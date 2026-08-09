Автор «КП» Николай МЫСИН протестировал новый спортивный Changan на гоночном треке и обычных дорогах Фото: Николай МЫСИН.

- Нормально ты нам «вваливал»! А то другие ехали гуськом, как свадебный кортеж после ЗАГСа… Шины хоть не сжег? – подтрунивали меня ребята из пресс-службы Changan. Рядом пытался отдышаться инструктор, устало потирая чуть дрожащие руки.

Я правда в паре мест «перестарался». Но как еще? Мы же на автодроме! Старейшем в Москве, расположенном в Мячково. Когда-то, лет 12 назад, меня на седане Infiniti здесь катал Даниил Квят, выступавший в то время за Red Bull в «Формуле-1». Неплохо, кстати, прокатились – девушка, сидевшая сзади, визжала от «восторга» всю дорогу… Теперь за рулем уже я. Правда, не на «Инфинити», а на обновленном Changan UNI-V, презентацию которого и устроили на ADM Raceway.

Тест-драйв Changan UNI-V

В мире, где львиная доля продаж приходится на кроссоверы (в России – свыше 60%), седаны даже начинают выделяться на дороге! И в основном это… такси. UNI-V – одно из редких исключений. Нарочито спортивный и агрессивный внешний вид, спойлеры, сплиттеры, диффузор и обилие патрубков выхлопа вполне так непрозрачно намекают на яркий характер машины. Что, кстати, привлекает покупателей. Модель стала относительно популярной и часто встречается во дворах и на трассах. Теперь же к нам приехал рестайлинговый UNI-V. С весьма, кстати, значительными изменениями.

Весь внешний вид обновленного UNI-V «кричит» о том, что машина – спортивная. Фото: Changan.

В том числе – в экстерьере. Автомобиль лишился классической решетки радиатора, получив «глухую» новую панель, навевающую ассоциации с электрокарами. Стало больше псевдо-карбоновых элементов, вдвое увеличилось число выхлопных патрубков, заднее антикрыло стало массивнее и, кстати, оно здесь не только для красоты, но и выполняет свою прямую функцию – на скоростях от 200 км/ч обеспечивает прижимную силу в 265 Н. Спойлер, к слову, «активный» - то есть выдвигается по мере надобности. Ну либо по нажатию кнопки – если хочется покрасоваться просто так.

В общем, машина стала еще ярче и агрессивнее. Плюс прибавила в аэродинамических свойствах. Говорят, коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,34 до 0,27 Cx – внушающий результат!

Отсутствие классической решетки радиатора и, скажем так, «глухой» передок – главное внешнее отличие рестайлинговой версии UNI-V от предыдущей. Фото: Changan.

Салон, увы, менее интересен. Он здесь полностью новый и… в общем, скучный. Сядь сюда с закрытыми глазами, не видя сам автомобиль, потом открой – и подумаешь, что находишься в любом дорожном «Чангане». Намеков на спорт – минимум. Разве что кричащие оранжевые вставки в разных элементах интерьера, да кнопка Race на руле, активирующая особый режим (но о нем позже).

Интерьер нового UNI-V довольно банален и обычен – на спортивную тематику указывает лишь оранжевый цвет материалов отделки да кнопка R на руле. Фото: Николай МЫСИН.

Куда важнее изменения в «начинке». На прежних UNI-V стоит 1,5-литровый двигатель на 181 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Но новых – мотор 2.0 л, число «лошадей» - 235, а «тяга» - целых 390 Нм. Ничего так прибавка! Сменилась и коробка передач – вместо 7-ступеньчатого робота пожаловал классический 8-скоростной автомат от Aisin. Разве что схема подвески та же – сочетание «Макферсона» спереди и многорычажки сзади. Зато динамика выросла – ого-го! Разгон до «сотни» снизился с 7,5 до 6,8 с. Это если по паспорту.

А в реальности как?

Помимо классических «чангановских» цветов, как на фото, есть еще красная и зеленая версия UNI-V. Фото: Changan

ТРИ БОЕВЫХ КРУГА

Собственно, затем мы и приехали в Мячково – чтобы выяснить.

