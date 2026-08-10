«Кашлевая реанимация» и нитроглицерин под язык: кардиолог предупредил об опасных интернет-советах, которые могут стоить жизни

Кардиолог развенчал опасные мифы о помощи при сердечном приступе. Фото: panadda design/Shutterstock/Fotodom

«Как выжить при сердечном приступе, если ты один? Вы можете помочь себе сильным, энергичным кашлем», — такой совет не первый год гуляет по соцсетям. Еще один рецепт — измерить у себя «индекс Робинсона», который точно покажет: работает ли ваше сердце на износ. Оценить эти и другие интернет-рекомендации для сердечников мы попросили исследователя и практикующего врача-кардиолога, кандидата медицинских наук, эксперта по доказательной медицине Игната Рудченко.

«КАШЛЕВАЯ РЕАНИМАЦИЯ»

«Когда вы заставляете себя интенсивно кашлять при сердечном приступе, это равносильно непрямому массажу сердца», — объясняют авторы лайфхака.

— Это один из самых опасных советов. Он может стоить жизни, — предупреждает доктор Рудченко. — Важнейшее правило при сердечном приступе — полный покой. Любая физическая активность и уж тем более энергичный кашель увеличивают нагрузку на сердце. Это усугубляет состояние, может довести до инфаркта и даже летального исхода.

Энергичный кашель увеличивают нагрузку на сердце. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

«ЛЕЧЬ НА ПОЛ И ПОДНЯТЬ НОГИ НА ДИВАН»

— При сильной боли в груди, которая отдает в руку, челюсть, сопровождается одышкой, прежде всего нужно вызвать Скорую помощь, — продолжает врач-кардиолог. — Промедление, попытка перетерпеть — критичная ошибка. Также важно не забыть открыть дверь квартиры — чтобы могли войти приехавшие врачи.

— Что делать до приезда Скорой? В интернете советуют лечь на пол и поднять ноги на диван — чтобы улучшить приток крови к сердцу.

— Это еще один вредный совет! Если человек при сердечном приступе ложится и поднимает ноги, увеличивается венозный возврат — объем крови, идущей в верхнюю часть нашего тела, к сердцу и легким. Растет нагрузка на сердце, повышает риск отека легких и левожелудочковой сердечной недостаточности (левый желудочек — основная камера нашего сердца, которая перекачивает кровь).

! Правильное положение — полулежа или сидя, чтобы было максимально комфортно для дыхания. И обязательно полный физический покой!

«НИТРОГЛИЦЕРИН ПОД ЯЗЫК»

Медицинские руководства по оказанию первой помощи рекомендуют при подозрении на инфаркт разжевать таблетку аспирина: от 150 до 350 мг. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

— Стоит ли срочно принять что-то из лекарств? Популярный совет — нитроглицерин под язык.

— Медицинские руководства по оказанию первой помощи рекомендуют при подозрении на инфаркт разжевать таблетку аспирина: от 150 до 350 мг. При разжевывании действующее вещество быстрее проникает в кровь через сосуды в ротовой полости.

С нитроглицерином ситуация неоднозначная. Он расширяет сосуды, может помочь при стенокардии (боли в груди из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы). Но в ряде случаев его прием может быть опасен. В частности:

если при инфаркте у человека упало давление меньше 90 мм рт ст (такое бывает нередко), то нитроглицерин снизит его еще больше. Пациент может потерять сознание и даже погибнуть. Поэтому важно знать давление, убедиться, что оно не слишком низкое;

при гипертрофической кардиомиопатии — когда у человека чрезмерно увеличивается объем сердца из-за гипертрофии левого желудочка, нитроглицерин тоже может вызвать ухудшение;

если мужчина использует препараты для повышения потенции с действующим веществом силденафил, тадалафил и т. п. (из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа — это указано в аннотации к лекарствам), то в течение суток после приема таких таблеток категорически нельзя использовать нитроглицерин! Иначе высока угроза критичного падения давления.

«ИНДЕКС РОБИНСОНА ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗНОС СЕРДЦА»

«Чтобы узнать, не работает ли ваше сердце на износ, посчитайте индекс Робинсона (двойное произведение)», — советуют авторы видеороликов в соцсетях. Для этого пульс за минуту в покое нужно умножить на свое верхнее артериальное давление и потом разделить на 100. Если индекс в интервале 70–90 — с сердечно-сосудистой системой все в порядке. Если цифры другие — ваш «пламенный мотор» работает на износ.

— Польза этой формулы не подтверждается серьезными научными исследованиями, — комментирует доктор Рудченко. — Так, исследование IDACO, в котором за 10 тысячами человек наблюдали около 11 лет, показало: само по себе верхнее артериальное давление и пульс показательны для оценки сердечных рисков ровно настолько же, насколько «индекс Робинсона». Иными словами это искусственно созданная, избыточная конструкция. И она ни в коем случае не может быть полноценным инструментом для оценки сердечно-сосудистых рисков. Врачи-кардиологи используют специально разработанные и выверенные системы — шкалы рисков, например, SCORE 2.

Гипертония это устойчивое повышение давления. Так что дома нужно измерять его не менее недели и посчитать именно средний показатель. Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

БУДЬ В КУРСЕ!

Оптимальные показатели артериального давления и пульса

1. По российским клиническим рекомендациям диагноз «гипертония» ставится:

— при показателях 140/90 мм рт ст и выше, если давление измеряется в кабинете врача;

— при средних показателях 135/85 мм рт ст и выше при самостоятельном измерении в домашних условиях.

! Гипертония это устойчивое повышение давления. Так что дома нужно измерять его не менее недели и посчитать именно средний показатель — достигает ли он 135/85 мм рт ст и выше.

2. По недавно обновленным американским рекомендациям лечение артериального давления у некоторых людей следует начинать при показателях выше 120/80 мм рт ст.

— Эта норма основана на данных крупного исследования, которое показало: при стойком подъеме давления начиная с уровня 115/75 с каждыми 20 мм ртутного столба систолического артериального давления («верхнего») или 10 мм рт ст диастолического артериального давления («нижнего») риск сердечно-сосудистой смерти удваивается, — поясняет кардиолог Игнат Рудченко. — Возможно, российские рекомендации со временем тоже обновятся.

3. Пульс у взрослого человека считается нормальным при показателях от 60 до 100 ударов в минуту.

Продолжение следует. Во 2-й части материала в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU мы разберем самые частые ошибки, которые на практике совершают пациенты, имеющие проблемы с сосудами и сердцем. А также те, кто хочет «омолодить» и укрепить свою сердечно-сосудистую систему.

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