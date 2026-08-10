Целеуказания были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые точными попаданиями уничтожили технику

Силами FPV-дронов подразделения БпС группировки войск «Южная» ликвидировали боевые машины ВСУ в районе Краматорска и Дружковки.

«Разведка зафиксировала бронемашины с противодроновой защитой, перевозящие личный состав и грузы на передовые позиции. Целеуказания были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые точными попаданиями уничтожили технику. Несмотря на активное маневрирование, маскировку и средства защиты противника, операторы БпС успешно справились с задачами», - комментируют кадры в Минобороны России.

Командир 1-й мотострелковой роты 54-го мотострелкового полка с позывным «Курьер» поделился деталями применения БПЛА. Он сообщил, что на Дружковском направлении расчеты бесполотников оказывают значительную помощь штурмовым подразделениям. FPV-дроны также успешно работают по вражеским низколетящим тактическим целям (НРТК), доставляющим боеприпасы и продовольствие, а также обнаруживают и уничтожают точки взлета вражеских БПЛА.

«Противник не чувствует себя в безопасности, так как наши расчеты БПЛА не дают ему расслабиться. При первой возможности автомобильная техника, живая сила и всё, что обеспечивает боеготовность противника, уничтожается немедленно», — отметил «Курьер».

Ежедневно уничтожаются БПЛА типа R-18 и поражаются НРТК противника. Благодаря опыту операторов, противнику часто приходится высаживать пехоту на удалении. Украинские солдаты пытаются добраться до позиций пешком, доставить на передовую боеприпасы и провизию.

«Встречаются бойцы «Азова», которые оказывают сопротивление. Но дух русского солдата ничем не сломить! Поэтому в любом случае победа будет за нами», — подчеркнул командир роты.

Ротный отметил, что противник хорошо готовился к боевым действиям и успел создать хорошо укрепленные в инженерном отношении блиндажи, требующие нескольких попыток для штурма, однако благодаря навыкам штурмовиков эти трудности с успехом преодолеваются.

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