- У нас заезд – 5 кругов. Первый – ознакомительный, потом три – боевых, последний – с заездом назад, на пит-лейн. Ограничений – никаких. Мчи – как сможешь. Ну, в пределах разумного, естественно, - краткий ликбез от инструктора перед стартом.

Такой вид приборная панель принимает, если нажать клавишу R на руле. Кстати, карта навигатора в правом «колодце» - довольно удобная штука! Фото: Changan

Пока ждем «зеленые флаги», вспоминаю краткий курс пилотажного мастерства. Чем там апекс отличается от вершины поворота? Как правильно проложить траекторию в зависимости от профиля виража? Стоит ли смещаться наружу в бэнкинге? Впрочем, это ж «Мячково» - какие тут бэнкинги… И все равно, как просто все в компьютерных играх, где можно включить «правильную» линию – и ехать по ней, следуя подсказкам по разгонам и торможению. Но как все меняется в реальности, где таких опций нет…

И почему так давит крыша? Шлем натурально упирается в потолок, вынуждая втягивать голову и садиться максимально низко. А ведь во мне – всего 184 см. В группе были ребята повыше…

Потолок – низковат, но это, в том числе, из-за панорамной крыши. В шлеме сидеть – неудобно. Да и без шлема, кстати, места на головой – маловато. Фото: Николай МЫСИН.

- Нажимай кнопку – так ехать будет веселее, - кивает в сторону руля инструктор. Да, на ту самую. С буковкой R (Race).

У UNI-V – три базовых режима движения. Обычный, комфортный и «спорт». И есть важнейший, дополнительный – скажем так, «супер-спорт». Вот именно его она и активирует. Ткнешь пальцем – и меняется приборная панель, окрашиваясь в яркие красно-оранжевые цвета. Меняется и интерфейс центрального экрана мультимедиа, который отныне похож на меню гоночного симулятора. Тут даже можно собирать «ачивки» - скажем, за разгон до «сотни» быстрее 7,5 с или за набор скорости 150 км/ч на расстоянии в 400 м от точки старта. Такой вот непрозрачный намек, что машина-то – «зажигалка»! Значит, и использовать ее надо соответствующе. Правда, не стоит думать, что Changan подстрекает исключительно к гонкам. «Награды» за экономичную езду здесь также предусмотрены.

Также нажатие кнопки R меняет угол открытия заслонки в выпускной системе, что прямо влияет на звук выхлопа – он становится «сочным», басовитым и громким. И даже музыка в салоне начинает играть подходящая – из специально залитого в мультимедиа плей-листа. Подборка композиций - в духе игр Need for Speed: альтернатива, рок, хип-хоп, немного инструментала. Позволяет задать атмосферу!

По ходу «боевых» кругов я обошелся и без сбитых конусов, и без вылетов с трассы. Хотя местами был близок к последнему. Фото: Changan

Но все это – лишь антураж. Куда важнее, как машина едет. И проехались мы с UNI-V – с огоньком! Ознакомительный круг позади, а значит – газ в пол и все внимание на дорогу. Зрачки сужаются, руки сжимаются на руле, сердце начинает колотиться чаще, а спина буквально прилипает к спинке сиденья. Коробка бодро щелкает передачи, цифры на спидометре растут. 100, 120, 140… Впереди – правый, весьма пологий поворот, который вдруг… становится не таким уж пологим! Визг покрышек дает понять, что шины не держат боковую нагрузку. Changan смещается наружу виража, еще чуть-чуть – и будет вылет с трассы. Тормоз, руль вправо, газ – и за мгновение до «провала» седан ныряет ровно туда, куда смотрят глаза.

Инструктор, все эти секунды отчаянно топтавший несуществующую справа педаль (думаю, «педаль тормоза»), наконец, выдыхает. А я… Ну, больше так не буду. Коварный, все же, оказался поворот.

