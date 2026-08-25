Ничего не понимаю: как грамотно помочь ребенку с изучением иностранного языка, если вы сами его не знаете

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Четыре из десяти семей в России нанимают своим детям репетитора именно по иностранному языку. Это данные недавнего опроса Авито Услуг. Родители-респонденты также рассказали, что и сами хотят осваивать языки, чтобы закрывать все свои потребности в знаниях. Например, чтобы разговаривать в путешествиях и просто в целях саморазвития.

Вопрос, как помочь ребенку в изучении иностранных языков перед началом учебного становится все более насущным, особенно, если сами вы в языке не разбираетесь. О том, как сделать иняз любимым предметом ребенка само обучение простым и комфортным и найти хорошего репетитора, рассказывает академический директор языковой школы ILS эксперт площадки Авито Услуги Евгения Лукьянова.

Стоит ли школьнику навязывать изучение языка

— И да, и нет. Мы не спрашиваем ребенка, идти ли ему в школу и к стоматологу. У детей редко есть понимание, зачем им это надо. Как правило, оно возникает позже – к экзаменам и поступлению, когда учить с нуля уже поздно, — говорит Евгения Лукьянова.

Педагог предлагает быть в этом вопросе «авторитарно-демократическим». Факт необходимости занятий — обсуждению не подлежит. А вот все аспекты занятия обсудить нужно обязательно. Так вы даете ребенку право голоса и возможность подобрать формат уроков интересный ему. Когда есть выбор внутри заданных рамок, ощущение принуждения исчезает.

Что обсуждаем с ребенком:

1) хочет заниматься в группе или индивидуально;

2) расписание и время занятий;

3) кандидатуру преподавателя — нравится ребенку первое занятие или нет.

Что важно еще? Подход к обучению.

Изучение языка сегодня — это не прослушивание аудиокассет и бесконечное выполнение упражнений в учебнике по грамматике. Педагоги понимают, что такие формы интересны немногим.

— Мы проводим занятия для маленьких в игровой форме, с игрушками, в ярких детских комнатах. Встречи специально построены как веселая игра. Для ребят постарше устраиваем разговорные клубы, мастер-классы, в одной из школ даже есть свой театр. Все это разрывает ассоциацию с английским как очередным скучным школьным предметом. Ребенок хоть еще и не понимает , зачем ему это надо, но занимается просто потому, что это весело, — говорит академический директор языковой школы.

Как убедить ребенка, что ему нужно изучать язык

— Аргумент «пригодится в будущем» не работает! У детей и младших подростков нет горизонта планирования на десять лет вперед, — предупреждает Евгения Лукьянова.

Действительно помогает:

1. Объяснение важности учебы на примере ситуации. Вы с семьей за границей, а ребенок не может сам купить себе мороженое. Для него это явная иллюстрация последствий недостатка знаний языка.

2. Увлекательный процесс. Как уже говорили выше, изучение языка должно быть интересным – тогда и убеждать в необходимости учебы не надо.

Когда обращаться к репетитору

Если на горизонте не маячит экзамен, и вы просто считаете важным дать базу иностранного языка ребенку, можно водить его на языковые курсы или групповые занятия с репетитором.

— Язык существует ради общения, а в группе есть с кем общаться: разные собеседники, голоса, спонтанные диалоги, необходимость слушать других и реагировать. Плюс мотивация через сверстников, которая в подростковом возрасте сильнее родительской, — говорит эксперт.

Помимо этого, групповые занятия обычно дешевле индивидуальных.

Частные дополнительные уроки нужны, когда есть более узкая и срочная задача. Это может быть подготовка к экзамену за ограниченное время, серьезное отставание от одноклассников по успеваемости, специфическая цель вроде изучения профильной лексики или необходимость в нестандартном темпе усвоения знаний — например, если ребенок перешел в новую школу, где язык учат по другой программе и материал нужно “нагнать”.

— Есть дети, которым групповой формат не подходит по темпераменту. У нас есть студенты, которым проще раскрыться один на один, а не в группе. Многие также используют гибридный формат, совмещая и индивидуальные и групповые — так получается “лучшее от обоих миров”, — рассказывает академический директор языковой школы.

