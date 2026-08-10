«Кашлевая реанимация» и нитроглицерин под язык: кардиолог предупредил об опасных интернет-советах, которые могут стоить жизни

«Как выжить при сердечном приступе, если ты один? Вы можете помочь себе сильным, энергичным кашлем», — такой совет не первый год гуляет по соцсетям. Еще один рецепт — измерить у себя «индекс Робинсона», который точно покажет: работает ли ваше сердце на износ. Оценить эти и другие интернет-рекомендации для сердечников мы попросили исследователя и практикующего врача-кардиолога, кандидата медицинских наук, эксперта по доказательной медицине Игната Рудченко.
«Когда вы заставляете себя интенсивно кашлять при сердечном приступе, это равносильно непрямому массажу сердца», — объясняют авторы лайфхака.
— Это один из самых опасных советов. Он может стоить жизни, — предупреждает доктор Рудченко. — Важнейшее правило при сердечном приступе — полный покой. Любая физическая активность и уж тем более энергичный кашель увеличивают нагрузку на сердце. Это усугубляет состояние, может довести до инфаркта и даже летального исхода.
— При сильной боли в груди, которая отдает в руку, челюсть, сопровождается одышкой, прежде всего нужно вызвать Скорую помощь, — продолжает врач-кардиолог. — Промедление, попытка перетерпеть — критичная ошибка. Также важно не забыть открыть дверь квартиры — чтобы могли войти приехавшие врачи.
— Что делать до приезда Скорой? В интернете советуют лечь на пол и поднять ноги на диван — чтобы улучшить приток крови к сердцу.
— Это еще один вредный совет! Если человек при сердечном приступе ложится и поднимает ноги, увеличивается венозный возврат — объем крови, идущей в верхнюю часть нашего тела, к сердцу и легким. Растет нагрузка на сердце, повышает риск отека легких и левожелудочковой сердечной недостаточности (левый желудочек — основная камера нашего сердца, которая перекачивает кровь).
! Правильное положение — полулежа или сидя, чтобы было максимально комфортно для дыхания. И обязательно полный физический покой!
— Стоит ли срочно принять что-то из лекарств? Популярный совет — нитроглицерин под язык.
— Медицинские руководства по оказанию первой помощи рекомендуют при подозрении на инфаркт разжевать таблетку аспирина: от 150 до 350 мг. При разжевывании действующее вещество быстрее проникает в кровь через сосуды в ротовой полости.
С нитроглицерином ситуация неоднозначная. Он расширяет сосуды, может помочь при стенокардии (боли в груди из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы). Но в ряде случаев его прием может быть опасен. В частности:
если при инфаркте у человека упало давление меньше 90 мм рт ст (такое бывает нередко), то нитроглицерин снизит его еще больше. Пациент может потерять сознание и даже погибнуть. Поэтому важно знать давление, убедиться, что оно не слишком низкое;
при гипертрофической кардиомиопатии — когда у человека чрезмерно увеличивается объем сердца из-за гипертрофии левого желудочка, нитроглицерин тоже может вызвать ухудшение;
если мужчина использует препараты для повышения потенции с действующим веществом силденафил, тадалафил и т. п. (из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа — это указано в аннотации к лекарствам), то в течение суток после приема таких таблеток категорически нельзя использовать нитроглицерин! Иначе высока угроза критичного падения давления.
«Чтобы узнать, не работает ли ваше сердце на износ, посчитайте индекс Робинсона (двойное произведение)», — советуют авторы видеороликов в соцсетях. Для этого пульс за минуту в покое нужно умножить на свое верхнее артериальное давление и потом разделить на 100. Если индекс в интервале 70–90 — с сердечно-сосудистой системой все в порядке. Если цифры другие — ваш «пламенный мотор» работает на износ.
— Польза этой формулы не подтверждается серьезными научными исследованиями, — комментирует доктор Рудченко. — Так, исследование IDACO, в котором за 10 тысячами человек наблюдали около 11 лет, показало: само по себе верхнее артериальное давление и пульс показательны для оценки сердечных рисков ровно настолько же, насколько «индекс Робинсона». Иными словами это искусственно созданная, избыточная конструкция. И она ни в коем случае не может быть полноценным инструментом для оценки сердечно-сосудистых рисков. Врачи-кардиологи используют специально разработанные и выверенные системы — шкалы рисков, например, SCORE 2.
БУДЬ В КУРСЕ!
Оптимальные показатели артериального давления и пульса
1. По российским клиническим рекомендациям диагноз «гипертония» ставится:
— при показателях 140/90 мм рт ст и выше, если давление измеряется в кабинете врача;
— при средних показателях 135/85 мм рт ст и выше при самостоятельном измерении в домашних условиях.
! Гипертония это устойчивое повышение давления. Так что дома нужно измерять его не менее недели и посчитать именно средний показатель — достигает ли он 135/85 мм рт ст и выше.
2. По недавно обновленным американским рекомендациям лечение артериального давления у некоторых людей следует начинать при показателях выше 120/80 мм рт ст.
— Эта норма основана на данных крупного исследования, которое показало: при стойком подъеме давления начиная с уровня 115/75 с каждыми 20 мм ртутного столба систолического артериального давления («верхнего») или 10 мм рт ст диастолического артериального давления («нижнего») риск сердечно-сосудистой смерти удваивается, — поясняет кардиолог Игнат Рудченко. — Возможно, российские рекомендации со временем тоже обновятся.
3. Пульс у взрослого человека считается нормальным при показателях от 60 до 100 ударов в минуту.
Продолжение следует. Во 2-й части материала в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU мы разберем самые частые ошибки, которые на практике совершают пациенты, имеющие проблемы с сосудами и сердцем. А также те, кто хочет «омолодить» и укрепить свою сердечно-сосудистую систему.
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