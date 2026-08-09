На Украине прилетело по немецкому автозаводу - Мерц сам накаркал этот удар: Вот что там собирали

Было уничтожено здание частной компании «Kromberg & Schubert» в Житомире. Фото: REUTERS.

В ходе последних ударов по Украине было уничтожено предприятие со 100-процентным немецким капиталом. Паблики противника сообщают, что под раздачу попало здание частной компании «Kromberg & Schubert» в Житомире. Судя по фотографиям, огромный цех выгорел полностью.

Что это за предприятие:

«Kromberg & Schubert» - крупный немецкий поставщик автокомпонентов, специализирующийся на бортовых электросетях, кабельных системах и пластиковых деталях для автопрома и смежных отраслей. Работает с известными автопроизводителями, включая Volkswagen, Mercedes Benz (Daimler), BMW. В сегменте коммерческой техники — Iveco, Volvo, Ford, MAN. Также поставляет продукцию производителям спецтехники - CASE, New Holland и других.

В украинских соцсетях уже разгоняется пожалейка - ах, этот завод был градообразующим предприятием! Ах, сотни людей потеряли свою работу. Ну тут можно поинтересоваться, чем именно они занимались в цехах немецкой компании. Судя по профилю предприятия - бортовые сети, проводка, пластиковые компоненты, электроника - там есть все необходимое оборудование для производства элементов дронов, их сборки и настройки.

В конце концов, еще весной Мерц призвал немецкий автопром переводить производство на военные рельсы - прямо как в Германии 1930-х. Таким образом, герр канцлер сам накаркал прилеты по своим автозаводам, четко обозначив их как законные военные цели. Не до всех из них мы можем дотянуться.

Но по тем, что можем, надо бить без всякой скромности. Надеемся, что завод «Kromberg & Schubert» не станет последним.

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