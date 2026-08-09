«Отмотали 600 км, чтобы положить цветы любимой свекрови»: Екатерина Стриженова сделала пронзительное заявление

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова написала трогательный пост о своей свекрови – актрисе Любови Стриженовой (маме режиссера/актера Александра Стриженова), которая ушла из жизни два года назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова написала трогательный пост о своей свекрови – актрисе Любови Стриженовой (маме режиссера/актера Александра Стриженова), которая ушла из жизни два года назад.

«В день рождения (6 августа) Сашиной мамы Любови Стриженовой, мы всегда собирались всей семьёй за большим столом, пекли пироги и лепили вареники, - рассказала Екатерина Стриженова в одной запрещенной соцсети. - А сегодня нам пришлось отмотать 600 км до города Алатырь , чтобы отслужить на могиле панихиду и положить цветы моей любимой свекрови. 15 лет назад она приняла постриг и завещала похоронить её на монастырском кладбище, царствие небесное! Матушка Иудифь, мы очень скучаем, вы наш Ангел-Хранитель…»

Екатерина Стриженова всегда с любовью и нежностью вспоминает свою свекровь: «Я сейчас понимаю, что если бы не она, моя жизнь была бы другой. Когда мы с Сашей, 14-летние, влюбленные, вернулись со съемок фильма «Лидер», она меня сразу приняла. И дальше, по жизни, всегда поддерживала. Мы рано стали родителями, но всегда могли оставить с ней дочерей, когда надо было работать. Мы долго жили вместе, были одной семьей и прекрасно уживались на одной кухне. Она благословила меня на работу на телевидении, а потом была моим зрителем. Она первая меня поддержала, когда я решилась пойти во МХАТ им. Горького, где сама служила и получила звание народная артистка России. А потом приняла постриг и стала монахиней. Она была замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой!».

Слова Екатерины Стриженовой подтвердила её старшая дочь Анастасия и тоже написала трогательный пост про бабушку Любу: «Мой большущий друг. Великий человек. Потрясающая, талантливая и красивая женщина. Дарящая добро всем, с кем ей удавалось соприкоснуться. Она со мной, и голос её в моей душе и памяти будет звучать всегда. Если присмотреться, иногда мне кажется, что её улыбка встречается в моем отражении, просто дозвониться я ей не могу».

В середине 80-х Любовь Стриженова побывала в Киево-Печерской лавре, познакомилась с отцом Иеронимом. После этой встречи и начала задумываться об уходе из актерской профессии. Она всегда была неравнодушна к чужим бедам, не держала ни на кого обид и никому не желала зла.

В 2008 году 68-летняя актриса Любовь Стриженова ушла в Алатырский (Киево-Николаевский) монастырь (Чувашия), где приняла монашество с именем Иудифь.

«Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем», - принял выбор матери Александр Стриженов.

В 2006 году она сыграла эпизод в комедии сына Александра Стриженова «Любовь-морковь». С тех пор на экране не появлялась. В Москву приезжает редко, только по случаю.

И тихо ушла из жизни в Алатырском монастыре в 2024 году.

Любовь Стриженова более 45 лет служила в МХАТе им.Горького.

Зрители помнят актрису по ролям в фильмах «Приезжайте на Байкал», «Случай из следственной практики», «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы Кроша» и другим.

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