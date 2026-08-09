Дочке Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнилось два года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дочке Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха исполнилось два года. Ребенку устроили праздник с тортом и красивыми воздушными шарами. «Девочка наша лучезарная, очаровательная, прелестная. Лучик счастья, море восторгов, буря эмоций и энергии. Любимая наша доченька», - написала Лиза в соцсетях. Девочка действительно хорошенькая и энергичная, похожая на маму. День рождения у неё был 8 августа. А через 6 дней, 14 августа: будет день рождения у её брата Льва, которому исполнится 5 лет.

Ребенку устроили праздник с тортом и красивыми воздушными шарами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Лиза Арзамасова и прославленный фигурист, хореограф Илья Авербух, поженились в декабре 2020 года. У них очень гармоничный союз, несмотря на то, что Авербух старше на 22 года. Они любят друг друга и очень любят своих детей.

Авербух и Елизавета Арзамасова познакомились на съёмках телепроекта «Ледниковый период». На тот момент Лизе было 15 лет. Её пригласили участвовать в ледовом проекте: она осваивала фигурное катание. Илья Авербух выступал в роли наставника и постановщика номеров.

Поначалу он был скептически настроен по отношению к участию юной девушки в шоу, поскольку в программе было много тем, связанных с романтическими отношениями мужчины и женщины, а Арзамасова была ещё подростком. Её поставили в пару с фигуристом Максимом Стависким, Лиза проявила себя блестяще. И осталась в шоу.

Романтические чувства между ней и Авербухом вспыхнули позже. После проекта их пути разошлись примерно на 10 лет. Новая встреча произошла случайно на одном мероприятии, тогда возник взаимный интерес. Они почувствовали, что говорят на одном языке, им захотелось быть вместе. При этом пара долгое время не афишировала роман, хотя слухи в СМИ появлялись. Летом 2020 года папарацци сфотографировали Лизу и Илью в одном из московских кафе. После этого Авербух подтвердил отношения. В декабре того же года они сыграла свадьбу.

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