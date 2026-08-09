Трампа возьмут измором: Для Дональда в США готовят изнурительную череду расследований

Трампу нужно готовиться к трудному периоду на посту президента США Фото: REUTERS.

Ненавистники Дональда Трампа из стана демократов уже предвкушают уверенную победу своей партии на выборах в конгресс в ноябре этого года. Это означает, что палата представителей, в которой сейчас небольшое большинство у республиканцев, перейдет под контроль их извечных политических противников. А вожделенная цель демократов - вышвырнуть Трампа из Белого дома, желательно до окончания срока его полномочий. В американских реалиях сделать это можно двумя путями: отрешить президента от власти, подвергнув процедуре импичмента, или вынудить уйти в отставку под грузом серьезных обвинений в нарушении закона. И вот теперь в демпартии решают, каким из путей пойти, после того как они возьмут верх на выборах.

«Приступать сразу к подготовке импичмента мы не собираемся», - поведал агентству Reuters высокопоставленный представитель демократов. - «Никто не хочет провала голосования в первый же день».

Демократы уже предвкушают уверенную победу своей партии на выборах в конгресс в ноябре этого года. Фото: REUTERS.

И действительно - зачем рисковать? В период первого президентства Трампа палата представителей дважды подвергала его импичменту (кстати, такой дуплет случился впервые в истории США): в 2019 году - за злоупотребление властью и под самый занавес, в январе 2021-го, - за подстрекательство к мятежу, вылившееся в штурм Капитолия. Но дело в том, что утверждать импичмент должна верхняя палата конгресса - сенат. А там преобладали республиканцы, которые оба раза оправдали «отлученного» президента-однопартийца. Вот и теперь, по всем прогнозам, республиканская партия после ноябрьских выборов удержит сенат за собой, так что, даже если Трампу вынесут поспешный импичмент, он будет аннулирован.

Поэтому демократы намерены сделать ставку на другую стратегию. «Основное внимание уделяется сбору доказательств через целую цепь расследований, которые позволят привлечь Трампа к ответственности», - сообщил источник Reuters.

Эти расследования коснутся деятельности компаний и финансовых фирм, связанных с президентом. Именно их руководству, а не в Белый дом, будут рассылаться повестки на участие в парламентских слушаниях, запросы на предоставление различных документов. У демократов будет возможность принуждать бизнесменов к даче показаний, а в случае надобности - возбуждать дела о неуважении к суду. Этим лицам будет куда сложнее, чем сотрудникам администрации, оказывать сопротивление натиску конгрессменов.

Расследования коснутся деятельности компаний и финансовых фирм, связанных с президентом и его сыновьями. Фото: REUTERS.

«От сомнительных контрактов Пентагона, от набивающих карманы сыновей президента, до криптовалютных миллиардов Трампа и теневых закулисных сделок его спонсоров, мы обеспечим борьбу с коррупцией, когда демократы вернут себе контроль над палатой представителей в ноябре», - говорится в заявлении члена комитета по надзору конгресса Роберта Гарсии.

В частности, предполагается изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование запланированного Трампом бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы «выплат за услуги». Возьмутся также за венчурную фирму 1789 Capital, партнером в которой числится сын президента Дональд Трамп-младший, и за иностранные фонды, делавшие инвестиции в организации, связанные с президентской семьей.

Демократы уже начали рассылать письма компаниям, подрядчикам и другим организациям, связанным с потенциальными расследованиями. За игнорирование запросов грозят судом.

Если в результате этой работы удастся собрать на Трампа убойный компромат, гарантированно свидетельствующий о том, что президент причастен к совершению преступлений, будет нанесен последний разящий удар - запущена процедура импичмента. И тогда республиканцы в сенате вряд ли смогут открыто выступить против закона и общественного мнения, чтобы спасти Дональда в третий раз.

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