Некоторые родители решают сами заниматься с ребенком. Мы же можем провести дома диктант по русскому и проверить решение примером из математики. Так чем иностранный язык сложнее?

— Не стоит пытаться стать вторым учителем. Родитель без уверенного знания языка с высокой вероятностью закрепит неправильное произношение и запутает ребенка в грамматике. Потом это переучивать дольше, чем учить с нуля, — предупреждает эксперт.

Но это не значит, что родитель в процессе допобучения бесполезен. У него другая роль: организовать режим, обеспечить регулярность, быть слушателем. Можно попросить ребенка рассказать, что проходили на уроке, — объяснение вслух само по себе закрепляет материал, и здесь не нужно понимать язык. Можно слушать, как он читает: вы проверяете не правильность, а сам факт, что он это сделал. Можно вместе смотреть мультфильмы и сериалы в оригинале.

— А вот если родитель начинает учить язык сам, параллельно с ребенком, эффект получается очень сильный. Это и мотивация, и закрепление материала, а также полезное семейное хобби, которое сближает.

Сколько заниматься ребенку для результата

Минимум дважды в неделю — в рамках встречи с репетитором или курсов. Для тех, кто не к экзамену готовится, а просто учит язык. Однако Евгения Лукьянова подчеркивает: отсидеть часы за партой в школе и с репетиторов, выйти с урока и до следующего занятия не возвращаться к языку — плохо. Практика – хотя бы небольшая – важна и в свободное время. Родитель об этом может позаботиться и даже сделать процесс повторения материала увлекательным.

— Смотрите мультфильмы и кино в оригинале. Лучше включать те видео, которые ребенок до этого так часто смотрел на русском языке, что почти знает наизусть. Можно проговаривать бытовые действия, разбирать строчки из песен, готовить по рецепту с иностранного сайта ,— советует Евгения Лукьянова.

Все желательно подавать в игровой форме. И любая игра хороша, когда к ней хочется вернуться. Поэтому заканчивать домашнее упражнение нужно до того, как ребенку надоест. Например, когда идете по улице и спрашиваете у ребенка, как по английски называются предметы, которые у вас перед глазами, нужно вовремя остановиться, чтобы прогулка не превратилась в тестирование или допрос.

— Родителям без уверенного знания языка не стоит придумывать методику самим — так можно научить неправильному. Лучше спросить у преподавателя совет: он подберет конкретные мультфильмы, сериалы, музыку, приложения и настольные игры под возраст и уровень. Это нормальный запрос, с ним можно прийти к любому учителю.

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Как не сбить мотивацию и корректно указывать на ошибки

— Совсем малышам прямо указывать на ошибки не стоит. Для него это просто сигнал, что ответ неправильный. Ребятам постарше ясная обратная связь нужна обязательно. Но важно не исправлять ошибки в процессе ответа — это сбивает. Разумнее говорить по окончании занятия или конкретного блока, когда ребенок уже не сосредоточен на выполнении задания, — объясняет Евгения Лукьянова.

Главное оценивать не ребенка, а само действие. Не стоит говорить: «ты неправильно сказал». Лучше исправлять в таком формате: «слово thought читается вот так» или «здесь нужен артикль».

Всегда хвалите за достижения и правильные ответы, даже небольшие. У ребенка (да и у взрослого ученика так же) не должно быть ощущения, что он глупый. Надо напоминать, что все ошибаются, ошибки – это нормально. Можно говорить «всем сложно с этой темой» и подбадривать после констатации ошибки. Потом обязательно вместе радоваться и хвалить, что все получилось. Изучение языка должно приносить позитивные эмоции, тогда ребенок будет с радостью идти на занятие.

Между встречами с репетитором и занятием в группе можно спросить у ребенка: «Что на уроке самое сложное?», «Где ты теряешься — когда читаешь или когда надо ответить?» Возможно проблема не в языке: ребенок стесняется говорить при классе, не успевает записывать, не расслышал объяснение и постеснялся переспросить.