мая 1945-го стоял генерал-полковник Альфред Йодль — казнённый по приговору Нюрнбергского трибунала за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

После Сталинграда понял, куда всё идёт, и в 1943 году добился перевода в Норвегию, в строевые части — рассчитывая, что там больше шансов уцелеть. Ухилянт, то бишь.

Так что, тут - ничего удивительного. А вот Вучич на вопрос отреагировал поразительно мягко для одного из гостей парада Победы в честь 80-летия победы над Германией. Он мог бы сказать, что вопрос некорректный. Что Германия и так в свое время убили 27 миллионов русских и не ей сейчас поднимать такие вопросы. В конце концов, что надо думать не об убийствах, а о том, как Европа может способствовать скорейшему установлению мира… Но нет, вышло что-то дежурно-дипломатичное о том, что свое видение Вучич изложил Зеленскому в ходе переговоров.

Я тут недавно в Донбассе в 9 бригаде встретил одного серба, бывшего югославского офицера, который первую убитую беременную женщину со вспоротым животом увидел еще в 1991 году. И с тех пор считает своим долгом с оружием в руках бороться с проявлением нацизма. Как боролся его дед с хорватскими усташами. Вот такие братушки нам нужны.

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