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Звезды9 августа 2026 11:11

Куда исчезла звезда «Амели» Одри Тоту: «Не хочу тратить на работу время, которое провожу со своим маленьким сокровищем»

Исполнилось 50 лет одной из самых ярких французских актрис Одри Тоту
Денис КОРСАКОВ
Исполнилось 50 лет одной из самых ярких французских актрис Одри Тоту. Фото: IMAGO/ Global Look Press

Исполнилось 50 лет одной из самых ярких французских актрис Одри Тоту. Фото: IMAGO/ Global Look Press

Одри Тоту начала свою карьеру удачно: за первый же фильм, «Салон красоты «Венера», получила высшую французскую кинопремию, «Сезар» (правда, в «поощрительной» номинации для молодежи «Самая многообещающая актриса»). А продолжила совсем замечательно: в 2001 году весь мир узнал ее по роли Амели в одноименном фильме Жана-Пьера Жёне. Строго говоря, Амели и остается до сих пор ее самой важной за всю жизнь ролью - но тут жаловаться не на что, всем бы такую.

Она родилась 9 августа 1976 года в провинциальном овернском городке Бомон, расположенном в двух шагах от спящего вулкана, в семье стоматолога и учительницы. Имя свое получила в честь Одри Хепберн. В детстве бредила обезьянами и мечтала посвятить жизнь их изучению, обожала фильм «Гориллы в тумане» Сигурни Уивер. А параллельно рисовала. И учила иностранные языки (немецкий, итальянский, английский). И была отнюдь не прочь стать актрисой.

В интервью журналу Premiere перед выходом «Амели» Одри рассказывала: «В какой-то момент я сказала себе: на обезьянах свет клином не сошелся, надо бы найти себе занятие. Какое - понятия не имела. Лишь бы что-то гуманитарное. Решила заняться литературой. Бросить клич «вперед, в актрисы!» у меня смелости не хватало. Возможно, у меня комплекс «надежд простушки». Ведь нет такой девушки, которая бы не мечтала блистать в обществе красивых актеров, ну и так далее...» В другом интервью она выразилась определеннее: «Я знала, что мне не нужна эта работа, если я не нужна ей. Я не хотела провести жизнь в квартирке размером 10 квадратных метров в в ожидании того, как раздастся звонок [от режиссера]. Нет, нет, нет. В жизни слишком много других замечательных вещей».

Одри Тоту получила мировую известность после фильма "Амели"

Одри Тоту получила мировую известность после фильма "Амели"

Фото: кадр из фильма.

В общем, она изучала в Сорбонне литературу, а еще родители отправили ее на летний спецкурс в парижскую театральную школу. На то, чтобы прославиться в качестве актрисы, она дала себе год: не получится, значит, вон из этой профессии. В 1998-м приняла участие в конкурсе дебютов, организованном Canal+, в следующем году вышел «Салон красоты «Венера», за ним - «Распутник», где ее партнерами стали Венсан Перес и Фанни Ардан (там Одри появилась обнаженной и потом с крайним недовольством говорила, что до съемок режиссер не поставил ее в известность о том, что придется раздеваться)...

А в «Амели» Жан-Пьер Жёне (сегодня, конечно, трудно в это поверить) всерьез собирался снимать британскую актрису Эмили Уотсон, которую увидел в фильме Ларса фон Триера «Рассекая волны». Но она отказалась. Тогда Жёне начал искать молодую француженку. Перед этим он несколько лет провел в Голливуде, где снимал великий и недооцененный фильм «Чужой: воскрешение», за французским кино не следил и новых имен не знал, так что попросил директора по кастингу заняться поиском. Тот и показал ему «Салон красоты». А дальше, по словам Тоту, все было очень просто: «Жёне дал мне сценарий, пообещав, если он мне понравится, сделать пробы. Я прочитала. Мне понравилось. Прошла пробы, и вот».

Одри Тату в фильме "Код Да Винчи"

Одри Тату в фильме "Код Да Винчи"

Фото: кадр из фильма.

Слава на нее обрушилась огромная. В том интервью Premiere она говорила: «Я не испытываю большой радости, когда вижу себя в журналах. Вот и все. К этой новой для себя роли я не привыкла и привыкать не хочу. Не хочу вспыхнуть и в два счета погаснуть. Хочу быть честной по отношению к себе и защищать только то, что мне нравится. Не хочу уверять, что такой-то фильм гениальный, если на самом деле так не считаю». А отвечая на вопрос, какие мелочи жизни ей нравятся, а какие - нет (эти характеристики в фильме даются большинству персонажей), говорила: «Я люблю облачко, которое появляется, когда наливаешь в чай молоко, и не люблю выбирать почтовую открытку».

Жёне еще снял ее в затянутой, но все равно незабываемой «Долгой прогулке» - мелодраме по роману Себастьена Жапризо о девушке, ищущей пропавшего на Первой мировой возлюбленного. А вообще она стала у режиссеров нарасхват. Снялась у британца Стивена Фрирза в «Грязных прелестях», у американца Рона Хауарда в «Коде Да Винчи», у французского классика Алена Рене в «Только не в губы». В 2009-м сыграла Габриэль Шанель в фильме «Коко до Шанель». В 2016-м появилась в «Одиссее», но не по Гомеру: это был фильм о легендарном исследователе моря Жаке-Иве Кусто, Одри играла его супругу (и рассказывала, что обожает воду и «в другой жизни с удовольствием стала бы капитаном»)... Были рекламные контракты, она становилась лицом знаменитых косметических и парфюмерных марок - в том числе Chanel, духов «Chanel № 5».

А про ее личную жизнь писали, что она «огорожена колючей проволокой; один блогер предположил, что Тоту может быть тайно замужем, и общественность никогда об этом не узнает». Сама она комментировала: «Я стараюсь не быть настолько интересной, чтобы на меня обращали внимание. У меня нет соцсетей. И, если мне не нужно рекламировать фильм, я в тени, вы никогда меня нигде не увидите. Я не боюсь, что меня забудут». Про личную жизнь журналисты все-таки выяснили, что она встречалась с французским музыкантом Матье Шедидом, потом с Янном Бурбуахом, директором по маркетингу крупнейшей киностудии Gaumont.

С 2019 года Одри Тоту в кино практически не снимается. Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 2019 года Одри Тоту в кино практически не снимается. Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

А с 2019 года она в кино практически не снимается: за семь лет озвучила одну роль в мультике. В том же 2019-м она удочерила вьетнамскую девочку и говорила: «После многих лет борьбы, неопределенности и травм я испытала счастье, превосходящее все, на что я могла надеяться. И позволила себе не упускать время, которое провожу со своим маленьким сокровищем, под предлогом того, что должна работать. Эти моменты бесценны».

Она живет с приемной дочерью в квартире, где многие вещи сделала сама (обожает что-то мастерить). В 2022 году показывала журналистке из французского Vanity Fair свой мобильный: «Смотрите, он 2013 года! Держится на кусочке скотча. Я могу потерять его завтра, мне совершенно все равно». И говорила: «Мне не нужно, чтобы меня окружало много людей, думаю, в этом моя сила». А про кино заметила: «Я когда-нибудь вернусь. Но не знаю, завтра или через десять лет».

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