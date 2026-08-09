«Это сломанные судьбы»: Олег Меньшиков призвал сократить число театральных вузов в России

Народный артист Олег Меньшиков поднял в соцсетях больную тему: зачем такое количество выпускников с актерскими дипломами. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист Олег Меньшиков поднял в соцсетях больную тему: зачем такое количество выпускников с актерскими дипломами. Если все они не смогут трудоустроиться в театр.

Народный артист России, худрук Театра Ермоловой и преподаватель актёрского факультета ГИТИСа раскритиковал систему театрального образования. Во-первых, количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и киноиндустрии. Во-вторых, где взять столько талантливых педагогов?

После получения диплома выпускники часто оказываются с дипломом, но без профессии. Олег Меньшиков считает, что в России должно остаться 6–7 театральных институтов. И больше не надо. Этим вузам нужно обеспечить мощное государственное финансирование, чтобы не пришлось набирать «платников», за счет которых будут учиться «бюджетники».

«Студенты должны быть уверены, что за четыре года получат профессию, а после поступят в театр, станут хорошими артистами, а если повезёт — известными. Но после окончания вуза эти надежды и мечты начинают топтать у них на глазах. Это сломанные судьбы. И ещё — не может быть на такое количество студентов такого количества талантливых педагогов», — считает Меньшиков. Из сотни выпускников карьеру артиста удается построить лишь единицам.

С ним в полемику вступила Мария Голубкина. И записала видео, где она рассуждает на «острую тему», одновременно поедая сырую кукурузу и арбуз:

С Меньшиковым в полемику вступила Мария Голубкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Пускай будет много выпускников, чтобы между ними была конкуренция. Она должна быть, как в спортивных школах, в секциях по футболу…

Мария Голубкина называет учебу в театральном вузе — «вкладом в себя». Она, кстати, тоже преподает — в институте театрального искусства им. Кобзона.

— К нам поступают ребята после школы. Они не знают ещё, кем они будут в дальнейшем, а учиться они должны, — говорит Мария Голубкина. — В театральном вузе учиться будет интересно и весело. Актерское образование — единственное, которое дает возможность одновременно заниматься танцами, фехтованием, сцендвижение, сценречью, историей театра, много читать, смотреть кино и ходить в театр.

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