Два следующих «боевых» круга я был повнимательнее, не провоцируя таких ситуаций. Но этого хватило понять и прочувствовать – траекторию седан Changan держит цепко, разгоняется – бодро (жаль, так не посмотрел скорость разгона – не до того было), тормоза работают – восторг! Скорее, перегреются и «поплывут» покрышки, чем упадет эффективность прижима колодок. Руль фирменной шестиугольный формы (со «срезанными» верхней и нижней дугами) идеально ложится в ладони и удобен при мгновенных перехватах, обратная связь – чиста и прозрачна, как слеза. Боковая поддержка сидений – на уровне. И никаких тебе турбоям, «подтупливаний» в КПП на резких разгонах/торможениях и прочих деталей, способных сбить с темпа. Еще бы крыша на шлем не «давила», но это – частности.

- А время не фиксировали?

- Нет! Но мы это сознательно. Чтобы не провоцировать вас на чрезмерные подвиги, - отвечает инструктор.

UNI-V порадовал четкостью реакций на газ и тормоз, быстрой работой коробки передач, мощной динамикой, а главное – цепкостью в поворотах. Фото: Changan

Жаль, время пролетает быстро. Поворот на пит-лейн, глушим мотор, выходим, снимаем шлем и подшлемник, вытираем пот… Наслаждаемся ароматом горелой резины. И… на время прощаемся с UNI-V. На трассе он был хорош! Но как покажет себя в городе?

На автодроме UNI-V – хорош. Оставил лишь приятные впечатления. Но как будет в городе? Фото: Changan

ЧТО НА ТРАССЕ ХОРОШО, ТО В ГОРОДЕ…

За руль седана я вернулся спустя пару недель. Уже без выезда в Мячково. В конце концов, как часто мы катаемся по автодромам? А вот по городу и по шоссе – почти каждый день. Проверить UNI-V в обычных бытовых условиях было попросту необходимо.

Несмотря на приземистый силуэт, сзади – вполне себе просторно и комфортно. Трое не слишком тучных седоков разместятся без проблем. Фото: Николай МЫСИН.

Сразу бросается в глаза – несмотря на весь спортивный флер, UNI-V авто не только для водителя. Пассажирам здесь тоже вольготно, в том числе – на втором ряду. Диван – просторный, хоть и отформован под двоих седоков, но и втроем здесь разместиться – не проблема. Крыша – не давит, запаса пространства – в избытке. Багажник – впечатляющих размеров, плюс это не совсем седан, а лифтбек – пятая дверь открывается вместе со стеклом, что обеспечивает удобный доступ в отсек. Впихнуть пару крупных чемоданов – легко и просто! Одно «но» - совсем нет крючков для поклажи. Пакеты из супермаркета будут кататься вправо-влево легко и свободно. А уж в режиме движения, скажем так, «чуть быстрее потока» - станут просто летать! Собирать покупки затем придется заново.

Багажник впечатляет объемами и удобным доступом в отсек, но огорчает отсутствием крючков и сеточек для фиксации поклажи. Фото: Николай МЫСИН.

Низкий и стремительный силуэт – да, красиво, но как же непрактично уже на этапе посадки! Ты не садишься – а падаешь в кресло. Выход – хорошее физическое упражнение на подъем. Плюс всякие хитрые/стильные детали обвеса, расположенные слишком близко к дороге, так непрозрачно намекают – съезжать с асфальта лучше не стоит. Даже чуть подразбитый дачный проселок может неприятно аукнуться своими неровностями на полированных до блеска элементах кузова и всех этих псевдокарбоновых примочках.

И главное – все «фишки» машины, особо яркое проявляющиеся в режиме Super Sport, насколько приходятся «в тему» на гоночном треке, настолько неудобны в повседневности. Рычащий выхлоп больно бьет по ушам и начинает утомлять в долгой поездке. Даже когда заслонка выпускной системы находится в стандартном положении, в салоне сильно тише не становится. Одно дело – «мчать в удовольствие» самому, с друзьями, с девушкой. Другое - возить пожилых родителей или детей. И те, и другие быстро начнут жаловаться. Причем сама-то шумоизоляция хорошая! Не сказать, что Changan поскупился. Нет аэродинамических свистов, нет гула покрышек. А звук мотора и выхлопа присутствует здесь специально. Для атмосферности. Для антуража. Конечно, к нему привыкаешь со временем. Но… в общем, подойдет не всем.

