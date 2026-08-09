Пересадочным пунктом для ребят из Москвы стало 400-летнее село Хатанга. ФОТО: «Департамент образования и науки города Москвы».

На полуострове Таймыр стартовала очередная Большая Арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Вместе с юными полярниками там находится специальный корреспондент «Комсомольской правды», путешественник Евгений Сазонов, который передает все самое интересное с места событий.

Арктика – «кухня» погоды

Исследователи вылетели из столицы вечером 6 августа, добрались до Норильска, а оттуда, спустя 8 часов ожидания, улетели в Хатангу - небольшое село на берегу одноименной реки в восточной части полуострова Таймыр. На 8 августа был запланирован выход в дикие места…

Евгений Сазонов отправился в Большую Арктическую экспедицию вместе с ребятами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Евгений Сазонов:

- Мы должны были пролететь четыре часа на вертолете, высадиться на берегу моря и тронуться в путь. Но, как всегда, человек предполагает, Господь располагает: не смогли мы выйти на маршрут из-за погодных причин. Арктику недаром называют кухней погоды - здесь все меняется очень и очень быстро.

Юных исследователей до стартовых точек путешествий доставляют на вертолете. ФОТО: «Департамент образования и науки города Москвы»

На месте высадки команды в 150-ти километрах от мыса Челюскин на запад подул очень сильный ветер, он отогнал льды от берега. Температура соленой воды составляет где-то -2 градуса, температура на берегу +2.

- И вот эта небольшая, казалось бы, разница в температуре создала очень и очень густые туманы. Вертолет просто не видит, куда ему садиться. Поэтому мы задержались в Хатанге.

Хатанга готовится к 400-летию

Освободившийся день посвятили тренировкам. Перебрали снаряжение, оборудование, учились заполнять полевые дневники под руководством заместителя начальника экспедиции по научной работе Ивана Смирнова. Ребята показали себя молодцами, организаторы надеются, что никаких проблем со сбором данных для научных институтов не будет.

Таймырская погода порадовала гостей. ФОТО: «Департамент образования и науки города Москвы»

- Также мы погуляли по Хатанге. Поселок изменился в лучшую сторону. Дело в том, что осенью планируется отпраздновать его 400-летие. Действительно, его приводят активно в порядок. Любо-дорого посмотреть.

Получилось и полюбоваться рекой Хатанга, медленной текущей к Северному Ледовитому океану:

- Над ней прекрасные облака и алые цвета заходящего, точнее, не заходящего солнца. Дело в том, что сейчас здесь длинный-длинный полярный день.

В Хатанге ребят сводили и в местную церковь. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Вечером 8 августа исследователей ждала большая лекция Владимира Мельника, путешественника и специалиста по диким животным. Он рассказал историю про трагическое путешествие исследовательского судна «Святая Анна», которым управлял капитан Георгий Брусилов. Роль штурмана выполнял Валериан Альбанов, написавший впоследствии книгу «На Юг, к Земле Франца-Иосифа!» - про свой удивительный путь с терпящего бедствия корабля до берега.

Напомним, что 14 парней и девчонок из Москвы разделены на два отряда. Первая группа - «Хранительницы истории» - завершают начатое прошлым летом восстановление мемориала погибшим полярникам и летчикам на мысе Челюскин. Они успешно добрались на МИ-8 из Хатанги до места и уже выполняют задачи, любуясь, в том числе, и на море Лаптевых во льдах.

Один отряд уже приземлился на мысе Челюскин. ФОТО: «Департамент образования и науки города Москвы»

Вторую группу, «Исследователи Арктики», ждет путь до Челюскина от мыса Каменный, более сотни километров. Они будут изучать флору, фауну, состояние окружающей среды и климат Крайнего Севера по заданию 11 российских НИИ. С ними весь маршрут пройдет и наш спецкор. Слушайте о том, что происходит за Полярным кругом, в ежедневных репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru), читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

Маршрут «Исследователей Арктики». Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

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Организует Большую арктическую экспедицию-2026 Департамент образования и науки Москвы при поддержке Движения Первых Москвы и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».