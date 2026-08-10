«Угробили кота»: Как животные гибнут в недобросовестных передержках и почему никого за это не наказывают

Кадр из зоогостиницы «Догтаун»: песели сутками сидят в грязных клетках. t.me/MonaRaava

В начале лета москвичка Ирина отправилась в отпуск. Своего чихуахуа Рики отдала на передержку. Контакты «няни» нашла в интернете. Та за вознаграждение брала к себе кошек и мелкие породы собак на время.

В разгар отдыха хозяйке пришло сообщение: ее собачка погибла. В квартире жил крупный бенгальский кот. Питомцы сцепились, и котяра порвал артерию чихуахуа. «Няни» в этот момент дома не было, поэтому отвезти собачку к ветврачу не успели.

Хозяйка Рики написала заявление в полицию. Пока дело не получило развития. Юристы объяснили KP.RU, что вряд ли будет уголовное или административное преследование. Вероятно, полицейские переадресуют заявительницу разбираться с делом в рамках гражданского иска в суде.

НОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На онлайн-картах в столичном регионе 120 зоогостиниц. В основном хорошие оценки. Но есть и настораживающие отзывы:

«Полтора года назад моя собака погибла в этой гостинице»;

«Помойка. Очень грязно, шумно, кошки в стрессе»;

«Угробили моего кота».

На сайтах с объявлениями в столице еще 2000 предложений принять животных. Одни клиенты в восторге от заботы, вторые льют слезы по погибшим и пострадавшим любимцам.

Но и это далеко не весь рынок. В регионе действует около десяти сервисов с «кото- и собонянями». У них удобные приложения, гибкие тарифы… Только юридически все очень зыбко. «Няньки» не являются сотрудниками компании. Они лишь подрядчики сервиса, частные лица. То есть в случае ЧП компания будет ни при чем.

Автор этого материала и сам пару лет назад работал «профессиональным выгульщиком собак» - чтобы написать заметку. Я прошел часовую стажировку с другой выгульщицей, после чего моя анкета появилась на сайте и мне стали сыпаться заказы. Никакого опыта работы с собаками у меня не было, но приняли меня на работу за милую душу.

Типичное объявление с милой фотокарточкой.

- Любые передержки животных опасны, - рассказывает ветеринар Андрей Щелков. - Хоть у собаки, хоть у кошки от стресса ослабевает иммунный ответ. Кто гарантирует, что другие «постояльцы» зоогостиницы привиты, не переносят инфекций? Как минимум готовьтесь лечить животное от блох. С точки зрения здоровья питомца, безопаснее нанимать выездного специалиста. Который будет приходить к вам домой, кормить и выгуливать.

ДЕЛА РАССЛЕДУЮТ ГОДАМИ

О том, что расследования дел с передержками идут крайне сложно, говорит история, которая приключилась под Чеховом год назад. В селе Шарапово работал зооотель Dogtown («Собачий город»). Его услугами пользовались блогеры и состоятельные жители столичного региона. Суточное содержание обходилось в 3,5 тыс. рублей.

Двое владельцев - парень и девушка - обещали следить, кормить, а еще и проводить дрессировку питомцев. Методы явно были негуманные: с полсотни клиентов потом нашли на своих собаках ссадины и следы, которые остаются после использования электроошейников. «Бонусом» песелей держали в тесных клетках. На прогулки водили нечасто, ибо вольеры были измазаны экскрементами.

Клиенты подняли бучу - раскрутился правоохранительный маховик. К делу о жестоком обращении с животными добавилась статья за мошенничество. Бизнесмены обещали заботиться о питомцах, брали деньги, а по факту условия были ужасными.

Громкое дело начинал расследовать СК, но вскоре отдали материалы в полицию. Хозяев бизнеса арестовывать не стали, а дело так и не дошло до суда. Анкета хозяйки того зооотеля до сих пор болтается на сайтах с объявлениями.

- Сфера защиты животных в России в уязвимом положении - не хватает законодательной базы, - говорит юрист Андрей Куликов. - Если кошку или собаку истязают и есть видеодоказательства - за это можно наказать. А если не бьют, а просто держат в тесной клетке и не выгуливают - уже сложнее. Также если питомец погиб в передержке от нападения другого животного, то кого наказывать: хозяина агрессора, владельца передержки или само животное? Ответа нет ни у меня, ни в своде нормативно-правовых актов. А вообще по закону питомцы - это имущество. Если нет документов о том, что животное стоит дорого, значит и ущерб небольшой. Споры в лучшем случае разбираются в рамках гражданских исков.

Если вам нужно отдать животное на передержку, юрист советует:

- заключайте договор - хоть с компанией, хоть с физлицом или ИП. В нем обязательно указано место содержания, условия, кто и кому отдает животное, в каком состоянии;

- если просто перевести деньги человеку и на словах договориться о передержке, шансы добиться ответственности для халатного подрядчика ничтожны;

- когда забираете животное - внимательно осматриваете и подписываете акт приема-передачи;

- если у животного раны, вызываете полицию. Возможно, экипаж к вам не приедет, но важен факт звонка в дежурную часть, который в дальнейшем поможет добиться наказания;

- пострадавшего питомца везете в ветклинику и получаете заключение специалиста с диагнозом.