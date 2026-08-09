"Тут шли грузы для ВСУ с Дуная": Что означает удар по мосту в Маяках под Одессой

Один из двух ключевых автомобильных мостов для поставок ВСУ — мост в Маяках. Фото: Кадр видео.

В воскресенье, 9 августа, стало известно, что в ходе массированной атаки Вооруженных сил России на порты и иные объекты Одесской области, когда использовалась и баллистика, и береговые ракетные комплексы, и разные типы дронов, под удар попал один из двух ключевых автомобильных мостов для поставок ВСУ — на этот раз в Маяках. После блокирования основных черноморских портов Украины и повреждения моста в Затоке, переправа в Маяках оставалась фактически единственной логистической цепочкой, связывающим Украину с портами на Дунае. По информации из незалежной днем в воскресенье мост был полностью перекрыт, перед ним отмечена огромная пробка.

Эксперты полагают: выведение из строя моста в Маяках не только лишает Киев возможностей торговли морем, но и серьезно нарушает логистику ВСУ на юге.

KP.RU обратилась за комментарием к полковнику запаса, ветерану ракетных войск Михаилу Тимошенко.

- После того как на днях сообщалось о повреждении моста в одесской Затоке, 9 августа пришло сообщение о том, что в том же регионе прилетело по мосту в Маяках...

- Есть такой мост в Маяках. Когда его сравнивают по значимости для ВСУ с переправой в Затоке — они все-таки разные, хотя оба важные. Через Маяки шли грузы из дунайских портов.

- Нет информации о степени разрушения - но есть сообщения, что движение там остановлено.

- Ракетой или дроном попасть в пролет моста можно. Дрон не пробьет, а ракетные снаряды, вроде американского РСЗО Himars, например, наделали десятки дырок в Антоновском мосту в Херсоне, пробивали насквозь. Но там что делали — накрывали стальными листами и проезжали.

- И тут пробить пролеты могли — но не разрушить мост, чтобы движение стало невозможным?

- Если разрушить мост (ну, кроме подрыва его саперами, как было на том же Антоновском), надо попадать в точку соприкосновения пролета с опорой. А там стоят такие катки. Есть понятие терморазрыв. Это штука очень затейливая. И надо либо опору прямым ударом разрушать и «подламывать» мостовое перекрытие, либо точно в другие ключевые точки попасть.

- Баллистические ракеты для этого не годятся?

- Годятся ракеты воздух-земля или вот эти авиабомбы с модулями планирования. Но сколькими экипажам кто-то готов пожертвовать, чтобы они подошли на то расстояние, чтобы попасть наверняка? А вероятность отклонения, например, оперативно-тактических ракет, с учетом характеристик штатного вооружения, может быть и 50 метров, и более.

- Для разрушения моста такая точность не подойдет?

- Ну, она же не с ядерной боеголовкой? А боеголовка с тротилом для разрушения моста в полусотне метров от него не сработает. И 200-300 кг, и даже до 500 кг — с этим ничего особо опасного для моста не сделаешь, если тротиловый боезапас сработает в стороне. Хочешь поразить - попади в зону бризантности.

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