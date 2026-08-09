Куда исчезла звезда «Амели» Одри Тоту: «Не хочу тратить на работу время, которое провожу со своим маленьким сокровищем»

Исполнилось 50 лет одной из самых ярких французских актрис Одри Тоту. Фото: IMAGO/ Global Look Press

Одри Тоту начала свою карьеру удачно: за первый же фильм, «Салон красоты «Венера», получила высшую французскую кинопремию, «Сезар» (правда, в «поощрительной» номинации для молодежи «Самая многообещающая актриса»). А продолжила совсем замечательно: в 2001 году весь мир узнал ее по роли Амели в одноименном фильме Жана-Пьера Жёне. Строго говоря, Амели и остается до сих пор ее самой важной за всю жизнь ролью - но тут жаловаться не на что, всем бы такую.

Она родилась 9 августа 1976 года в провинциальном овернском городке Бомон, расположенном в двух шагах от спящего вулкана, в семье стоматолога и учительницы. Имя свое получила в честь Одри Хепберн. В детстве бредила обезьянами и мечтала посвятить жизнь их изучению, обожала фильм «Гориллы в тумане» Сигурни Уивер. А параллельно рисовала. И учила иностранные языки (немецкий, итальянский, английский). И была отнюдь не прочь стать актрисой.

В интервью журналу Premiere перед выходом «Амели» Одри рассказывала: «В какой-то момент я сказала себе: на обезьянах свет клином не сошелся, надо бы найти себе занятие. Какое - понятия не имела. Лишь бы что-то гуманитарное. Решила заняться литературой. Бросить клич «вперед, в актрисы!» у меня смелости не хватало. Возможно, у меня комплекс «надежд простушки». Ведь нет такой девушки, которая бы не мечтала блистать в обществе красивых актеров, ну и так далее...» В другом интервью она выразилась определеннее: «Я знала, что мне не нужна эта работа, если я не нужна ей. Я не хотела провести жизнь в квартирке размером 10 квадратных метров в в ожидании того, как раздастся звонок [от режиссера]. Нет, нет, нет. В жизни слишком много других замечательных вещей».

Одри Тоту получила мировую известность после фильма "Амели" Фото: кадр из фильма.

В общем, она изучала в Сорбонне литературу, а еще родители отправили ее на летний спецкурс в парижскую театральную школу. На то, чтобы прославиться в качестве актрисы, она дала себе год: не получится, значит, вон из этой профессии. В 1998-м приняла участие в конкурсе дебютов, организованном Canal+, в следующем году вышел «Салон красоты «Венера», за ним - «Распутник», где ее партнерами стали Венсан Перес и Фанни Ардан (там Одри появилась обнаженной и потом с крайним недовольством говорила, что до съемок режиссер не поставил ее в известность о том, что придется раздеваться)...

А в «Амели» Жан-Пьер Жёне (сегодня, конечно, трудно в это поверить) всерьез собирался снимать британскую актрису Эмили Уотсон, которую увидел в фильме Ларса фон Триера «Рассекая волны». Но она отказалась. Тогда Жёне начал искать молодую француженку. Перед этим он несколько лет провел в Голливуде, где снимал великий и недооцененный фильм «Чужой: воскрешение», за французским кино не следил и новых имен не знал, так что попросил директора по кастингу заняться поиском. Тот и показал ему «Салон красоты». А дальше, по словам Тоту, все было очень просто: «Жёне дал мне сценарий, пообещав, если он мне понравится, сделать пробы. Я прочитала. Мне понравилось. Прошла пробы, и вот».

Одри Тату в фильме "Код Да Винчи" Фото: кадр из фильма.

Слава на нее обрушилась огромная. В том интервью Premiere она говорила: «Я не испытываю большой радости, когда вижу себя в журналах. Вот и все. К этой новой для себя роли я не привыкла и привыкать не хочу. Не хочу вспыхнуть и в два счета погаснуть. Хочу быть честной по отношению к себе и защищать только то, что мне нравится. Не хочу уверять, что такой-то фильм гениальный, если на самом деле так не считаю». А отвечая на вопрос, какие мелочи жизни ей нравятся, а какие - нет (эти характеристики в фильме даются большинству персонажей), говорила: «Я люблю облачко, которое появляется, когда наливаешь в чай молоко, и не люблю выбирать почтовую открытку».

Жёне еще снял ее в затянутой, но все равно незабываемой «Долгой прогулке» - мелодраме по роману Себастьена Жапризо о девушке, ищущей пропавшего на Первой мировой возлюбленного. А вообще она стала у режиссеров нарасхват. Снялась у британца Стивена Фрирза в «Грязных прелестях», у американца Рона Хауарда в «Коде Да Винчи», у французского классика Алена Рене в «Только не в губы». В 2009-м сыграла Габриэль Шанель в фильме «Коко до Шанель». В 2016-м появилась в «Одиссее», но не по Гомеру: это был фильм о легендарном исследователе моря Жаке-Иве Кусто, Одри играла его супругу (и рассказывала, что обожает воду и «в другой жизни с удовольствием стала бы капитаном»)... Были рекламные контракты, она становилась лицом знаменитых косметических и парфюмерных марок - в том числе Chanel, духов «Chanel № 5».

А про ее личную жизнь писали, что она «огорожена колючей проволокой; один блогер предположил, что Тоту может быть тайно замужем, и общественность никогда об этом не узнает». Сама она комментировала: «Я стараюсь не быть настолько интересной, чтобы на меня обращали внимание. У меня нет соцсетей. И, если мне не нужно рекламировать фильм, я в тени, вы никогда меня нигде не увидите. Я не боюсь, что меня забудут». Про личную жизнь журналисты все-таки выяснили, что она встречалась с французским музыкантом Матье Шедидом, потом с Янном Бурбуахом, директором по маркетингу крупнейшей киностудии Gaumont.

С 2019 года Одри Тоту в кино практически не снимается. Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

А с 2019 года она в кино практически не снимается: за семь лет озвучила одну роль в мультике. В том же 2019-м она удочерила вьетнамскую девочку и говорила: «После многих лет борьбы, неопределенности и травм я испытала счастье, превосходящее все, на что я могла надеяться. И позволила себе не упускать время, которое провожу со своим маленьким сокровищем, под предлогом того, что должна работать. Эти моменты бесценны».

Она живет с приемной дочерью в квартире, где многие вещи сделала сама (обожает что-то мастерить). В 2022 году показывала журналистке из французского Vanity Fair свой мобильный: «Смотрите, он 2013 года! Держится на кусочке скотча. Я могу потерять его завтра, мне совершенно все равно». И говорила: «Мне не нужно, чтобы меня окружало много людей, думаю, в этом моя сила». А про кино заметила: «Я когда-нибудь вернусь. Но не знаю, завтра или через десять лет».

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