«Тугой» руль и «зажатая» подвеска полезны на трассе, но начинают мешать в городе. Крутить колеса на парковке – банально физически тяжело. А крупные дорожные неровности, включая и лежащих полицейских, довольно жестко отдаются по пятым точкам седоков. Простые, мелкие дефекты полотна UNI-V будто не видит – за это спасибо. Но упаси попробовать не замедлиться перед трамвайными путями или деформационными швами – тут зубы застучат, что мама-не-горюй!

На центральном тоннеле – ничего лишнего. Рычаг КПП, два удобных подстаканника и две площадки под смартфоны с функцией беспроводной зарядки. Фото: Николай МЫСИН.

И помните про музыку из специального трек-листа, которая включается при нажатии кнопки Race? Так вот, она включается всегда! По умолчанию! И это со временем даже начинает бесить. Ведь чтобы вернуться к той, что играла – например, из вашей любимой подборки – придется долго «тапать» по экрану мультимедиа. Возможно, что-то реально исправить в настройках, но в любом случае – придется «ковыряться». В общем, с одной стороны – решение интересное. С другой – не продумано до конца.

Ну а динамика… Да, ее тут хватает! Только, опять же – где на обычных дорогах использовать всю мощь упакованных под капот 235 «лошадей»? Зато резковатые реакции на педаль газа-тормоза при толкании в пробках также по вкусу придутся не всем.

РЕЗЮМЕ

UNI-V – машина не для всех. На роль семейного тянет не очень. В такси тоже вряд ли станет востребована. Плюс имеется фактор цены. Если прежняя версия доступна от 2,5 млн рублей в четырех разных комплектациях, то новая – на миллион дороже, а комплектация – строго одна. Да, богатая – 10 динамиков, полный зимний пакет и полный же пакет дорожных ассистентов, панорамная крыша, встроенные сервисы «Яндекса» (включая штатный навигатор), системы Apple CarPlay и Android Auto... Но - 3,5 млн рублей! Чуть добавить – и можно взять UNI-K, а это – полноценный полноразмерный кроссовер!

Так что прибавил UNI-V не только в мощности, динамике и в крутящем моменте. Весьма неслабо он прибавил и в рублях.

Да, атмосферные решения вроде «дополненной реальности» при активации режима Super Sport – с иным звуком выхлопа, «хищной» приборной панелью и прочим – кажутся забавными и интересными. Но и они не уникальны. Подобным хвастается, например, GAC Empow. Пожалуй, главный конкурент Changan в сегменте спортивных седанов.

Но едет – классно! Динамика – почти ураган! Стиль – на уровне. И даже красок добавили в прямом смысле: в отличие от большинства «Чанганов», доступных только в серых, белых и черных цветах, UNI-V имеется и в красном исполнении, и в зеленом. Подбирай под себя, какой хочешь! Но кто захочет – тому придется чаще ездить в Мячково. Или на любой другой автодром. Пришпоривать такую машину на обычных дорогах – чревато. А если не пришпоривать – так ли она нужна?

Фото: Changan

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ CHANGAN UNI-V

Плюсы

+ эффектный внешний вид

+ впечатляющая динамика

+ отличная управляемость в предельных режимах

+ просторный салон и багажник

+ богатый набор опций

Минусы

- слабый акустический комфорт

- жестковатая подвеска

- ряд недоработок в эргономике

- отсутствие разнообразия комплектаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHANGAN UNI-V

Длина/ширина/высота - 4740/1838/1430 мм

Колесная база - 2750 мм

Масса - 1580 кг

Тип двигателя - бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя - 2,0 л

Мощность двигателя - 235 л.с.

Крутящий момент - 390 Нм

Максимальная скорость - 215 км/ч

Разгон - 0-100 км/ч 6,8 с

Расход топлива (смешанный цикл) - 8,0 л на 100 км

Привод - передний

Коробка передач - 8-ступенчатая, автомат

Цена - от 3 499 900 рублей

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